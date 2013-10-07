Giyilebilir kamera modeli Narrative Clip ön siparişe açıldı

Kişilerin yaşamlarını fotoğraflar üzerinden kayıt altına alabilmesi için "her anı hatırlayın" sloganı ile geliştirilen giyilebilir kamera modeli Narrative Clip, firmanın resmi sitesi üzerinde ön siparişe açıldı.

Bir Kickstarter projesi ile ortaya çıkan ve site üzerinde konan 50,000$ hedefi 550,189$ gibi yüksek bir seviyeye taşıyarak başarıya ulaşan Memoto giyilebilir kamera modeli, daha sonra ismini Narrative Clip olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Başarılı yapısı sayesinde bir firma tarafından da 3 milyon dolarlık yatırımla ödüllendirilen ürün, bu gelişmeler sonrası artık satışa hazır duruma geldi. Firmanın resmi sitesi üzerinden yapılacak 279$ ödeme (Dünyanın her yerine ücretsiz kargo) ile satın alınabilen ve dağıtımına 1 Kasım tarihinde başlanacağı belirtilen Narrative Clip, 36x36x9 mm boyutları ile rahatlıkla taşınabiliyor, 2 gün kullanım ömrü sunan bataryası ile otomatik olarak dakikada 5MP çözünürlüğünde iki adet fotoğraf çekebiliyor, bu fotoğrafların üzerine GPS bilgilerini ekleyebiliyor ve iOS / Android sürümü bulunan özel bir uygulamayla geliyor.

Üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Narrative Clip kamera modeli hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, firmanın sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/narrative-life-logging-camera-launching-for-279-video-07-10-2013/