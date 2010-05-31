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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyurdu

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyurdu
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Nvidia'nın GeForce GTX 465 modelini duyurmasıyla birlikte, ekran kartı üreticileri de yeni modellerini lanse etmeye başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, özel tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyuran ilk isimlerden biri oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, daha önce firmanın Radeon HD 5870 Super Overclock modelinde gördüğümüz çift fanlı (her biri 80mm çapında) özel soğutucunun bir benzeri ile donatılmış. Referans modelden farklı olarak 57 gram içeren 2oz baskılı devre tasarımını esas alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip.

Sahip olduğu güçlü soğutucuya rağmen, standart saat hızlarında çalışan Gigabyte GeForce GTX 465, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3206MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. CUDA, SLI,PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere destek sunan özel tasarımlı kart üzerinde iki adet DVI ve bir adet mini HDMI konnektörüne yer veriliyor. Gigabyte'dan yapılan açıklamaya göre, özel tasarımlı GeForce GTX 465 modeli, referans tasarımlı kartlarla benzer fiyat seviyesinden satışa sunulacak.

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyurdu
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CoreXXX 8 yıl
tamamda bu kart fp olarak çok kötü. kendi fiyatındaki kartın çok altında.performansı yakın olan ati karttanda çok pahalı. her test sitesi bunu soyluyor. gerçekden bu kartı alacaklar varmı acanba sırf fanatizm uğruna
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Batuist 8 yıl
3 slot yer kaplıyor.. çoğu kimse için bu dezavantaj..
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ALBAY 8 yıl

Batuist

3 slot yer kaplıyor.. çoğu kimse için bu dezavantaj..


SLI yapacak olanlar için sıkıntı olabilir ama TC de bu fiyatlarla gelirse zaten sli felan hayal olur.
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fukarakoala 8 yıl
Kartın soğutma sistemi zotac ampla yarışır hatta ramleri soğutmasında dolayı bence biraz daha önce bana göre :) gigabyte yapınca kaliteli yapıyor :D Fan çıkışı olmaması kasa içine hava vermesi biraz kötü :(
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CeFurkan 8 yıl
fukarakoala

Kartın soğutma sistemi zotac ampla yarışır hatta ramleri soğutmasında dolayı bence biraz daha önce bana göre :) gigabyte yapınca kaliteli yapıyor :D Fan çıkışı olmaması kasa içine hava vermesi biraz kötü :(



bunun ram sogutmasini nerde gordun ?

işte burada amp edition ram sogutmasi bundan daha iyi nasil oluyor bilmiyorum



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buda geneline dair



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CeFurkan 8 yıl
fan gayet guzel gozukuyor

fakat su ana kadar yapilan en kaliteli fan bence zotac amp edition da

bekliyoruz bakalim Tr ye ne zaman gelecek
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demircibu 8 yıl
şekil olmuş fiyatıda abartı pahalı olmazsa koleksiyonuma bunuda eklerim
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