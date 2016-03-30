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MediaTek'in 2017 için geliştirdiği Helio X30 çipsetinden ilk detaylar gelmeye başladı

Mediatek'in geçtiğimiz haftalarda Helio X20 ve X25 çipsetlerini resmi olarak piyasaya sunmasının ardından gözler firmanın yeni nesil ürünlerine çevrildi. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda tepe modelleri olan 10 çekirdekli Helio X20 ve X25 çipsetlerini pazara sürmeye hazır olduklarını duyuran MediaTek tarafından yeni nesil çipset çalışmalarına dahil ilk sızıntılar gelmeye başladı. Çin'li kaynaklardan gelen bilgilere göre firmanın yeni çipseti Helio X30 adını taşıyacak.
Helio X20 ve X25'de olduğu gibi üçlü küme yapısına sahip olacan çipset toplam 10 çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Performans kanadında 2.8GHz frekansta 2 tane Artemis çekirdeğine sahip olacak işlemcide rutin işler için 2.2GHz'de 4 tane Cortex-A53 çekirdeği daha düşük performanslı işlemler için ise düşük güç tüketimli 2GHz frekanslı 4 tane Cortex-A35 işlemci çekirdekleri yer alıyor.
Adını ilk defa duyanlar için Artemis kod adlı çekirdekten bahsetmek gerekirse ARM tarafında tasarlanan yeni çekirdek şimdiki nesil Cortex-A72'lerin yerini alması için geliştiriliyor ve yeni tasarımın Qualcomm'un Kryo çözümüyle rekabet etmesi bekleniyor. Güç tasarrufu odaklı yeni Cortex-A35 çekirdekleri ise selefi Cortex-A7'ye göre sunduğu %40 performans artışıyla dikkat çekiyor.
Grafik birimi tarafında da yüksek performans sunması beklenen çipsette 4 çekirdekli PowerVR 7 serisi bir grafik biriminin yer alacağı belirtiliyor. Bütün bunlara ekstra olarak 26MP çözünürlükte kamera desteği, çift kamera desteği ve sanal gerçeklik desteğine sahip olacak Helio X30 LTE Cat.13 bağlantı hızlarına da olanak sağlayacak.
TSMC'nin 10nm FinFET süreciyle üretilecek yeni çipset iddialara göre bu sayede günümüz nesil Helio X20/X25'lerden neredeyse yarı yarıya daha az güç tüketecek. Haziran döneminde ilk test örneklerinin hazır olacağı planlanan Helio X30'un bir sorun olmamaması durumunda yıl sonunda hacimli üretime geçilip 2017 başlarında ise satışa sunulacak telefonlarda yerini alması planlanıyor.

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gunman233 3 yıl
Nereden çıkardınız şimdi MediaTek ve 10 nm... Hep geriden geliyorlar bu konuda üretim verimliliği & maliyetleri yüzünden. 14-16 nm çıkar. Kaynaklarda da bu yönde. 10 nm için 2018 hatta 2019'da.
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BlueFlame22 3 yıl
"Çin'li kaynaklardan gelen bilgilere göre" derken, Çinli telefon üreticileri veya ODM üreticileri mi kastediliyor acaba? MediaTek Tayvan'lı bir firma çünkü, Tayvan'dan gelen haberlere bakılsa daha doğru olur :)
2 Yanıt Yanıtla +2
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asdfzxcv12 3 yıl BlueFlame22
BlueFlame22
"Çin'li kaynaklardan gelen bilgilere göre" derken, Çinli telefon üreticileri veya ODM üreticileri mi kastediliyor acaba? MediaTek Tayvan'lı bir firma çünkü, Tayvan'dan gelen haberlere bakılsa daha doğru olur :)

Hahahahah bu güzeldi hocam
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matraxzalim 3 yıl BlueFlame22
BlueFlame22
"Çin'li kaynaklardan gelen bilgilere göre" derken, Çinli telefon üreticileri veya ODM üreticileri mi kastediliyor acaba? MediaTek Tayvan'lı bir firma çünkü, Tayvan'dan gelen haberlere bakılsa daha doğru olur :)

Tayvan , bir açıdan Çine bagli bir ulke gibi düşünülebilir , o yüzden böyle denmiştir,
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*siteci* 3 yıl
Umarım Lpddr4 Ram'de bellek bant genişliğini yüksek tutarlar ve grafik birimi en azından Adreno 530 kadar güçlü olur.
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V4LKyR 3 yıl
10 çekirdek, 2 adet 2.8 GHz hızında özelleştirilmiş Artemis çekirdeği...
10 nm.
Efsane bir çip olacağa benziyor.
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veleciraptor 3 yıl
Anandtech'in testlerine bakarak söyleyebileceğim, Cortex A72 tabanlı SOC çözümleri Kyro'ya göre hem daha performanslı hem daha az güç tüketiyor. Ha diyen olabilir ki 820 yalnızca 4 çekirdekli, 8 çekirdek yapsalar bu sefer güç tüketimi yüzünden 810'daki sorunlarla yüzleşmek olası.
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King Stannis 3 yıl
2.8 ghzde çalışan Artemis çekirdeği, tek çekirdek performansında çok iddalı olur, 10 çekirdek sayesinde çoklu çekirdekte de avantajı büyük, tam antutu-geekbench'te şov yapmalık işlemci olmuş. 10nm'nin serin çalışma konusunda katkıları yüksek olursa iddalı bir işlemci olur. Samsung s7'de yapılan 8890 vs s820 testi androidin çok çekirdek kullanma konusundaki yeteneklerinin arttığına işaret.
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kadirirdem 3 yıl
O zaman gelsin ne kadar rekabetçi olacak goruruz...
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keskin53 3 yıl
mubarek elektrikli soba gibi olacak
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mediatek helio x30, helio x30 ve
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