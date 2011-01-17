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Gigabyte'ın GeForce GTX 560 Ti modeli fiyat listelerinde görünmeye başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,1b
1
38
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın GeForce GTX 560 Ti modeli fiyat listelerinde görünmeye başladı
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Nvidia tarafından 25 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 560 Ti için üreticilerin model çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Son olarak WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 570 modeliyle gündeme gelen Gigabyte'ın hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti modeline ilişkin detaylar da ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, özelleştirilmiş detaylara ve arttırılmış saat hızlarına sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1800MHz'de bellekleri de 4000MHz'de görev yapan kart, 256-bit bellek veri yolu desteği, 384x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI başta olmak üzere 3DVision, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunan ekran kartı çift fanlı WindForce 2X soğutucusu ile geliyor. Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan kart, 288 dolar seviyesinden listelere girerken, Gigabyte'ın aynı zamanda 1000MHz GPU hızında çalışan GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini hazırladığı da bildiriliyor.

Gigabyte'ın GeForce GTX 560 Ti modeli fiyat listelerinde görünmeye başladı
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
bir gün pc'min olabilme ihtimalini ve o pc de Red Dead Redemption oynayabilme ihtimalini sevdim.
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Th3mpo 8 yıl
Diyelim HD 6950 VS GTX 560 gtx 560 oc ile zorlasa belki 6950 yi geçer fakat 6950yi mod yaptığımız anda iş biter 6950 yine işini biliyor arkadaşlar..
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RaptorFX 8 yıl
Ti mi ? Back to the past diyorlar yani =)
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astralll 8 yıl
100 milyon olsun alıcam...
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theyapici 8 yıl
performasta 6950 yer bunu ama nvi fiyata oynarsa sürümden kazanabilir.Tabi bütçesi daha az olan nvidia fanatikleri de var.Düşük paralelişlemci yüksek frekans sağlam soğutucu üretim maliyeti açısından;tam ortalık kartı olacak.
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sadtneverdie 8 yıl

theyapici

performasta 6950 yer bunu ama nvi fiyata oynarsa sürümden kazanabilir.Tabi bütçesi daha az olan nvidia fanatikleri de var.Düşük paralelişlemci yüksek frekans sağlam soğutucu üretim maliyeti açısından;tam ortalık kartı olacak.


çok emin olma
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aterikasedi 8 yıl
kart bır cıksın da suyunu cıkartalım
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
384 işlemci birimi ama default 9000 mhzde helee birde oc ile gtx 460ı duman eder gibi ama fazla oc olacağını sanmıyorum yurt dışı fiyaatıda tahminim 290 dolar
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heatblast 8 yıl
overclocklu model 1000mhz'de çalışacaksa demekki hawk gibi modeller 1150-1200mhz arası çalışacaktır

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mobylette 8 yıl
benim de aklıma geforce2 ti kartım geldi. geforce2 pro dan halliceydi.
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cestvrai 8 yıl
6950 1gb bu kartın satışlarını azaltır gibi gözüküyor..
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Dovahkiin 8 yıl
Yine uygun fiyatlı gelir umarım GTX460'ta olduğu gibi.
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adilazimdegilx 8 yıl
Hız aşırtması fiyatına yansımış gibi. Pahalı bence... 900Mhzde 6950 ile aynı performansı verir bu arada...
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pckolik13 8 yıl
Bu kart lanse edildikten ne kadar süre sonra buraya gelecek acaba ?
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Necessa®i 8 yıl
off be
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