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    Samsung Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı: Değişim başlıyor

    Galaxy S24 serisinin duyurusuna haftalar kala, Galaxy S24, Galaxy S25 ve Galaxy S26 Ultra'yı içeren Samsung'un gelecek yol haritası sızdırıldı. En iyi kamera donanımı ve fazlası
    Samsung Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi çok yakında tanıtılacak ve akıllı telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Samsung'un Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra için planladığı bazı yenilikler ortaya çıktı. Bunların çoğu ise kamera özelinde olacak. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy S Ultra serisinde ileriye yönelik önemli bir kamera yükseltmesi hedefliyor. İlk olarak Galaxy S24 Ultra, yeni yonga seti sayesinde daha iyi bir kamera performansı sunacak ancak ilerleyen süreçte çok daha iyi donanımlar ile karşılaşacağız. Niketim amiral gemisi telefonun telefoto kamera açısından sadece küçük bir yükseltme (katlanmış 50MP telefoto) sunacağı söyleniyor.

    Samsung Galaxy S24, S25 ve S26 Ultra'nın yol haritası sızdı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için daha önceki raporlar, Galaxy S24 Ultra'nın 200 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel ultra geniş açı, 10 megapiksel telefoto (bu sensör 3x veya 10x olabilir) ve 50 megapiksel 5x telefoto sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Hatta 50 MP’lik telefoto kamera'nın 5X yakınlaştırma ile 8K video desteği sunacağı belirtildi. Ancak bunlar yalnızca 50MP telefoto ile sınırlı kalabilir.

    Galaxy S25 Ultra ise yükseltilmiş geniş açılı lens, değişken diyafram açıklığına sahip katlanmış telefoto lens ve 50MP yükseltilmiş sensörler sunacak. En büyük yenilikse Galaxy S26 Ultra'da planlanıyor. Aamiral gemisi telefon 1/1,10 inç boyutlarında ve 200MP çözünürlüğe sahip 200MP birincil sensörden güç alacak.

    Kameranın yanı sıra Galaxy S Ultra serisinin kağıt üzerinde çok daha fazla yenilik sunacağını belirtelim. Ancak Samsung'un kameraı geleneğini koruyacağını söylemek doğru olur.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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