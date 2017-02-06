Gizemli Andrasta sitesinin esrarı çözüldü

Bir süredir iş ilanları ile gündemi meşgul eden gizemli Andrasta sitesi, yanlışlıkla yayınlanan fotoğraf ile kendini ele verdi. Andrasta’nın arkasında Cyanogen’in ekibi var.

Gizemli site

Qualcomm, Sony, Tesla gibi büyük isimlerden ayrılan mühendislerin kurduğu ifade edilen Andrasta’nın iş ilanları da bir işletim sistemi veya kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıldığı izlenimini uyandırıyordu.

Başarısız bir ticari girişimden sonra dağılma sürecine giren ve bağımsız ROM geliştirme işini de bırakan Cyanogen’in kurucusu Kirk McMaster tarafından paylaşılan bir fotoğraf gerçeği açığa çıkardı. Cyanogen’in Palo Alto’daki ofisinin girişi olduğu anlaşılan görselde kapı üzerindeki Andrasta ismi dikkat çekiyor.

Andrasta muhtemelen yeni bir şirket olacak. Görseldeki kırık döküklüğe bakılırsa şirketin merkezi olarak bina elden geçirilecek ve yenilenecek. McMaster’ın taze kan ile yeniden işletim sistemi dünyasına döneceği anlaşılıyor.

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Cyanogen modlarının aslında Lineage OS olarak varlığını devam ettireceği sanılıyordu. Andrasta ya tamamen farklı bir ekosistem oluşturacak ya da Lineage OS bu çatı altında faaliyet gösterecek. Sonuç ne olursa olsun Android kullanıcıları açısından iyi olacaktır.