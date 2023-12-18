Samsung Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı: Değişim başlıyor

Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı
Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy S Ultra serisinde ileriye yönelik önemli bir kamera yükseltmesi hedefliyor. İlk olarak Galaxy S24 Ultra, yeni yonga seti sayesinde daha iyi bir kamera performansı sunacak ancak ilerleyen süreçte çok daha iyi donanımlar ile karşılaşacağız. Niketim amiral gemisi telefonun telefoto kamera açısından sadece küçük bir yükseltme (katlanmış 50MP telefoto) sunacağı söyleniyor.
Galaxy S25 Ultra ise yükseltilmiş geniş açılı lens, değişken diyafram açıklığına sahip katlanmış telefoto lens ve 50MP yükseltilmiş sensörler sunacak. En büyük yenilikse Galaxy S26 Ultra'da planlanıyor. Aamiral gemisi telefon 1/1,10 inç boyutlarında ve 200MP çözünürlüğe sahip 200MP birincil sensörden güç alacak.
Kameranın yanı sıra Galaxy S Ultra serisinin kağıt üzerinde çok daha fazla yenilik sunacağını belirtelim. Ancak Samsung'un kameraı geleneğini koruyacağını söylemek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.