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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6870 modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
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23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6870 modelini tanıttı
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Yarın yapılacak Radeon HD 6900 serisi lansmanından önce üreticiler, Radeon HD 6800 serisi için hazırladıkları özel tasarımlı yeni modelleri duyurmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, WindForce 3X soğutucusu ile donattığı fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6870 modelini tanıttı.

Sahip olduğu soğutucusu ve özelleştirilmiş detaylarıyla kaslı bir görünüme sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına, 1120x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

Ultra Durable III serisi baskılı devre tasarımına sahip olan ekran kartında, yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtiliyor. Üç adet fanla birlikte 8mm kalınlığında Bakır ısı borularına yer verilen WindForce 3X soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sunan kartın, bu açıdan hız aşırtmacılara göz kırptığı ifade ediliyor.

Grafik işlem birimi 915MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity ve HD 3D gibi teknolojilere de destek sunuyor. UVD 3.0 teknolojisi ile HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan kartta çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Gigabyte tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı ekran kartı için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6870 modelini tanıttı
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ozkan_tpc 8 yıl
Hadi işlemciye fan, belleklere fan, üçüncü ney için?
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6.cadde 8 yıl

ozkan_tpc

Hadi işlemciye fan, belleklere fan, üçüncü ney için?


vrmlere fan
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OverClocK1ng 8 yıl
KArtın soğutucusu çok güzel de 6870 zaten yüksek saat hızlarında olan bir kart. Bu soğutucuyu bunda kullansan da o kadar büyük fayda göremezsin. Fiyatı da etkiler. Yukarıda söylendiği gibi aynı soğutucu veya Vapour Chamber kullanan bir 6950 daha iyi olacaktır. Hem de overclock potansiyelinin çok iyi olacağını ve iyi tepki vereceğini düşünüyorum. 8mm ısı boruları olması tabii ki iyi ama kartın arkasında hangi güç girişleri olduğunu yazmamışlar. Bir de Gigabyte artık şu Mavi hastalığı bırakıp Siyah PCB ye geçsin. Geçen bir tane anakart mı ne çıkartmıştı. Ekran kartlarında da değiştirse ya. Ne bu mavi manyaklığı anlamadım...
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saxblue 8 yıl

OverClocKing

KArtın soğutucusu çok güzel de 6870 zaten yüksek saat hızlarında olan bir kart. Bu soğutucuyu bunda kullansan da o kadar büyük fayda göremezsin. Fiyatı da etkiler. Yukarıda söylendiği gibi aynı soğutucu veya Vapour Chamber kullanan bir 6950 daha iyi olacaktır. Hem de overclock potansiyelinin çok iyi olacağını ve iyi tepki vereceğini düşünüyorum. 8mm ısı boruları olması tabii ki iyi ama kartın arkasında hangi güç girişleri olduğunu yazmamışlar. Bir de Gigabyte artık şu Mavi hastalığı bırakıp Siyah PCB ye geçsin. Geçen bir tane anakart mı ne çıkartmıştı. Ekran kartlarında da değiştirse ya. Ne bu mavi manyaklığı anlamadım...


rengi neden bu kadar rahatsız etti ki. şu güne kadar hiçbir ekran kartının rengine yorum yapmamıştım yapanı da ilk defa gördüm. anlamadım. tarz yapmış adamlar işte ve bence çok hoş duruyor.
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ogkasa 8 yıl
o karta 3 tane fan koymuslar. fanlar küçük demekki. Ne ses cıkarır be onlar
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The@Thing 8 yıl
Soğutma iyi fakat bu özel soğutmalı 6870 i ucuza satarsa ancak o zmn tercih edilebilir ki buda çok zor ...
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ThE LoSt 8 yıl
fanlar küçük değiller... ses çıkarıcaklarını zannetmmem..

ogkasa

o karta 3 tane fan koymuslar. fanlar küçük demekki. Ne ses cıkarır be onlar

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ThE LoSt 8 yıl
kart gerçekten çok hoş duruyor...
güzel o.c olur fakat pek bir getiri sağlamaz tip olarak etkileyici sadece...
uzunluk olarakta 30 cme yakındır..
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Dovahkiin 8 yıl
HD6870'e sıvı azot dayasan da harikalar yaratmıyor hani. Özel soğutma için fazladan para vermeye değecek bir kart değil.
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ogiwan 8 yıl
fan çok emanet duruyor üstünde:D
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No Way Out 8 yıl
6870 için bu soğutucuyu harcamaya değmez, gigabyte stoğunu ve yüksek kalite komponentlerini 6950'ye saklasın.
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Nyiragongo 8 yıl
Bi de fiyat açıklasalar önceden.
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
Deli oc yapılır...
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MÜŞAVİR 8 yıl
Ohaaaa, kimin kasası alır ki o kadar büyük kartı.


Bunu hatırlattı bana nedense

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