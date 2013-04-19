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Gigabyte, beraberinde harici bilgi ekranıyla gelen Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gigabyte, beraberinde harici bilgi ekranıyla gelen Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı

Aivia serisi oyuncu farelerine bir yenisini daha ekleyen Gigabyte, harici bilgi ekranı ile gelen kablosuz Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı.
Kablosuz olarak çalışabilen ve oyuncuların seveceği farklı bir tasarıma sahip olan Gigabyte Aivia Uranium fare modeli, kullanıcılara iki adet şarj edilebilir AA pil ile 70 saate kadar aktif kullanım ömrü sunabiliyor. 5600 dpi çözünürlüğünde geliştirilen farenin en büyük özelliği ise, beraberinde "Ghost Macro Station" isimli bir kablosuz bilgi ekranının geliyor olması. Üzerinde OLED ekran yer alan bu aparat, farenin pillerinin şarj edilmesine, kalan pil durumuna bakılmasına, mevcut DPI ayarının ve mevcut kablosuz bağlantı frekansının görülmesine ve fare üzerinde yer alan 10 adet programlanabilir tuşun ayarlanması yanında, 5 profil arasında geçiş yapılmasına da olanak verebiliyor. Ayrıca fare üzerinde renkleri ayarlanabilir LED ışık sistemi de yer alıyor.

Hakkında daha fazla teknik bilgi yer almayan Gigabyte Aivia Uranium fare modelinin, Haziran ayı gibi 100$ üzerinde bir fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkması bekleniyor.
 
Gigabyte, beraberinde harici bilgi ekranıyla gelen Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı
Gigabyte, beraberinde harici bilgi ekranıyla gelen Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı
Gigabyte, beraberinde harici bilgi ekranıyla gelen Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı


http://www.everythingusb.com/gigabyte-aivia-uranium-gaming-mouse-21774.html Yorum Yaz
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aozgec 6 yıl
ekran 3d destekli olsaydı keşke, o zaman film falan izlerdik
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Traxformania 6 yıl
Saçmalıkta gelinen son nokta.. Bu fareyi alıcak olsam yanında gelen ekranı fırlatır atar, sadece faresini kullanırım.
Gösteriş için amma saçmalamışlar.
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alito 6 yıl
Küçük boyutlu bir bilgi ekranı farenin üzerinde olsaymış kullanılabilirliği daha yüksek olurmuş. Bu haliyle çok gereksiz ve kaba duruyor. Fiyatı şişirmek için yapılmış gibi sanki.
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MxFxOx 6 yıl
saatlerce oyun oynayanlar için ilaç :D benim gibi 1-2 saat takılanlara fazla ^^ fare güzel ama üsteki tuşlar kullanmak zor benzer fareler denedim.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Bu fare donanımhaberin 16.000 ,tl ye oluşturdugu sisteme yakışırmış :)
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SACRED REICH 6 yıl
farklı olmak çabasıyla nasıl bir gereksizlik yaratılmış böyle büyük bir markadan..inanılmaz
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thinkwithbrain 6 yıl
oldu olacak monitörüde çöpe atak o ekrandan oynayak.
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veteriner69 6 yıl
Gereksiz ötesi.
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FatalERROR! 6 yıl
Şekil olarak ele iyi oturur gibi ama bilgi ekranı çok mu gerekli ona karar veremedim.
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Gl4dius 6 yıl
gösteriş için güzel olabilir ama çokta fazla bir işe yarıyacağını sanmıyor : )
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LightningRaven 6 yıl
İş görür dicemde bi razer mamba değil..
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seckinim 6 yıl
Logitech G700'ün hatlarını kendine göre yorumlamış gibi. Ama kullanılan malzeme kalitesinin vasatlığı kendini belli ediyor gibi..Fiyat konusunda rekabetçi olursa o zaman düşünülebilir ancak bir oyuncu olarak ekstra ekranları saçma buluyorum . İyi bir oyuncu oynadığına konsantre olarak oynamalı.. bu tür aparatlar sadece dikkat dağıtıcı..
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cagataykoroglu 6 yıl
saçmalamışlar.
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