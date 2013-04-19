Gigabyte, beraberinde harici bilgi ekranıyla gelen Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı





Aivia serisi oyuncu farelerine bir yenisini daha ekleyen Gigabyte, harici bilgi ekranı ile gelen kablosuz Aivia Uranium oyuncu faresini tanıttı.

Kablosuz olarak çalışabilen ve oyuncuların seveceği farklı bir tasarıma sahip olan Gigabyte Aivia Uranium fare modeli, kullanıcılara iki adet şarj edilebilir AA pil ile 70 saate kadar aktif kullanım ömrü sunabiliyor. 5600 dpi çözünürlüğünde geliştirilen farenin en büyük özelliği ise, beraberinde "Ghost Macro Station" isimli bir kablosuz bilgi ekranının geliyor olması. Üzerinde OLED ekran yer alan bu aparat, farenin pillerinin şarj edilmesine, kalan pil durumuna bakılmasına, mevcut DPI ayarının ve mevcut kablosuz bağlantı frekansının görülmesine ve fare üzerinde yer alan 10 adet programlanabilir tuşun ayarlanması yanında, 5 profil arasında geçiş yapılmasına da olanak verebiliyor. Ayrıca fare üzerinde renkleri ayarlanabilir LED ışık sistemi de yer alıyor.





Hakkında daha fazla teknik bilgi yer almayan Gigabyte Aivia Uranium fare modelinin, Haziran ayı gibi 100$ üzerinde bir fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkması bekleniyor.





http://www.everythingusb.com/gigabyte-aivia-uranium-gaming-mouse-21774.html