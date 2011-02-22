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Gigabyte çift SIM kartlı ve QWERTY klavyeli yeni telefonunu kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil teknolojilerde iddialı olmayı hedefleyen Gigabyte, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile GSmart M3447 isimli yeni telefonunu duyurdu. 2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan telefon, fiziksel QWERTY klavye ile geliyor ve sık sık mesajlaşan kullanıcıları hedef alıyor. MediaTek firması tarafından geliştirilen 246MHz hızındaki MT6268 işlemcisinden güç alan telefonda, 64MB RAM ve 128MB ROM bulunuyor.

Çift SIM kart desteği sunan telefon GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz ve UMTS 2100 MHz ağlarıyla çalışabiliyor. 2 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kameraya daha sahip olan telefon, 16GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor. Bluetooth 2.1+EDR teknolojisini de destekleyen GSmart M3447, ICQ, Facebook, MySpace ve Twitter gibi servislerin uygulamalarıyla birlikte sunulan telefon, 900 mAh kapasiteli piliyle 4,5 saat konuşma süresi sunabiliyor. 110 x 59 x 13 mm boyutlarında ve 100 gram ağırlığında olan Gigabyte GSmart M3447'nin fiyatı ise açıklanmadı.


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Python 8 yıl
fiyatı önemli bide wifi olsaymış en azından güzel olurmuş diye düşünüyorum tuş takımı harbidende berbat olmuş
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erkayer62 8 yıl
Gigabyte ın en alt sekme telefonu heralde. sadece konuşma i.inse o kötü kalvye niye :)
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Batuist 8 yıl
bu telefonu ne amaçla tasarlamışlar acaba?? çok çok ucuza satmalılar ki satsın...
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Cthulhu Fhtagn 8 yıl
Tuş takımı çok kötü.
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sahoron 8 yıl
ucuz bi telefon bide tasarım kötü
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