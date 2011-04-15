Gigabyte, Super Overclock serisi GeForce GTX 580 modelini tanıttı

Gigabyte ilk tanıtmını Mart ayında düzenlenen CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı GeForce GTX 580 Super Overclock modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. GV-N580SO-15I kod adını taşıyan ve GeForce GTX 590'dan sonra Gigabyte'ın ürün gamındaki en güçlü ikinci Nvidia çözümü olan ekran kartı, özelleştirilmiş detayları ile referans tasarımlı GeForce GTX 580 modellerinden kolayca ayrılmayı başarıyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3.2 milyar transistör içeren GF110 GPU'sundan güç alan kart, 384-bit bellek veri yolu desteğine,i 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, 855MHz GPU, 1710MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Gigabyte GeForce GTX 580 Super Overclock'un özelleştirilmil detaylarına baktığımızda ise karşımıza oldukça uzun bir listenin çıktığını görüyoruz. MSI'ın GeForce GTX 580 Lightning ve Asus'un ROG serisi GeForce GTX 580 modeline rakip olan ekran kartı, Ultra Durable VGA+ tasarımı çerçevesinde, bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına, Proadlizer kapasitörlere, Ferrit çekirdek ve metal boğumlar ile düşük RDS'li MOSFET'lere sahip. Vapor Chamber tabanlı olan ve üzerinde üç adet ısı borusu ile üç adet PWM kontrollü fan bulunan WindForce 3X soğutucusu ile serin çalıştığı belirtilen ekran kartı SLI, PhysX, CUDA ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Gigabyte'ın yakında satışa sunmaya hazırlandığı GeForce GTX580 Super Overclock için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.