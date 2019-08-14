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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigaset dayanıklılık odaklı akıllı telefon modeli GX290'ı tanıttı

Gigaset, dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefon modeli Gigaset GX290'ı resmi olarak tanıttı. Cihaza dair en dikkat çekici detaylardan biri 6.200 mAh'lik batarya ile geliyor olması.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dijital ev telefonlarının trend olduğu günlerde hayli büyük hasılat yapmış olan telsiz üreticisi Gigaset, son yıllarda akıllı telefon pazarına girmeye de kararlı gibi gözüküyor.
Şirket, arazi şartlarına uygun olarak üretilmiş dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefon modeli Gigaset GX290'ı resmi olarak tanıttı.
Cihazın teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, şüphesiz en dikkat çekici detaylardan biri 15W hızlı şarj desteğine sahip 6.200 mAh'lik bir bataryayla geliyor olması. Cihazın sıfırdan tam şarj olması yaklaşık 3 saat civarında vakit alıyor.
Cihaz toza ve suya dayanıklı olduğunu tasdik eden IP68 setifikasıyla geliyor ancak askeri sınıf dayanıklığa sahip olduğunu tasdik eden resmi bir MIL-STD sertifikasına sahip değil.
Dış mekan kullanımı için optimize edilmiş 6.1 inç genişliğinde bir ekranla gelen cihazın ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor Cihazın 520nit parlaklık değeri ve 1.000:1 kontrast oranı vaat eden LCD ekranının çözünürlüğü üzücü şekilde 720 piksel düzeyinde.
Su damlası biçiminde bir çentiğin yer aldığı modelde 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Arka tarafta ise 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü ve 13 MP'lik bir ana kamera karşımıza çıkıyor. Arka kamera sensörlerinin hemen altında fiziksel bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.
MediaTek Helio P23 yonga setinden gücünü alan cihazda 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. RAM kapasitesi ile ilgili herhangi bir bilgi yok ancakveya 3 GB olduğunu tahmin ediyoruz. Cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak.
300 euroluk bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak olan cihaz, kısıtlı sayıda bölgede ve kısıtlı stoklarla satışa sunulmuş durumda.

https://www.gsmarena.com/the_gigaset_gx290_is_a_rugged_pure_android_phone_with_ip68_rating_6200mah_battery-news-38679.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yolyordam35 6 dk.
aslında yapması gereken: snapdragon 439 + 3gb ram + 32gb depolama + samsungtan alınma 5.0'' 960x540p amoled ekran + 5.000mah pil.
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r.yilmaz4545 1 sa.
Lan bir kerede söyle telefona güzel işlemci koyun
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