Gionee'den çift ekranlı ve kapaklı Android telefon W909

Gionee adını Xiaomi veya Meizu kadar duyuramasa da önemli Çinli üreticilerden birisi. Şirket özellikle tasarım sınırlarını

zorlamasıyla biliniyor, yeni model W909'da bu söylemi doğrular nitelikte.

http://www.gsmarena.com/gionee_w909_is_a_premium_android_flip_phone-news-17492.php

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Akıllı telefon kapaklı yapısıyla birlikte biraz nostaljik bir hava taşıyor. Ancak kapağın hem iç kısmında hem de dış kısmında 4.2 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Bu sayede telefonu kapağını kaldırmadan kullanmak da mümkün. IPS LCD ekranların her biri 720P çözünürlükte.Gionee W909 işlem gücünü MediaTek Helio P10 çipsetinden karşılıyor, ayrıca 4 GB sistem belleği ve 64 GB depolama alanına baktığımızda bu konularda cömert davranıldığını söyleyebiliriz. Depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak da mümkün. Arka kısımda 16 MP ön kısımda ise 5 MP kamera yer alıyor. Kasa boyutu 124.1 x 62.8 x 16.5mm olan model 207 gram ağırlığa sahip. 2530 mAh bataryanın sığdırıldığı cihazda ayrıca USB Type C portu ve parmak izi okuyucusu da unutulmamış.Android 5.1 işletim sistemiyle birlikte gelen model şirketin özel olarak geliştirdiği Amigo arayüzünü kullanıyor. Şimdilikyalnızca Çin pazarı için duyurulan model 615 Dolar ( Yaklaşık 1750 Türk Lirası ) fiyat etiketine sahip.