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    GitHub Copilot, OpenAI’ın yeni o1 modeliyle daha da güçleniyor

    Microsoft çatısı altında bulunan GitHub Copilot, yazılım devi tarafından desteklenen OpenAI’ın yeni muhakeme yetenekli o1 modellerini kodlamayı kolaylaştırmak için entegre ediyor.
    GitHub Copilot, OpenAI’ın yeni o1 modeliyle daha d Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçtiğimiz günlerde önceki modellerden daha güçlü mantıksal akıl yürütme yeteneklerine sahip yeni o1 serisi yapay zeka modellerini tanıttı. Bu yeni modellerin ilk kullanım alanlarından biri ise Microsoft çatısı altındaki GitHub Copilot oldu. OpenAI o1, platformu iyileştirmek ve karmaşık kod problemlerini daha verimli bir şekilde çözmek için kullanılacak.

    GitHub Copilot'a OpenAI o1 geliyor

    OpenAI ve GitHub, o1-preview modelinin Copilot ile entegrasyonunu içeren çeşitli dahili testler gerçekleştiriyor. Bu testlerden biri, Copilot'ın kritik bir kod bileşeninin performansını optimize etmede o1-preview modelini kullanmak üzerineydi. Blogda belirtilenlere göre o1-preview modeli, kodu derinlemesine analiz ederek kısıtlamaları ve uç durumları anladı, ardından ise tek bir seferde çok daha iyi bir çözüm önerdi.

    Bir diğer testte ise o1-preview modeli, mevcut GPT-4o modeliyle karşı karşıya getirildi ve GitHub'ın tarayıcı performansını etkileyen bir hatayı gidermesi istendi. Bu hata, tarayıcıda odak yönetimi işlevini yavaşlatarak tarayıcının donmasına neden oluyordu. o1-preview modeli sorunu tespit edip satır satır düzeltme önerilerinde bulundu; GPT-4o ise daha genel yanıtlar verdi.



    Test sonuçları, o1-preview modelinin daha derin bir kod anlayışı sunarak daha verimli ve kaliteli sonuçlar ürettiğini ortaya koyuyor. O1-preview, kodun kısıtlamalarını ve uç durumlarını daha iyi kavrarken, GPT-4o ise daha yüzeysel optimizasyonlarla sınırlı kalıyor. İşler karmaşıklaştığında ise geliştiricinin müdahalesini gerektiriyor.

    OpenAI'nin açıklamasına göre o1-preview modeli, Copilot'ın kod incelemesi, yeniden düzenleme ve optimizasyon gibi daha zengin analizler gerektiren kullanımlardaki yeteneğini artıracak. OpenAI ve GitHub, o1-preview modelinin yanı sıra daha küçük boyutlu o1-mini modelini de GitHub Marketplace'te sunmayı planlıyor. Şu anda önizleme aşamasında olan o1-preview modeline erkenden erişmek ve projelerinde kullanmak isteyen geliştiriciler Azure AI’a yönlendiriliyor.

    Kaynakça https://github.blog/news-insights/product-news/openai-o1-in-github-copilot/ https://www.neowin.net/news/github-copilot-integrates-openais-o1-to-streamline-complex-coding-problems/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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