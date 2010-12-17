Gigabyte GDDR3 bellekli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor

Gigabyte ekran kartı gamına Radeon HD 5670 temelli yeni bir model daha ekliyor. GV-R567D3-1GI kod adını taşıyan yeni model, Redwood GPU'sunu temel alan diğer pek çok ekran kartından farklı olarak GDDR5 yerine GDDR3 bellekle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1GB GDDR3 bellek bulunuyor. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni çözüm, özel tasarımlı soğutucu kullanıyor.
Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve Altın kaplı HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartında CrossFire desteği ise sunulmuyor. GDDR5 bellekli Radeon HD 5670 modellerine kıyasla bir miktar daha düşük fiyatnlandırmaya sahip olacağı tahmin edilen yeni modelin yakın satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.
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HD5670 GDDR5/DDR5'in fiyat aralığı marka-model olarak bakılacak olursa 176 - 217 TL arasında.
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HD5570 GDDR3/DDR3'ün fiyat aralığı ise marka-model olarak 133-175 TL arasında.
Bu demek oluyor ki eğer Gigabyte fiyat aralığı olarak HD 5570'e yakın bir aralığı seçerse bu kart alt sınıf için ideal duruma gelir. Çünkü HD5670'in performansı HD5570'e göre daha ileri seviyelerde. Bellek değişimi ne kadar etki edecektir onuda görmek lazım ama yine de bu kart standart bir HD5570'ten daha iyi olabilir. Bekleyip görmek lazım. :)
Ayrıca HD4670, GT240 gibi kartlar yavaş yavaş piyasadan çekiliyorlar. Bulmak zorlaşıyor ve neredeyse bu kartlarla aynı fiyata satılıyorlar. Bu kartı çöp, gereksiz olarak nitelendirenler bir daha düşünmeliler. Herkesin ekran kartına 300-400 TL yatırabilecek parası yok. Alt ve orta sınıf kartlar için ne önereceksiniz acaba? HD57xx lerden mi başlayacaksınız önerilerinize? ;)
Alt seviye tüm model kartların bir ton alıcısı varda biz mi bilmiyoruz?
Şu forumda giriş seviyesi 5xxx serisi modellerden öneren bile yok, ki zaten bunun gibi bir modelin eminimki aynı performans seviyesinde Amd Ati olarakta Nvidia olarakta alternatif modelleri olacaktır.