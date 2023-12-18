Samsung Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı: Değişim başlıyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi çok yakında tanıtılacak ve akıllı telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Samsung'un Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra için planladığı bazı yenilikler ortaya çıktı. Bunların çoğu ise kamera özelinde olacak. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy S Ultra serisinde ileriye yönelik önemli bir kamera yükseltmesi hedefliyor. İlk olarak Galaxy S24 Ultra, yeni yonga seti sayesinde daha iyi bir kamera performansı sunacak ancak ilerleyen süreçte çok daha iyi donanımlar ile karşılaşacağız. Niketim amiral gemisi telefonun telefoto kamera açısından sadece küçük bir yükseltme (katlanmış 50MP telefoto) sunacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için daha önceki raporlar, Galaxy S24 Ultra'nın 200 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel ultra geniş açı, 10 megapiksel telefoto (bu sensör 3x veya 10x olabilir) ve 50 megapiksel 5x telefoto sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Hatta 50 MP’lik telefoto kamera'nın 5X yakınlaştırma ile 8K video desteği sunacağı belirtildi. Ancak bunlar yalnızca 50MP telefoto ile sınırlı kalabilir.

Galaxy S25 Ultra ise yükseltilmiş geniş açılı lens, değişken diyafram açıklığına sahip katlanmış telefoto lens ve 50MP yükseltilmiş sensörler sunacak. En büyük yenilikse Galaxy S26 Ultra'da planlanıyor. Aamiral gemisi telefon 1/1,10 inç boyutlarında ve 200MP çözünürlüğe sahip 200MP birincil sensörden güç alacak.

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Kameranın yanı sıra Galaxy S Ultra serisinin kağıt üzerinde çok daha fazla yenilik sunacağını belirtelim. Ancak Samsung'un kameraı geleneğini koruyacağını söylemek doğru olur.

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Samsung Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı