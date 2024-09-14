GitHub Copilot, OpenAI’ın yeni o1 modeliyle daha da güçleniyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz günlerde önceki modellerden daha güçlü mantıksal akıl yürütme yeteneklerine sahip yeni o1 serisi yapay zeka modellerini tanıttı. Bu yeni modellerin ilk kullanım alanlarından biri ise Microsoft çatısı altındaki GitHub Copilot oldu. OpenAI o1, platformu iyileştirmek ve karmaşık kod problemlerini daha verimli bir şekilde çözmek için kullanılacak.

GitHub Copilot'a OpenAI o1 geliyor

OpenAI ve GitHub, o1-preview modelinin Copilot ile entegrasyonunu içeren çeşitli dahili testler gerçekleştiriyor. Bu testlerden biri, Copilot'ın kritik bir kod bileşeninin performansını optimize etmede o1-preview modelini kullanmak üzerineydi. Blogda belirtilenlere göre o1-preview modeli, kodu derinlemesine analiz ederek kısıtlamaları ve uç durumları anladı, ardından ise tek bir seferde çok daha iyi bir çözüm önerdi.

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Bir diğer testte ise o1-preview modeli, mevcut GPT-4o modeliyle karşı karşıya getirildi ve GitHub'ın tarayıcı performansını etkileyen bir hatayı gidermesi istendi. Bu hata, tarayıcıda odak yönetimi işlevini yavaşlatarak tarayıcının donmasına neden oluyordu. o1-preview modeli sorunu tespit edip satır satır düzeltme önerilerinde bulundu; GPT-4o ise daha genel yanıtlar verdi.





Test sonuçları, o1-preview modelinin daha derin bir kod anlayışı sunarak daha verimli ve kaliteli sonuçlar ürettiğini ortaya koyuyor. O1-preview, kodun kısıtlamalarını ve uç durumlarını daha iyi kavrarken, GPT-4o ise daha yüzeysel optimizasyonlarla sınırlı kalıyor. İşler karmaşıklaştığında ise geliştiricinin müdahalesini gerektiriyor.

OpenAI'nin açıklamasına göre o1-preview modeli, Copilot'ın kod incelemesi, yeniden düzenleme ve optimizasyon gibi daha zengin analizler gerektiren kullanımlardaki yeteneğini artıracak. OpenAI ve GitHub, o1-preview modelinin yanı sıra daha küçük boyutlu o1-mini modelini de GitHub Marketplace'te sunmayı planlıyor. Şu anda önizleme aşamasında olan o1-preview modeline erkenden erişmek ve projelerinde kullanmak isteyen geliştiriciler Azure AI’a yönlendiriliyor.

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