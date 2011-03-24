Gigabyte'ın yeni minik devi; Sandy Bridge işlemciler için H67 çipsetli Mini-ITX anakart

Yüksek performans tutkunları için hazırladığı G1 serisi özel anakart modeller ve hız aşırtmacılar için hız aşırtmacıların katkılarıyla geliştirdiği X58A-OC modelleriyle gündemde olan Gigabyte, "atom karınca" tabirini hak eden kompakt boyutlu yeni bir modelini pazara sunuyor. Firmanın H67N-USB3-B3 adını taşıyan Mini-ITX boyutlarındaki yeni anakartı, Intel'in B3 revizyonlu H67 çipsetini kullanıyor ve piyasada satılmakta olan Sandy Bridge işlemci ailesine yani ikinci nesil Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilere destek sunuyor.

Ultra Durable III tasarımını temel alan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart üzerinde Intersil üretimi PWM kontrolcüsüne yer veriliyor. Dynamic Energy Saver teknolojisi ile performansın gerekli olmadığı durumlarda enerji tasarrufu yapılmasına olanak tanıyan anakart, çift DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Sandy Bridge serisi işlemcilerdeki entegre grafik biriminin kullanımına olanak tanıyan anakart, daha yüksek grafik performansı arzulayanlar için PCIe x16 slotu ile ayrık ekran kartı kullanımını da destekliyor. Yeni nesil teknolojilerle donatılan anakart üzerinde SATA-II ve UISB 2.0'a ek olarak SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerine de yer veriliyor. İki adet SATA-III portu H67 çipset tarafından kontrol edilirken, USB 3.0 portları ise NEC (Renesas) tarafından geliştirilen üçüncü parti kontrolcü ile destekleniyor.

Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimini kullanacaklar için D-Sub ve çift HDMI portuna yer verilen anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, eSATA, 7.1 kanal ses desteği, On/Off charge (sistem kapalıyken dahi USB cihazların şarj edilmesine olanak tanıyan teknoloji) ve çift BIOS (Hybrid EFI) gibi detaylara yer veriliyor. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerin almaya başlaması beklenen anakartın yurt dışı satış fiyatı ise 90-100 Avro civarında olacak.