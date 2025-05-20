GitHub, hata düzeltme işini yapay zekaya devrediyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft Build 2025 etkinliğinde duyurulan en dikkat çekici yeniliklerden biri, GitHub’ın yeni yapay zeka destekli kodlama ajanı oldu. Bu yenilikçi özellik, geliştiricilerin omuzlarındaki yükü ciddi anlamda hafifletmeyi hedefliyor. Artık hataları düzeltmek, yeni özellikler eklemek veya kodu iyileştirmek gibi görevler, geliştirici yerine GitHub’ın yapay zekası tarafından üstlenilebilecek.

Görev ver, arkana yaslan

Yeni kodlama ajanı, GitHub Copilot’a entegre olarak çalışıyor. Bir geliştirici görev tanımladığında otomatik olarak devreye giren bu yapay zeka aracı, süreci baştan sona kendi başına yürütüyor. Görev başladığında sanal bir makineyi başlatan sistem, ilgili depoyu klonluyor, kod tabanını analiz ediyor ve gerekli düzenlemelere başlıyor. Her adımı kayıt altına alarak neden bu işlemleri yaptığına dair detaylı bir oturum günlüğü de oluşturuyor. Görev tamamlandığında, geliştiriciyi etiketleyerek sonucu incelemesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni yapay zeka ajanı, geliştirici incelemesinden sonra yapılan yorumları da göz önünde bulunduruyor. Bu sayede ek düzenlemeleri otomatik olarak yapabiliyor. Ayrıca, ilgili sorun bildirimi veya çekme isteğinden bağlam alarak, yalnızca teknik değil, görevle ilgili niyet ve proje standartlarını da anlayabiliyor.

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GitHub’ın yeni kodlama ajanı, şimdilik Copilot Enterprise ve Copilot Pro Plus kullanıcıları için erişilebilir durumda. Araç; GitHub’ın internet sitesi, mobil uygulaması ve komut satırı aracı GitHub CLI üzerinden kullanılabiliyor.

GitHub’ın bu hamlesi, yapay zeka destekli kodlama araçları arasında rekabeti daha da kızıştırıyor. Google, geçtiğimiz Aralık ayında kendi kodlama ajanı “Jules”u tanıtmıştı. OpenAI ise kısa süre önce ChatGPT’nin yeni kodlama yardımcısı “Codex”i kullanıcılarla buluşturdu.

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