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Gigabyte, Super Overclock serisi GeForce GTX 580 modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Super Overclock serisi GeForce GTX 580 modelini tanıttı
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Gigabyte ilk tanıtmını Mart ayında düzenlenen CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı GeForce GTX 580 Super Overclock modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. GV-N580SO-15I kod adını taşıyan ve GeForce GTX 590'dan sonra Gigabyte'ın ürün gamındaki en güçlü ikinci Nvidia çözümü olan ekran kartı, özelleştirilmiş detayları ile referans tasarımlı GeForce GTX 580 modellerinden kolayca ayrılmayı başarıyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3.2 milyar transistör içeren GF110 GPU'sundan güç alan kart, 384-bit bellek veri yolu desteğine,i 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, 855MHz GPU, 1710MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Gigabyte GeForce GTX 580 Super Overclock'un özelleştirilmil detaylarına baktığımızda ise karşımıza oldukça uzun bir listenin çıktığını görüyoruz. MSI'ın GeForce GTX 580 Lightning ve Asus'un ROG serisi GeForce GTX 580 modeline rakip olan ekran kartı, Ultra Durable VGA+ tasarımı çerçevesinde, bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına, Proadlizer kapasitörlere, Ferrit çekirdek ve metal boğumlar ile düşük RDS'li MOSFET'lere sahip. Vapor Chamber tabanlı olan ve üzerinde üç adet ısı borusu ile üç adet PWM kontrollü fan bulunan WindForce 3X soğutucusu ile serin çalıştığı belirtilen ekran kartı SLI, PhysX, CUDA ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Gigabyte'ın yakında satışa sunmaya hazırlandığı GeForce GTX580 Super Overclock için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Gigabyte, Super Overclock serisi GeForce GTX 580 modelini tanıttı
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V4LKyR 8 yıl
Korkunç bir kart. Tek basına bir bilgisayar. Helal olsun. Allah sahibine bağışlasın. :) 900 MHz ye overclock edilirse, (bellekleri de 4.5GHz veya daha yukarı çekmek gerekir) dünyayı yerinden sallar. Fakat bu durumdaki güç tüketimi hakkında yorum yapmaktan kaçınmak isterim. Bunu alan, 1200W PSU da alabilecek guctedir.
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ogkasa 8 yıl
karta bi lafım yok ama görüntü öyle. Tabiki bende isterim bu kartı hatta şu anda istediğim kartta bu
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onursuz 8 yıl
teknolojinin marifeti herşeyi küçültmesiyse bu durum kesinlikle ekran kartları için geçerli değil.. gün geçtikçe büyüyorlar.. tuhaf
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pEgaTR 8 yıl
Yorumlara bak hizaya gel ..
Eşşek ölüsü , tiksinti vs , yok artık ..
Süper bikart yapmış adamlar , malzeme kaliteside , çalışma frekansları çok çok iyi görünüyor ..
Anlamadığım şey nerdeyse herkesin almak istediği ama alamayacak olduğu için saçma sapan hakaretleri hak ediyormu bu kart ?
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KanKoKan 8 yıl
Çeşit olmasının ne zararı varki ?

Herkezde sli, yada cf yapacak bütçe yokki, şahsen çeşit olsa ben 3 port kaplayan soğutuculara bile rağzıyım, eğer sli yada cf yapmıyacaksam, pek çok anakartta boşta duran 2. vga yuvasını soğutucuyla kaplarım.
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TiesTorN 8 yıl

pEgaTR

Yorumlara bak hizaya gel ..

Eşşek ölüsü , tiksinti vs , yok artık ..

Süper bikart yapmış adamlar , malzeme kaliteside , çalışma frekansları çok çok iyi görünüyor ..

Anlamadığım şey nerdeyse herkesin almak istediği ama alamayacak olduğu için saçma sapan hakaretleri hak ediyormu bu kart ?



+1

KanKoKan

Çeşit olmasının ne zararı varki ?

Herkezde sli, yada cf yapacak bütçe yokki, şahsen çeşit olsa ben 3 port kaplayan soğutuculara bile rağzıyım, eğer sli yada cf yapmıyacaksam, pek çok anakartta boşta duran 2. vga yuvasını soğutucuyla kaplarım.

+2

Ben şu an 580 alacak olsam ve bu kart olsa düşünmeden alırım... Sanki herkes SLI-CF yapıyor da...
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İstan34bul 8 yıl
Haydaaa rakipler belli.
Lightning.
Amp2.
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M@U 8 yıl
Bu kartlara tiksintiyle bakmaya devam edeceğim sanırım. Adamlar kasıtlı olarak kartları büyütüyorlar. Bu nedir yahu...
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MÜŞAVİR 8 yıl

M@U

Bu kartlara tiksintiyle bakmaya devam edeceğim sanırım. Adamlar kasıtlı olarak kartları büyütüyorlar. Bu nedir yahu...






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ogkasa 8 yıl

M@U

Bu kartlara tiksintiyle bakmaya devam edeceğim sanırım. Adamlar kasıtlı olarak kartları büyütüyorlar. Bu nedir yahu...



Eşşek Ölüsü
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Zeytinbey 8 yıl
GTX 480 SOC türkiyeye yeni geldiğine göre ancak bir yıl sonra ülkemizde satıldığını görebileceğimiz bir ürün... Buna da şükretmek lazım aslında... Bakalım Asus, MSI, Gigabyte üçlüsünden hangisi gtx 580 için overclock rekorunu elinde tutacak
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t3 8 yıl
Resimdeki 3. fan sanki emanet gibi gözüküyor. İnternetteki super overlock modellerine baktığımızda daha farklı ve güzel gözüküyor.

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CeFurkan 8 yıl
güzel soğutucuda sizin resim çok kalitesiz olmuş



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