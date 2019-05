Google Now ana ekran uygulaması veda ediyor

Google’ın Nexus cihazlarındaki saf Android ana ekran uygulamasını tüm cihazlara sunduğu Google Now Launcher, yolun sonuna geliyor. Uygulama yerini Pixel ana ekran uygulamasına bırakmak üzere.

Müşterilere email gidiyor

Google’ın mobil servislerini kullanan üreticilere gönderdiği bir emaile göre, Google Now ana ekran uygulaması önümüzdeki haftalarda Google Play mağazasından kaldırılacak. Bundan sonra kullanıcılar mağazada bu uygulamaya erişemeyecek. Mevcut kullanıcılar ise Google Search uygulamasını güncelleyerek ana ekran uygulamasını taze tutabilecek.

1 Mart 2017 tarihinde ise Google Now ana ekran uygulaması mevcut Google mobil servislerin içerisinden de kaldırılacak. Eğer üreticiler bu tarihe kadar cihazlarını onaylattırmışsa yeni akıllı telefonlarında Google Now ön yüklü olarak gelecek. Onaylattırmazlar ise yeni cihazlarında Google Now uygulamasını kullanamayacak ve başka bir ana ekran uygulamasına geçiş yapacak.

Google müşterilerine yeni ana ekran uygulaması bulmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. İsteyen üreticiler, Google Now kartlarını entegre edebilen SLS kütüphanesini yeni uygulamalarına ekleyebilecek. Bu karar ile birlikte yıl içerisinde Pixel ana ekran uygulamasının tüm Android cihazlarına açılması ihtimali güçlenmiş oldu.