Gigabyte'dan Sandy Bridge işlemciler için H61 çipsetli yeni anakart

Gigabyte giriş seviyesi sistemler için Intel'in Sandy Bridge platformuna zemin oluşturacak yeni bir anakart hazırladı. B3 revizyonlu H61 çipsetini kullanan H61M-USB3-B3 kod adlı yeni model, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Ultra Durable II konsepti kapsamında katı kapasitörlerle donatılan anakart, çift DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve Intersil üretimi PWM kontrolcüsü ve 4 fazlı güç ünitesi ile geliyor.

Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik biriminin kullanımı için FDI arabirimine destek sunan yeni anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna da sahip. Diğer dahili bileşenler için iki PCI ve bir PCIe x1 slotlarıyla gelen anakart, entegre grafik birimi üzerinden görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor. Micro-ATX formunda olan ve tasarım anlamında sade bir görünüm sergileyen anakart, üzerinde yer alan harici kontrolcü ile USB 3.0 desteği de sunuyor.

Çift BIOS özelliği ile donatılan Gigabyte H61M-USB3-B3, Hybrid EFI teknolojisi ile 3 Terabyte ve üzeri kapasitelerdeki sabit diskler için de destek sunuyor. Yeni nesil Gigabyte anakartlarda sıkça görmeye başladığımız Onn/Off teknolojisi ile uyumlu cihazları sistem kapalıyken de şarj edebilme özelliğine sahip H61M-USB3-B3'ün diğer özellikleri arasında, 5.1 kanal ses, Gigabit Ethernet, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 ve AutoGreen teknolojisi gibi detaylara yer verilirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.