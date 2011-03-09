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Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6970 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6970 modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GV-R697OC-2GD kod adını taşıyan özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini duyurdu. WindForce 3X soğutucusu ile donatılan yüksek performanslı yeni model, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunu baz alıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 96x doku ünitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapan ekran kartı, Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlere sahip.

PWM kontrollü üç fana, Bakır ısı borularına sahip olan Vapor Chamber tabanlı WindForce 3X soğutucusu ile serin çalıştığı belirtilen ekran kartı Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojileri de destekliyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan kartın yanında 1.8 metre uzunluğunda HDMI kablosuna da yer veriliyor.

Gigabyte WindForce 3X soğutuculu Radeon HD 6970 modelini duyurdu
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DH Misafiri 8 yıl
Haber için Teşekkürler. Aranıyordum. Çözüm oldu.
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redbloodedman 8 yıl
Her kasa içine alamaz bunu sıkışma yapabilir dikkatli olmak lazım...
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ghost recon advanced 8 yıl
en doğrusu bu kart için uzay kasa kullanmaktır
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nighty 8 yıl
onceden kasaya gore ekran karti bakardik. Oyle gorunuyor ki artik ekran kartina gore kasa bakacagiz.
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ThE LoSt 8 yıl
max 30cm
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#Gakko_ 8 yıl
arkadaşlar bu tür soğutucular ısıl yapraklara hava mı üflüyor, ısıl yapraklardaki sıcaklığı mı uzaklaştırıyor?
iki durumda da CF düzeneğinde problem yaşanmaz mı? eğer ısıl yapraklara hava üflüyorsa, CF düzeneğinde nefes alamayabilir. sıcaklığı uzaklaştırıyorsa, alttaki kartı pişirebilir öyle değil mi? bu konu hakkında beni aydınlatırsanız sevinirim.. :)
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metallurgy 8 yıl
#Gakko_

arkadaşlar bu tür soğutucular ısıl yapraklara hava mı üflüyor, ısıl yapraklardaki sıcaklığı mı uzaklaştırıyor?

iki durumda da CF düzeneğinde problem yaşanmaz mı? eğer ısıl yapraklara hava üflüyorsa, CF düzeneğinde nefes alamayabilir. sıcaklığı uzaklaştırıyorsa, alttaki kartı pişirebilir öyle değil mi? bu konu hakkında beni aydınlatırsanız sevinirim.. :)


hava üfleyerek ısıyı ızgalardan dışarı atıyor.
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vulcain 8 yıl
lepistes, kriket :D kaçak et mi kesecen sen... diye dalga geçebileceğimiz ebatlara sahip kartlar istiyorum ! plazmanın kapladığı alan kadar kasa için yer açmak zorunda kalacağız bu gidişle
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gariptr 8 yıl
bu kadar fan 1 yıldan sonra süpürgeye dönermi yoksa benmi paranoya bağladım peki
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MÜŞAVİR 8 yıl
50 cm var herhalde. Arkadaş ben bu kartların boylarına takmış durumdayım. Daha uzatırlarsa yakında birde kasa dışında monte etmek için stand yaparlar bunlara.
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