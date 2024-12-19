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    Github Copilot sürpriz bir kararla bedava oldu

    Microsoft'un sahibi olduğu GitHub, şimdiye kadar geliştiricilere aylık ücret karşılığında verilen Github Copilot yapay zeka aracını sürpriz bir kararla ücretsiz hale getirdi.
    Github Copilot sürpriz bir kararla bedava oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft’a ait popüler yazılım geliştirme platformu GitHub, devrim niteliğinde bir kararla Copilot adlı yapay zeka destekli kod tamamlama aracını ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Daha önce sadece öğrenciler, öğretmenler ve açık kaynak projeleri yürütenler için ücretsiz olan Copilot, şimdi tüm geliştiriciler tarafından belirli sınırlamalarla ücretsiz olarak kullanılabilecek.

    Copilot, artık Microsoft’un popüler kod düzenleme aracı Visual Studio Code ile varsayılan olarak sunulacak. Şirketin CEO’su Thomas Dohmke, bu adımın, GitHub’ın yıllardır sürdürdüğü ücretsiz araçlara erişim politikasının doğal bir yansıması olduğunu vurguladı.

    Sınırlamalar ve özellikler

    Ücretsiz plan, daha çok ara sıra kod yazan geliştiricilere hitap ediyor. Bu plan kapsamında kullanıcılar aylık 2.000 kod tamamlama hakkına sahip olacak. Ayrıca, önerilen her kod tamamlaması bu limite dahil edilecek, yalnızca onaylananlar değil. Chat özelliği için de 50 mesaj sınırı bulunuyor.

    Ücretsiz kullanıcılar, Anthropic’in Claude 3.5 Sonnet ve OpenAI’nin GPT-4o modellerini kullanabilecek. Ancak Google’ın Gemini 1.5 Pro modeli ve diğer gelişmiş yapay zeka seçenekleri yalnızca ücretli aboneliklerle erişilebilir durumda. Bunun dışında, Copilot’un tüm uzantılarına ve özelliklerine ücretsiz olarak erişmek mümkün. GitHub sözcüsü, bu sınırlamaların profesyonel geliştiriciler için değil, daha çok yazılım geliştirmeye yeni başlayanlar veya küçük çaplı projeler için uygun olduğunu belirtti. Ücretsiz Copilot SKU, VS Code, Visual Studio ve JetBrains'in yanı sıra GitHub.com da dahil olmak üzere bir dizi editörde çalışacak.

    2021’de piyasaya sürüldüğünden beri Copilot, yapay zeka destekli kodlama araçlarının lideri konumunda olsa da, piyasada Tabnine, Qodo ve AWS gibi ciddi rakipler bulunuyor. Bu şirketler de ücretsiz planlar sunduğundan, GitHub’ın bu hamlesi, hem rekabet gücünü artırmayı hem de Copilot’ın kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

    GitHub, platformunda şu an 150 milyon geliştirici bulunduğunu açıkladı. Bu, şirketin yalnızca bir yıl içinde 100 milyon geliştiriciden bu seviyeye ulaştığını gösteriyor. GitHub CEO'su Thomas Dohmke, ücretsiz Copilot kararının, yazılım geliştirme alanını küresel ölçekte daha erişilebilir hale getirme hedefinin bir parçası olduğuna işaret etti.

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    Kayrabey 21 saat önce

    Güzel olmuş...

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