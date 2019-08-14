Üç arka kameralı HTC Wildfire X resmen tanıtıldı

HTC, merakla beklenen orta sınıf Wildfire X akıllı telefonunu resmen tanıttı. Üç arka kamera ile donatılan cihazın ekranında damla şeklinde küçük bir çentik var. Fiyatı ise 140 dolardan başlıyor.

HTC Wildfire X Özellikleri

HTC Wildfire X, HD+ çözünürlük sunan 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise MediaTek Helio P22 yonga setinden aldığını belirtelim. Android 9 Pie işletim sistemiyle gelen telefona sadece 10 W şarjı destekleyen 3.300 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.

Telefonun arka tarafında yer alan üçlü kamera sisteminde 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ikinci sensör ve 5 megapiksel derinlik sensörü görev yapıyor. Önde ise selfie ve görüntü aramalar için 8 megapiksel kameraya yer verilmiş.

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Akıllı telefonun diğer özelliklerini ise parmak izi tarayıcısı, microSD kartı destekleyen hibrit SIM yuvası, USB-C portu, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 3.5mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

HTC Wildfire X Fiyatı

Wildfire X yalnızca Safir Mavi renk seçeneği ile geliyor. 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama varyantları sırasıyla 140 dolar ve 182 dolara satılacak. Ancak bu fiyatların sınırlı bir süre için geçerli olduğunu söyleyelim.

Modellerin normal fiyatları 154 dolar ve 196 dolar olacak. Akıllı telefonun 22 Ağustos tarihinde satışa sunulacağı açıklandı.

https://www.xda-developers.com/lava-htc-wildfire-x-india-launch/