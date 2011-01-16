Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı

Gigabyte ekran kartı gamına özel tasarımlı yeni bir model daha ekledi. WindForce 3X soğutucusu ile donatılan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan güç alıyor. Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan ekran kartı, 80mm çapında üç adet fana sahip özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı vaad ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan kart, 780MHz GPU, 1560MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteği de sunuyor.

CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine destek sunan özel tasarımlı GeForce GTX 570, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 570'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.