Gigabyte GDDR3 bellekli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor

Gigabyte ekran kartı gamına Radeon HD 5670 temelli yeni bir model daha ekliyor. GV-R567D3-1GI kod adını taşıyan yeni model, Redwood GPU'sunu temel alan diğer pek çok ekran kartından farklı olarak GDDR5 yerine GDDR3 bellekle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1GB GDDR3 bellek bulunuyor. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni çözüm, özel tasarımlı soğutucu kullanıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve Altın kaplı HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartında CrossFire desteği ise sunulmuyor. GDDR5 bellekli Radeon HD 5670 modellerine kıyasla bir miktar daha düşük fiyatnlandırmaya sahip olacağı tahmin edilen yeni modelin yakın satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.