2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Küresel akıllı telefon pazarında rekabet tüm hızıyla sürüyor. Öyle ki Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Huawei ve birçok marka liderliği ele geçirmek yatırımlarına hız vermiş durumda. Son olarak önde gelen analiz ve araştırma şirketlerinden Omdia, 2023'ün ilk yarısında en çok satan telefonları açıkladı. Peki pazarda durumlar nasıl? Gelin en popüler telefonlara göz atalım...

2023'ün en popüler telefonları belli oldu

Omdia tarafından yayınlanan rapora baktığımızda, Apple ve iPhone serisinin liderliği yılın ikinci çeyreğinde de devam ediyor. Buna göre yılın en çok satan telefonu Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 14 Pro Max oldu. Listenin devamında ise sırasıyla iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 yer alıyor. Ayrıca Apple, diğer tüm markaları geride bırakarak toplam 79,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi.

Yılın en çok satan telefonu iPhone 14 Pro Max

Bu satışların büyük kısmı 26,5 milyon adetle iPhone 14 Pro Max'ten gelirken, amiral gemisi telefonu 16,5 milyonla iPhone 14 ve 15,5 milyonla iPhone 13 takip ediyor. Bu satışlar üzerinden Apple'ın ne kadar kazandığı açıklanmadı. Ancak 100 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.

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Listenin beşinci sırasında geldiğimizde çoğunlukla Android telefonları görüyoruz. Bu noktada Galaxy A14, 12.4 milyon satışla beşinci olurken, Samsung'un listede yer alan tek amiral gemisi telefonu 9,6 milyon satışla Galaxy S23 Ultra oldu. Hemen ardından ise sırasıyla Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G ve iPhone 11 geliyor. Listedeki ilk 10 telefon şu şekilde:

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