2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! İşte liste

- 2023'ün en popüler telefonları belli oldu
- Yılın en çok satan telefonu iPhone 14 Pro Max
- 2023'ün ilk yarısında en çok satan telefonlar
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2023'ün en popüler telefonları belli oldu
Omdia tarafından yayınlanan rapora baktığımızda, Apple ve iPhone serisinin liderliği yılın ikinci çeyreğinde de devam ediyor. Buna göre yılın en çok satan telefonu Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 14 Pro Max oldu. Listenin devamında ise sırasıyla iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 yer alıyor. Ayrıca Apple, diğer tüm markaları geride bırakarak toplam 79,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi.
Yılın en çok satan telefonu iPhone 14 Pro Max
Bu satışların büyük kısmı 26,5 milyon adetle iPhone 14 Pro Max'ten gelirken, amiral gemisi telefonu 16,5 milyonla iPhone 14 ve 15,5 milyonla iPhone 13 takip ediyor. Bu satışlar üzerinden Apple'ın ne kadar kazandığı açıklanmadı. Ancak 100 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.
Listenin beşinci sırasında geldiğimizde çoğunlukla Android telefonları görüyoruz. Bu noktada Galaxy A14, 12.4 milyon satışla beşinci olurken, Samsung'un listede yer alan tek amiral gemisi telefonu 9,6 milyon satışla Galaxy S23 Ultra oldu. Hemen ardından ise sırasıyla Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G ve iPhone 11 geliyor. Listedeki ilk 10 telefon şu şekilde:
|Model
|Sevkiyat Rakamları
|iPhone 14 Pro Max
|26.5 milyon
|iPhone 14 Pro
|21.0 milyon
|iPhone 14
|16.5 milyon
|iPhone 13
|15.5 milyon
|Galaxy A14
|12.4 milyon
|Galaxy S23 Ultra
|9.6 milyon
|Galaxy A14 5G
|9.0 milyon
|Galaxy A54 5G
|8.8 milyon
|Galaxy A34 5G
|7.6 milyon
|iPhone 11
|7.4 milyon
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.