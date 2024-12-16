Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti sızdırıldı: Kullanıcıları üzebilir

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın merakla beklenen RTX 50 "Blackwell" serisi ekran kartları için geri sayım resmen başladı. Buna göre RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060 modellerinden oluşacak serinin Şubat sonuna kadar raflarda yerini alması bekleniyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri ortaya çıktı.

Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri (beklenen)

Sızıntılara göre RTX 50 serisinin orta seviye ekran kartları 5060 ve 5060 Ti, "PG152" PCB üzerinde "GB206 GPU" ile tanıtılacak. Bu da, her iki modelin RTX 4060 serisine benzer 128 bit arayüze bağlı kalacağı anlamına geliyor. Bellek bölümünde ise, her iki modele 28 Gbps GDDR7 modüller eşlik edecek.

Dolayısıyla bellek arayüzü toplamda 448 GB/sn bant genişliği sağlayacak, bu da RTX 4060 Ti'den %55 ve RTX 4060'tan %65 daha yüksek. Son olarak RTX 5060 Ti 16GB VRAM kapasitesi ile geliyor. Hatırlamak adına, selefi RTX 4060 Ti'ın ilk etapta 8GB, daha sonrasında 16GB bellekler ile güncellenmişti. Bu da 1440p (2K) çözünürlük için önemli bir avantaj sunacak.

RTX 5060'a gelirsek, kötü haber şu ki ekran kartı 8GB bellek kapasitesini koruyacak. Yani 1080p çözünürlüğü hedefliyor ve yeni sürümde herhangi bir değişim olmayacak. Kıyaslamak adına yakın tarihte tanıtılan Intel Arc B580'in 12GB, Radeon RX 7600 XT ise 16GB bellekle geliyor. Dolayısıyla 8GB belleğe sahip RTX 5060, hem daha önceki kartlara hem de RTX 4060 Ti 16GB'a karşı zayıf kalabilir.

Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Kısaca Nvidia, mimari yeniliklere ek olarak, daha yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü arttırmayı hedefliyor. Kartların özelliklerine ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 1 ay önce eklendi

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