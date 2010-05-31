Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyurdu

Nvidia'nın GeForce GTX 465 modelini duyurmasıyla birlikte, ekran kartı üreticileri de yeni modellerini lanse etmeye başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, özel tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyuran ilk isimlerden biri oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, daha önce firmanın Radeon HD 5870 Super Overclock modelinde gördüğümüz çift fanlı (her biri 80mm çapında) özel soğutucunun bir benzeri ile donatılmış. Referans modelden farklı olarak 57 gram içeren 2oz baskılı devre tasarımını esas alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip.

Sahip olduğu güçlü soğutucuya rağmen, standart saat hızlarında çalışan Gigabyte GeForce GTX 465, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3206MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. CUDA, SLI,PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere destek sunan özel tasarımlı kart üzerinde iki adet DVI ve bir adet mini HDMI konnektörüne yer veriliyor. Gigabyte'dan yapılan açıklamaya göre, özel tasarımlı GeForce GTX 465 modeli, referans tasarımlı kartlarla benzer fiyat seviyesinden satışa sunulacak.