Gigabyte'ın GeForce GTX 560 Ti modeli fiyat listelerinde görünmeye başladı

Nvidia tarafından 25 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 560 Ti için üreticilerin model çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Son olarak WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 570 modeliyle gündeme gelen Gigabyte'ın hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti modeline ilişkin detaylar da ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, özelleştirilmiş detaylara ve arttırılmış saat hızlarına sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1800MHz'de bellekleri de 4000MHz'de görev yapan kart, 256-bit bellek veri yolu desteği, 384x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI başta olmak üzere 3DVision, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunan ekran kartı çift fanlı WindForce 2X soğutucusu ile geliyor. Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan kart, 288 dolar seviyesinden listelere girerken, Gigabyte'ın aynı zamanda 1000MHz GPU hızında çalışan GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini hazırladığı da bildiriliyor.