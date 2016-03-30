Gionee'den çift ekranlı ve kapaklı Android telefon W909

Gionee adını Xiaomi veya Meizu kadar duyuramasa da önemli Çinli üreticilerden birisi. Şirket özellikle tasarım sınırlarını
zorlamasıyla biliniyor, yeni model W909'da bu söylemi doğrular nitelikte.Akıllı telefon kapaklı yapısıyla birlikte biraz nostaljik bir hava taşıyor. Ancak kapağın hem iç kısmında hem de dış kısmında 4.2 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Bu sayede telefonu kapağını kaldırmadan kullanmak da mümkün. IPS LCD ekranların her biri 720P çözünürlükte.
yalnızca Çin pazarı için duyurulan model 615 Dolar ( Yaklaşık 1750 Türk Lirası ) fiyat etiketine sahip.
http://www.gsmarena.com/gionee_w909_is_a_premium_android_flip_phone-news-17492.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Markaya laf söyleyenlere bak. Gören de Samsung'u, Lg'yi Türk markası sanacak. Daha telefon buraya gelmiyor. Bir de sanki alacaklarmış gibi beğenmeyip gereksiz, çöp falan diyorlar
Malesef ÇÖP.
bence kapaklı telefonlar geri dönebilir ancak dediğim gibi bu şekilde değil ya ayrı şekilde iki ekran yada katlanabilir ekranlarla birlikte masif şekilde olursa bu telefonlara ilgi artacaktır.
İnan bana fazlasıyla tercih eden olur. Özellikle yetişkinler. Ki ben de tuşlu telefon kullanıyorum (daha önce dokunmatik ekranlı cihaz kullanıyordum) açıkçası tuşlu telefon bence daha rahat. Dokunmatik telefonda ekranı koruması telefonu koruması ayrı dert. Batarya desen hakeza öyle.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5199 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
gionee, w909 ve