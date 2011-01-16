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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı
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Gigabyte ekran kartı gamına özel tasarımlı yeni bir model daha ekledi. WindForce 3X soğutucusu ile donatılan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan güç alıyor. Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan ekran kartı, 80mm çapında üç adet fana sahip özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı vaad ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan kart, 780MHz GPU, 1560MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteği de sunuyor.

CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine destek sunan özel tasarımlı GeForce GTX 570, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 570'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı
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Applejack 8 yıl
çok güzel ya
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Sunbuloglu 8 yıl
Artık kart uzunluğuna göre yeni kasa aldığımız yetmezmiş gibi, birde 3 slot kaplayan kartlar için yeni anakart alacağız galiba. Bu da sanırım 3 slot kaplıyor. SLI yapacaklar için önemli bir ayrıntı. Nasıl SLI yapılacaksa artık, destekliyor diye yazmışlar.
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Mr.Legend 8 yıl

Sunbuloglu
Artık kart uzunluğuna göre yeni kasa aldığımız yetmezmiş gibi, birde 3 slot kaplayan kartlar için yeni anakart alacağız galiba. Bu da sanırım 3 slot kaplıyor. SLI yapacaklar için önemli bir ayrıntı. Nasıl SLI yapılacaksa artık, destekliyor diye yazmışlar.

Bununlar sli yapmak icin ibm den ozel anakart yaptirmak gerekir
. Hadi anakarta montajladin ya kasaya sigmazsa?.
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peters 8 yıl
Soğutma sistemi güzelmiş üçtane fanı var püfür püfür estirir artık :D
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Batuist 8 yıl
harika gözüküyor.. artık ekran kartlarında gigabyte tercih sıralarında önlerden yer kapmaya başladı... kesinlikle çok kaliteli kartlar üretiyor..
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Die4WiN 8 yıl
MSI Gtx 570 TwinfrozerII mi yoksa Gigabyte GTX 570 mi alınmalı ?
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Man From Atlantis 8 yıl
Die4WiN
MSI Gtx 570 TwinfrozerII mi yoksa Gigabyte GTX 570 mi alınmalı ?


Gigabyte GTX 570
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No Way Out 8 yıl

Die4WiN

MSI Gtx 570 TwinfrozerII mi yoksa Gigabyte GTX 570 mi alınmalı ?

GIGABYTE almalısın çünkü ultra durable'dir, twin force'un normal pcb'den farkı yoktur.
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beatles33 8 yıl

Die4WiN

MSI Gtx 570 TwinfrozerII mi yoksa Gigabyte GTX 570 mi alınmalı ?


Kart Harika görünüyor fiyatıda öyle olur umarım
Listeye Palit GTX570 Sonic Platinum da katılmalı


kartlar gelsin fiyatlar belli olsun bakalım
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Mr.Legend 8 yıl
artık gigabyte denince akla ilk gelen windforce soğutma sistemi olucak.
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Guest-41635B9FE 8 yıl
Güzel Bir Fiyatı Olursa
Tadından Geçilmez
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aterikasedi 8 yıl
fanlar cok ıyı
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daysleeperxp 8 yıl
sessiz ve serin çalışacak bir kart olmuş
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UzmaN345 8 yıl
gigabyte yine çok iyi bir iş çıkarmış alınır
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