Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gizemli Andrasta sitesinin esrarı çözüldü

Popüler dönemlerinin ardından Android dünyasında çöküş sürecine giren ve dağılma noktasına gelen Cyanogen ekibi, pek çok yeni girişime can verecek gibi görünüyor.
2 yıl
4,5b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süredir iş ilanları ile gündemi meşgul eden gizemli Andrasta sitesi, yanlışlıkla yayınlanan fotoğraf ile kendini ele verdi. Andrasta’nın arkasında Cyanogen’in ekibi var.

Gizemli site

Qualcomm, Sony, Tesla gibi büyük isimlerden ayrılan mühendislerin kurduğu ifade edilen Andrasta’nın iş ilanları da bir işletim sistemi veya kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıldığı izlenimini uyandırıyordu.

Başarısız bir ticari girişimden sonra dağılma sürecine giren ve bağımsız ROM geliştirme işini de bırakan Cyanogen’in kurucusu Kirk McMaster tarafından paylaşılan bir fotoğraf gerçeği açığa çıkardı. Cyanogen’in Palo Alto’daki ofisinin girişi olduğu anlaşılan görselde kapı üzerindeki Andrasta ismi dikkat çekiyor.

Andrasta muhtemelen yeni bir şirket olacak. Görseldeki kırık döküklüğe bakılırsa şirketin merkezi olarak bina elden geçirilecek ve yenilenecek. McMaster’ın taze kan ile yeniden işletim sistemi dünyasına döneceği anlaşılıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Now ana ekran uygulaması veda ediyor"

Cyanogen modlarının aslında Lineage OS olarak varlığını devam ettireceği sanılıyordu. Andrasta ya tamamen farklı bir ekosistem oluşturacak ya da Lineage OS bu çatı altında faaliyet gösterecek. Sonuç ne olursa olsun Android kullanıcıları açısından iyi olacaktır. 

 

https://www.andrasta.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 2 yıl
Bişeyler olucak ama hayırlısı..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 2 yıl Captain_Ivy
Aazam

Bişeyler olucak ama hayırlısı..

Hani falcılar derya sana kabaran bir şey var, gene birileri bize kabarıyor haydi HAYIRlısı... :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 2 yıl
Android e ye alternatif bi sistem geliştirmeye çalışsalardı daha iyi olurdu iyice tekelleşen googleye karşı iyi bir alternatif olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Yıkık bir virane :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 2 yıl
Kesin yanlışlıkla yayınlamışlardır varya üzüldüm ya tühh.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 2 yıl
Google'ın kafasına sıkacak arkadaş değil miydi bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 2 yıl
Cyanogen'de yaptıkları hataları yapmazlar umarım. Google'ı alt edeceğiz o kim falan açıklamalarına girerlerse yine dibi boylarlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl
Benide heyecanlandırdı baya. Umarım güzel bir şeyler çıkar ortaya. Snapdragon 820 kullanmanın nimetini görmek istiyorum çeşit çeşit romlarla (özellikle böyle profosyonel işlerle)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl
Hadi hayırlısı,Andrastanın piyasaya sürülmesini istiyorum çünkü Android açık kaynak bir proje.Yani Google ın tekelinde olmasını istemiyorum.Mümkünse Android tabanlı farklı,güzel arayüzlü bir sistem yapmalarını ve şirketlerini büyütmelerini istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ABD yargısı FBI’ın Gmail hesaplarına erişmesine izin verdi 2 yıl LG G6'nın basın davetiyesi büyük ekran ve ince bir çerçeveye işaret ediyor 2 yıl ABD donanması hava araçlarını yakalamak için yeni bir sistem kullanacak 2 yıl Tesla Model X aldı çiftlikte traktör olarak kullanıyor [Video] 2 yıl Microsoft, Windows 10'un yeni uyarlanabilir arayüzü Andromeda üzerinde çalışıyor 2 yıl Jawbone tüketici pazarından çekiliyor 2 yıl Netflix’in çevrimdışı izleme özelliği davalık oldu 2 yıl Apple, kulaklıklar için yeni bir bağlantı girişi geliştiriyor 2 yıl Xiaomi'nin 10nm'lik amiral gemisi yonga seti Pinecone V970 detaylandı 2 yıl Fallout 4, yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu 2 yıl "Uçan Araba" geliştirmek isteyen Uber, NASA mühendisini işe aldı 2 yıl Yüze yakın teknoloji devi Trump'a karşı açılan davaya destek çıktı 2 yıl Dünyanın en işlek havalimanında dronelar kullanılacak 2 yıl Planet Earth 2, Snapchat’e geliyor 2 yıl 1.000 km menzilli ve 760 beygir: Quant 48Volt 2 yıl 8GB RAM'li ilk telefonu kullandık: Asus ZenFone AR 2 yıl Çin dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi haline geldi 2 yıl Özgün yapım Roofbot bu hafta App Store’da ücretsiz 2 yıl Avrupa Birliği mobil operatörlerdeki dolaşım ücretlerini kaldırıyor 2 yıl Tesla’nın uygun fiyatlı aracı Model 3’ten ilgi uyandıran görüntüler 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gizemli Andrasta sitesinin esrarı çözüldü Sonraki Wikileaks’in patronu Jullian Assange seçimlerdeki hack iddialarını değerlendirdi 2 yıl Oppo Çin’de doludizgin, Apple düşüşte 2 yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü, teknoloji zirvesi düzenliyor 2 yıl Popüler ulaşım uygulaması Citymapper artık Türkiye’de 2 yıl Club Penguin kapanıyor 2 yıl Hastaneden WhatsApp ile randevu alma dönemi başladı 2 yıl Elon Musk sözünü tuttu ve ilk tünelin görüntülerini paylaştı 2 yıl Çin'in hava kirliliğiyle mücadelede yeni silahı dikey ormanlar 2 yıl Dokunmatik klavyeli Lenovo Yoga Book ucuzladı 2 yıl Robotlar 2030’a kadar 250.000 adet kamu çalışanının yerini alacak 2 yıl Huawei P10 ve P10 Plus göründü 2 yıl Samsung Galaxy C5 Pro uluslararası pazarda satışa sunulacak 2 yıl General Mobile, GM5 Plus için Android 7.1.1 güncellemesini bugün yayınlayacak 2 yıl Yerli helikopter T129 ATAK'ın ilk yurt dışı alıcısı belli oldu 2 yıl Mobilite: MacBook Pro'ya Apple işlemcisi, Razer telefon işine giriyor... 2 yıl Ayağınızla selfie çekmenizi sağlayan, ilginç aksesuar: SelfieFeet 2 yıl Türkiye'de drone savar kullanımı başladı 2 yıl Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in fiyatı sızdırıldı 2 yıl Yeni Windows işletim sistemi sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim