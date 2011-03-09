Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6970 modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GV-R697OC-2GD kod adını taşıyan özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini duyurdu. WindForce 3X soğutucusu ile donatılan yüksek performanslı yeni model, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunu baz alıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 96x doku ünitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapan ekran kartı, Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlere sahip.

PWM kontrollü üç fana, Bakır ısı borularına sahip olan Vapor Chamber tabanlı WindForce 3X soğutucusu ile serin çalıştığı belirtilen ekran kartı Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojileri de destekliyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan kartın yanında 1.8 metre uzunluğunda HDMI kablosuna da yer veriliyor.