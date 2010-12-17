Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte GDDR3 bellekli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte GDDR3 bellekli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Gigabyte ekran kartı gamına Radeon HD 5670 temelli yeni bir model daha ekliyor. GV-R567D3-1GI kod adını taşıyan yeni model, Redwood GPU'sunu temel alan diğer pek çok ekran kartından farklı olarak GDDR5 yerine GDDR3 bellekle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1GB GDDR3 bellek bulunuyor. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni çözüm, özel tasarımlı soğutucu kullanıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve Altın kaplı HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartında CrossFire desteği ise sunulmuyor. GDDR5 bellekli Radeon HD 5670 modellerine kıyasla bir miktar daha düşük fiyatnlandırmaya sahip olacağı tahmin edilen yeni modelin yakın satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gigabyte GDDR3 bellekli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 8 yıl
Benim emektar HD 4850 de bile 800 shader var, yani aradan kaç yıl geçti. Orta seviyeye bu kadar pinti davranmanın anlamı yok... 6-7 yıl geçti ati 9800 pro serisinden beri bi türlü yaygınlaşmadı 256 bit bellek arayüzlü kartlar. Ben 128 bit olup da yüksek detay oyun oynatan kart görmedim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 8 yıl
giriş seviyesi için bile tavsiye etmem.128bit gddr3 şaka gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
bu kartın fiatı 100 ş gibi bi rakam olur herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AutumnLeaf 8 yıl
Bu kartın başarısı geleceği fiyat aralığına göre değişim gösterecektir.

vatanbilgisayar.com/...

HD5670 GDDR5/DDR5'in fiyat aralığı marka-model olarak bakılacak olursa 176 - 217 TL arasında.

vatanbilgisayar.com/...

HD5570 GDDR3/DDR3'ün fiyat aralığı ise marka-model olarak 133-175 TL arasında.

Bu demek oluyor ki eğer Gigabyte fiyat aralığı olarak HD 5570'e yakın bir aralığı seçerse bu kart alt sınıf için ideal duruma gelir. Çünkü HD5670'in performansı HD5570'e göre daha ileri seviyelerde. Bellek değişimi ne kadar etki edecektir onuda görmek lazım ama yine de bu kart standart bir HD5570'ten daha iyi olabilir. Bekleyip görmek lazım. :)

Ayrıca HD4670, GT240 gibi kartlar yavaş yavaş piyasadan çekiliyorlar. Bulmak zorlaşıyor ve neredeyse bu kartlarla aynı fiyata satılıyorlar. Bu kartı çöp, gereksiz olarak nitelendirenler bir daha düşünmeliler. Herkesin ekran kartına 300-400 TL yatırabilecek parası yok. Alt ve orta sınıf kartlar için ne önereceksiniz acaba? HD57xx lerden mi başlayacaksınız önerilerinize? ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 8 yıl
Yine gereksizciler meydana çıkmış. Herkes parasına göre ekran kartı alıyor. 100 dolara 6850'mi satılıyor bu tür kartlar üretilmesin!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 8 yıl
ddr5 bellekli modelinin performansı 9800gt'ye yakın,ddr3 bellek koymanın mantığı ne şimdi üstelik özel soğutuculu sanki çok sınıyor ekran kartı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 8 yıl

bkadem

Yine gereksizciler meydana çıkmış. Herkes parasına göre ekran kartı alıyor. 100 dolara 6850'mi satılıyor bu tür kartlar üretilmesin!!!


Alt seviye tüm model kartların bir ton alıcısı varda biz mi bilmiyoruz?

Şu forumda giriş seviyesi 5xxx serisi modellerden öneren bile yok, ki zaten bunun gibi bir modelin eminimki aynı performans seviyesinde Amd Ati olarakta Nvidia olarakta alternatif modelleri olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
ne işe yarıyacak_?normal 5670 den ne farkı olacak? zaten bi sürü işe yaramaz ekran kartı varken bu ne şimdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnderGelişenOsasunaAtağı 8 yıl
Bayatlamış ekmekleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11456 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gigabyte ve radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: HP Envy 14 video inceleme 8 yıl Dijital Perde Bölüm 1 8 yıl Tivibu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim