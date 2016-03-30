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Gionee'den çift ekranlı ve kapaklı Android telefon W909

Önemli Çinli üreticilerden birisi olan Gionee, yine farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Şirketin yeni modeli W909 çift tarafında da dokunmatik ekran barındıran kapaklı bir yapıya sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
13
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Gionee adını Xiaomi veya Meizu kadar duyuramasa da önemli Çinli üreticilerden birisi. Şirket özellikle tasarım sınırlarını
zorlamasıyla biliniyor, yeni model W909'da bu söylemi doğrular nitelikte.
Akıllı telefon kapaklı yapısıyla birlikte biraz nostaljik bir hava taşıyor. Ancak kapağın hem iç kısmında hem de dış kısmında 4.2 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Bu sayede telefonu kapağını kaldırmadan kullanmak da mümkün. IPS LCD ekranların her biri 720P çözünürlükte.Gionee W909 işlem gücünü MediaTek Helio P10 çipsetinden karşılıyor, ayrıca 4 GB sistem belleği ve 64 GB depolama alanına baktığımızda bu konularda cömert davranıldığını söyleyebiliriz. Depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak da mümkün. Arka kısımda 16 MP ön kısımda ise 5 MP kamera yer alıyor. Kasa boyutu 124.1 x 62.8 x 16.5mm olan model 207 gram ağırlığa sahip. 2530 mAh bataryanın sığdırıldığı cihazda ayrıca USB Type C portu ve parmak izi okuyucusu da unutulmamış.Android 5.1 işletim sistemiyle birlikte gelen model şirketin özel olarak geliştirdiği Amigo arayüzünü kullanıyor. Şimdilik
yalnızca Çin pazarı için duyurulan model 615 Dolar ( Yaklaşık 1750 Türk Lirası ) fiyat etiketine sahip.
http://www.gsmarena.com/gionee_w909_is_a_premium_android_flip_phone-news-17492.php Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Bi markaya bak, bir de utanmadan istediği fiyata bak.
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kadirirdem 3 yıl
gm getirir bunu kapaklı telefonlar bir zamanlar seviliyordu..
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TearsForFears 3 yıl
Özellikleri biraz daha iyi olabilirmiş ben tasarımı beğendim ekranı ne güzel kırılmalara karşıda koruyabiliyorsunuz kapaklı telefonla büyüyen neslin dikkatini çekmiştir 2000 liler ne anlar.
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MrScorpion 3 yıl
o fiyata alan dingildir bune yav
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N. Chomsky 3 yıl

Markaya laf söyleyenlere bak. Gören de Samsung'u, Lg'yi Türk markası sanacak. Daha telefon buraya gelmiyor. Bir de sanki alacaklarmış gibi beğenmeyip gereksiz, çöp falan diyorlar
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Morphinz 3 yıl
Ham maddeyi murdar etmekten başka bir işe yaramaz bu.
Malesef ÇÖP.
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black_67 3 yıl
Sanırım her ekrana 307.50 usd istiyor
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Master_Evil 3 yıl
fiyatı fazla ama ucuz türevleri gelir
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BiilimAdamı 3 yıl
dolar kuruna bakılacak olursa fiyatı gayet normal dünyaya göre.. biliyorsun ki biz normal dünyada yaşamıyoruz. telefon nostalji olmuş.
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DARBE 3 yıl
Gereksiz bir cihaz olmuş.
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GreyParrot 3 yıl
sayısal tuşlar yerine ikincil bir ekran olsa özel bir cihaz olurdu ancak günümüzde bu haliyle kapaklı telefonun bir anlamı yok o tuşları kaç kişi kullanır veya tercih eder.
bence kapaklı telefonlar geri dönebilir ancak dediğim gibi bu şekilde değil ya ayrı şekilde iki ekran yada katlanabilir ekranlarla birlikte masif şekilde olursa bu telefonlara ilgi artacaktır.
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umut_baris 3 yıl GreyParrot
GreyParrot

sayısal tuşlar yerine ikincil bir ekran olsa özel bir cihaz olurdu ancak günümüzde bu haliyle kapaklı telefonun bir anlamı yok o tuşları kaç kişi kullanır veya tercih eder.
bence kapaklı telefonlar geri dönebilir ancak dediğim gibi bu şekilde değil ya ayrı şekilde iki ekran yada katlanabilir ekranlarla birlikte masif şekilde olursa bu telefonlara ilgi artacaktır.

İnan bana fazlasıyla tercih eden olur. Özellikle yetişkinler. Ki ben de tuşlu telefon kullanıyorum (daha önce dokunmatik ekranlı cihaz kullanıyordum) açıkçası tuşlu telefon bence daha rahat. Dokunmatik telefonda ekranı koruması telefonu koruması ayrı dert. Batarya desen hakeza öyle.
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Bi markaya bak, bir de utanmadan istediği fiyata bak.
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