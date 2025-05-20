GitHub, hata düzeltme işini yapay zekaya devrediyor

Görev ver, arkana yaslan
Yeni kodlama ajanı, GitHub Copilot’a entegre olarak çalışıyor. Bir geliştirici görev tanımladığında otomatik olarak devreye giren bu yapay zeka aracı, süreci baştan sona kendi başına yürütüyor. Görev başladığında sanal bir makineyi başlatan sistem, ilgili depoyu klonluyor, kod tabanını analiz ediyor ve gerekli düzenlemelere başlıyor. Her adımı kayıt altına alarak neden bu işlemleri yaptığına dair detaylı bir oturum günlüğü de oluşturuyor. Görev tamamlandığında, geliştiriciyi etiketleyerek sonucu incelemesini sağlıyor.
GitHub’ın yeni kodlama ajanı, şimdilik Copilot Enterprise ve Copilot Pro Plus kullanıcıları için erişilebilir durumda. Araç; GitHub’ın internet sitesi, mobil uygulaması ve komut satırı aracı GitHub CLI üzerinden kullanılabiliyor.
GitHub’ın bu hamlesi, yapay zeka destekli kodlama araçları arasında rekabeti daha da kızıştırıyor. Google, geçtiğimiz Aralık ayında kendi kodlama ajanı “Jules”u tanıtmıştı. OpenAI ise kısa süre önce ChatGPT’nin yeni kodlama yardımcısı “Codex”i kullanıcılarla buluşturdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.