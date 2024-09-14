GitHub Copilot, OpenAI’ın yeni o1 modeliyle daha da güçleniyor

GitHub Copilot'a OpenAI o1 geliyor
OpenAI ve GitHub, o1-preview modelinin Copilot ile entegrasyonunu içeren çeşitli dahili testler gerçekleştiriyor. Bu testlerden biri, Copilot'ın kritik bir kod bileşeninin performansını optimize etmede o1-preview modelini kullanmak üzerineydi. Blogda belirtilenlere göre o1-preview modeli, kodu derinlemesine analiz ederek kısıtlamaları ve uç durumları anladı, ardından ise tek bir seferde çok daha iyi bir çözüm önerdi.
Bir diğer testte ise o1-preview modeli, mevcut GPT-4o modeliyle karşı karşıya getirildi ve GitHub'ın tarayıcı performansını etkileyen bir hatayı gidermesi istendi. Bu hata, tarayıcıda odak yönetimi işlevini yavaşlatarak tarayıcının donmasına neden oluyordu. o1-preview modeli sorunu tespit edip satır satır düzeltme önerilerinde bulundu; GPT-4o ise daha genel yanıtlar verdi.
Test sonuçları, o1-preview modelinin daha derin bir kod anlayışı sunarak daha verimli ve kaliteli sonuçlar ürettiğini ortaya koyuyor. O1-preview, kodun kısıtlamalarını ve uç durumlarını daha iyi kavrarken, GPT-4o ise daha yüzeysel optimizasyonlarla sınırlı kalıyor. İşler karmaşıklaştığında ise geliştiricinin müdahalesini gerektiriyor.
OpenAI'nin açıklamasına göre o1-preview modeli, Copilot'ın kod incelemesi, yeniden düzenleme ve optimizasyon gibi daha zengin analizler gerektiren kullanımlardaki yeteneğini artıracak. OpenAI ve GitHub, o1-preview modelinin yanı sıra daha küçük boyutlu o1-mini modelini de GitHub Marketplace'te sunmayı planlıyor. Şu anda önizleme aşamasında olan o1-preview modeline erkenden erişmek ve projelerinde kullanmak isteyen geliştiriciler Azure AI’a yönlendiriliyor.Kaynakça https://github.blog/news-insights/product-news/openai-o1-in-github-copilot/ https://www.neowin.net/news/github-copilot-integrates-openais-o1-to-streamline-complex-coding-problems/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.