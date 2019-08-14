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Üç arka kameralı HTC Wildfire X resmen tanıtıldı

HTC, MediaTek Helio P22 yonga seti ile güçlendirilmiş yeni bir telefon duyurdu. HTC Wildfire X olarak adlandırılan cihaz çentikli tasarım ve üç arka kameraya sahip.
55 dk.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC, merakla beklenen orta sınıf Wildfire X akıllı telefonunu resmen tanıttı. Üç arka kamera ile donatılan cihazın ekranında damla şeklinde küçük bir çentik var. Fiyatı ise 140 dolardan başlıyor.

HTC Wildfire X Özellikleri

HTC Wildfire X, HD+ çözünürlük sunan 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise MediaTek Helio P22 yonga setinden aldığını belirtelim. Android 9 Pie işletim sistemiyle gelen telefona sadece 10 W şarjı destekleyen 3.300 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.
Telefonun arka tarafında yer alan üçlü kamera sisteminde 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ikinci sensör ve 5 megapiksel derinlik sensörü görev yapıyor. Önde ise selfie ve görüntü aramalar için 8 megapiksel kameraya yer verilmiş.
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Akıllı telefonun diğer özelliklerini ise parmak izi tarayıcısı, microSD kartı destekleyen hibrit SIM yuvası, USB-C portu, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 3.5mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

HTC Wildfire X Fiyatı

Wildfire X yalnızca Safir Mavi renk seçeneği ile geliyor. 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama varyantları sırasıyla 140 dolar ve 182 dolara satılacak. Ancak bu fiyatların sınırlı bir süre için geçerli olduğunu söyleyelim.
Modellerin normal fiyatları 154 dolar ve 196 dolar olacak. Akıllı telefonun 22 Ağustos tarihinde satışa sunulacağı açıklandı.


https://www.xda-developers.com/lava-htc-wildfire-x-india-launch/ Yorum Yaz
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MehmetNY 10 dk.
en azından kulaklık girişi var.
Bataryayı bahane edip koymayanlar utansın.
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Kongor 13 dk.
Xiaomi nin 2 yıl önceki modelini yeni telefon diye gagalıyorlar, üstüne ne hızlı şarj ne bişi
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Şeref60 24 dk.
Htc neysede sony gibi bir dev nasıl silindi piyasadan hala anlamadım🤔
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Lexaion 25 dk. yeni yorumcu
Htcye mediatek yakışmıyor bence
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Kefelon 28 dk.
Birebir aynı fiyata Hindistan'da Redmi Note 7S satılıyor. 48 MP arka kamera, Snapdragon 660 yonga seti, Full HD+ ekran vb. artıları var. HTC logosu bu farkları görmezden gelmeye yetmez diye düşünüyorum.
https://www.mi.com/in/redmi-note-7s
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Puppey 21 dk.
Zaten xiaominin logosunun htcden daha iyi olduğunu düşünüyorum
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borukuzen 29 dk.
Aaa HTC hala yaşıyor!!!
Görmeyeli ne çok zayıflamışsın...
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lansker 34 dk.
Aynen HTC ve Sony bitmiştir. Sony şuan diğer ürünlerden kazandığı ile piyasayı çeviriyor. Yoksa HTC den önce batardı.
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DoĞu_KaN 36 dk.
Türkiye fiyatı 2.000 TL olur kesin
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lansker 34 dk.
HTC türkiyeden çekildi biliyorum.
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kucukyenici 44 dk.
HTC ve Sony telefon sektöründe artık umut vadetmiyor.
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emrebey19 46 dk.
ya xiaomi mi bu ne boyle m8i uyarla yeni nesile gore yolla gelsin 4000tl den
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