Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6870 modelini tanıttı

Yarın yapılacak Radeon HD 6900 serisi lansmanından önce üreticiler, Radeon HD 6800 serisi için hazırladıkları özel tasarımlı yeni modelleri duyurmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, WindForce 3X soğutucusu ile donattığı fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6870 modelini tanıttı.

Sahip olduğu soğutucusu ve özelleştirilmiş detaylarıyla kaslı bir görünüme sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına, 1120x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

Ultra Durable III serisi baskılı devre tasarımına sahip olan ekran kartında, yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtiliyor. Üç adet fanla birlikte 8mm kalınlığında Bakır ısı borularına yer verilen WindForce 3X soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sunan kartın, bu açıdan hız aşırtmacılara göz kırptığı ifade ediliyor.

Grafik işlem birimi 915MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity ve HD 3D gibi teknolojilere de destek sunuyor. UVD 3.0 teknolojisi ile HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan kartta çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Gigabyte tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı ekran kartı için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.