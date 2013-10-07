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Giyilebilir kamera modeli Narrative Clip ön siparişe açıldı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Giyilebilir kamera modeli Narrative Clip ön siparişe açıldı
Giyilebilir kamera modeli Narrative Clip ön siparişe açıldı
Kişilerin yaşamlarını fotoğraflar üzerinden kayıt altına alabilmesi için "her anı hatırlayın" sloganı ile geliştirilen giyilebilir kamera modeli Narrative Clip, firmanın resmi sitesi üzerinde ön siparişe açıldı.
Bir Kickstarter projesi ile ortaya çıkan ve site üzerinde konan 50,000$ hedefi 550,189$ gibi yüksek bir seviyeye taşıyarak başarıya ulaşan Memoto giyilebilir kamera modeli, daha sonra ismini Narrative Clip olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Başarılı yapısı sayesinde bir firma tarafından da 3 milyon dolarlık yatırımla ödüllendirilen ürün, bu gelişmeler sonrası artık satışa hazır duruma geldi. Firmanın resmi sitesi üzerinden yapılacak 279$ ödeme (Dünyanın her yerine ücretsiz kargo) ile satın alınabilen ve dağıtımına 1 Kasım tarihinde başlanacağı belirtilen Narrative Clip, 36x36x9 mm boyutları ile rahatlıkla taşınabiliyor, 2 gün kullanım ömrü sunan bataryası ile otomatik olarak dakikada 5MP çözünürlüğünde iki adet fotoğraf çekebiliyor, bu fotoğrafların üzerine GPS bilgilerini ekleyebiliyor ve iOS / Android sürümü bulunan özel bir uygulamayla geliyor.
Üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Narrative Clip kamera modeli hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, firmanın sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/narrative-life-logging-camera-launching-for-279-video-07-10-2013/ Yorum Yaz
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mk2kill 5 yıl
action cam desen değil . fotograf makinesi desen değil. ne ki bu ? tikkilerin boynunda epeyce göreceğiz anlaşılan.
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pea. 5 yıl
30-40$'a küçük, kayışlı action cam'ler var.
Bu kamera "giyilebilir" filan değil. Olsa olsa "takılabilir" olur.
Kickstarter bilinçsiz insanlar üzerinden zengin olabilmek için çok güzel bir yer
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neo01470 5 yıl
30-40 $ dan fazlasını hak etmez bence..
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gfbekir 5 yıl
Telefonu gömlek cebine kamerası gözükecek şekilde koyar, istediğim kadar fotoğraf çekerim daha iyi.
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ikiodayediduvar 5 yıl
Biri nerede avantaj sağlayacağı konusunda bilgilendirebilir mi bizleri..
Hem 5 MP hem de 279$ sıcak fırsat
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goenitz117 5 yıl
279$ ohaaa
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Captain_Ivy 5 yıl
Amacı ne ki bunun? Bir insan neden kullanır ki bunu?
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M@rKSm@N 5 yıl
dakikada 2 foto az, 5 mp az, 279$ çok
bu giyilebilir kamera ekstra yükten başka bir işe yaramıyor bence, tüm anlarıı videoya çekse o zaman tamam derdim. onun dışında benim telefonum daha iyi iş görür.
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Kendi istegiyle 5 yıl
insan anca köpeğine falan düşnür bunu takan gördünüz mü uzaklaşın
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
Daha saçmalarını gördüm ama bunuda derecesi yüksek


neredeyse 300$ küçük lens i ve 30sn de bir 5mp fotograf [
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