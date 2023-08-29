Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! İşte liste

    Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Omdia, 2023 yılının en çok satan akıllı telefonlarını açıkladı. Peki listede kim birinci oldu? İşte 2023'ün en popüler telefonları...
    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Küresel akıllı telefon pazarında rekabet tüm hızıyla sürüyor. Öyle ki Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Huawei ve birçok marka liderliği ele geçirmek yatırımlarına hız vermiş durumda. Son olarak önde gelen analiz ve araştırma şirketlerinden Omdia, 2023'ün ilk yarısında en çok satan telefonları açıkladı. Peki pazarda durumlar nasıl? Gelin en popüler telefonlara göz atalım...

    2023'ün en popüler telefonları belli oldu

    Omdia tarafından yayınlanan rapora baktığımızda, Apple ve iPhone serisinin liderliği yılın ikinci çeyreğinde de devam ediyor. Buna göre yılın en çok satan telefonu Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 14 Pro Max oldu. Listenin devamında ise sırasıyla iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 yer alıyor. Ayrıca Apple, diğer tüm markaları geride bırakarak toplam 79,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi.

    Yılın en çok satan telefonu iPhone 14 Pro Max

    Bu satışların büyük kısmı 26,5 milyon adetle iPhone 14 Pro Max'ten gelirken, amiral gemisi telefonu 16,5 milyonla iPhone 14 ve 15,5 milyonla iPhone 13 takip ediyor. Bu satışlar üzerinden Apple'ın ne kadar kazandığı açıklanmadı. Ancak 100 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.

    Listenin beşinci sırasında geldiğimizde çoğunlukla Android telefonları görüyoruz. Bu noktada Galaxy A14, 12.4 milyon satışla beşinci olurken, Samsung'un listede yer alan tek amiral gemisi telefonu 9,6 milyon satışla Galaxy S23 Ultra oldu. Hemen ardından ise sırasıyla Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G ve iPhone 11 geliyor. Listedeki ilk 10 telefon şu şekilde:

    2023'ün ilk yarısında en çok satan telefonlar
    Model Sevkiyat Rakamları
    iPhone 14 Pro Max 26.5 milyon
    iPhone 14 Pro 21.0 milyon
    iPhone 14 16.5 milyon
    iPhone 13 15.5 milyon
    Galaxy A14 12.4 milyon
    Galaxy S23 Ultra 9.6 milyon
    Galaxy A14 5G 9.0 milyon
    Galaxy A54 5G 8.8 milyon
    Galaxy A34 5G 7.6 milyon
    iPhone 11 7.4 milyon
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mondial vulture 125 yorumlar araba boştayken devir yükselmesi gta 5 ev alma dgs mantıklı mı havuz kaç ton su alır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30
    Casper Via X30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-57
    Acer Nitro 5 AN515-57
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız