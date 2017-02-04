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Google Now ana ekran uygulaması veda ediyor

Yıllardır Google’ın varsayılan ana ekran uygulaması olarak mağazada yayında olan Google Now Launcher, Pixel telefonları ile birlikte veda etmeye hazırlanıyor.
2 yıl
5,4b
1
27
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Nexus cihazlarındaki saf Android ana ekran uygulamasını tüm cihazlara sunduğu Google Now Launcher, yolun sonuna geliyor. Uygulama yerini Pixel ana ekran uygulamasına bırakmak üzere.

Müşterilere email gidiyor

Google’ın mobil servislerini kullanan üreticilere gönderdiği bir emaile göre, Google Now ana ekran uygulaması önümüzdeki haftalarda Google Play mağazasından kaldırılacak. Bundan sonra kullanıcılar mağazada bu uygulamaya erişemeyecek. Mevcut kullanıcılar ise Google Search uygulamasını güncelleyerek ana ekran uygulamasını taze tutabilecek.

1 Mart 2017 tarihinde ise Google Now ana ekran uygulaması mevcut Google mobil servislerin içerisinden de kaldırılacak. Eğer üreticiler bu tarihe kadar cihazlarını onaylattırmışsa yeni akıllı telefonlarında Google Now ön yüklü olarak gelecek. Onaylattırmazlar ise yeni cihazlarında Google Now uygulamasını kullanamayacak ve başka bir ana ekran uygulamasına geçiş yapacak.

Ayrıca Bkz. "Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor"

Google müşterilerine yeni ana ekran uygulaması bulmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. İsteyen üreticiler, Google Now kartlarını entegre edebilen SLS kütüphanesini yeni uygulamalarına ekleyebilecek. Bu karar ile birlikte yıl içerisinde Pixel ana ekran uygulamasının tüm Android cihazlarına açılması ihtimali güçlenmiş oldu.

 

http://www.androidpolice.com/2017/02/03/google-will-discontinue-google-now-launcher-coming-weeks/ Yorum Yaz
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TIGERSHARK 2 yıl en beğenilen V4LKyR
V4LKyR
TIGERSHARK

Google amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği getirsen de isteyen her kez son sürüm android kullansa

Otomatik donanım algılama ve optimizasyon özelliği? Android'in donanımdan bi haber olduğunu mu düşünüyosun? Bi de bu optimizasyon dediğin neymiş tam olarak? Süper hız, hiç takılmama, 999 FPS, yüksek işlem hacmi, düşük enerji tüketimi?







Win xp den beri olan,geliştirilmeye devam eden işletim sisteminin açıldıktan sonra otomatik olarak sistemin içindeki dahili donanımları algılayıp en basit şekilde de olsa çalıştırması ve daha sonra internet aracılığı ile en güncel sürücüleri indirmesi ve en verimli şekilde donanımın kullanılmasını sağlayan işleminin geneline verilebilen ad
Başka soru?
V4LKyRTIGERSHARKGoogle amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algıla...
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4 Yanıt Yanıtla +29
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TIGERSHARK 2 yıl
Google amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği getirsen de isteyen her kez son sürüm android kullansa
Google amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği getirsen de isteyen her kez son sürüm...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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V4LKyR 2 yıl TIGERSHARK
TIGERSHARK

Google amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği getirsen de isteyen her kez son sürüm android kullansa

Otomatik donanım algılama ve optimizasyon özelliği? Android'in donanımdan bi haber olduğunu mu düşünüyosun? Bi de bu optimizasyon dediğin neymiş tam olarak? Süper hız, hiç takılmama, 999 FPS, yüksek işlem hacmi, düşük enerji tüketimi?





TIGERSHARKGoogle amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği get...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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xmen121 2 yıl
Yenisi iyi olur
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Giresunlufuk 2 yıl
Hala veda edemedi bir gitmedi. Kurtulamadık şu ana ekrandan.
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sdc55 2 yıl
hızlı erişim sağlaması açısından iyi
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SEO-Uzmanı 2 yıl
512mb ramli LG telefonum var ve arama bazen çin işkencesine dönebiliyor !
daha hızlı ve daha basit bir arama sistemi getirsinlerde ne getirirlerse getirsinler !
512mb ramli bir telefonda bile rahat çalışmayan bir ara yüz başarılı bir arayüz değildir !
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kadirirdem 2 yıl
Pixel dekini verseler bari...
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game07 2 yıl
Bir ben mi kullanıyordum bunu ya herkes ateş püskürmüş :)
Memnundum keşke kaldırmasalardı son derece kullanışlı geliyordu bana.
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alprkrkmz 2 yıl
Fatih tabletler ne olacak bakalım. Etab 5 ler tamamen Google arayüzü üzerinden çalışıyor...
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Eeltorm 2 yıl
Nova Launcher varken.
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aygunn 2 yıl
Saçma saçma şeyler saçma sapan işler bir de mail atıyor.baska isi kalmamış google'un. Adam gibi arayüz yapsalar bir kere de
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TIGERSHARK 2 yıl
Google amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği getirsen de isteyen her kez son sürüm android kullansa
2 Yanıt Yanıtla +10
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V4LKyR 2 yıl TIGERSHARK
TIGERSHARK

Google amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği getirsen de isteyen her kez son sürüm android kullansa

Otomatik donanım algılama ve optimizasyon özelliği? Android'in donanımdan bi haber olduğunu mu düşünüyosun? Bi de bu optimizasyon dediğin neymiş tam olarak? Süper hız, hiç takılmama, 999 FPS, yüksek işlem hacmi, düşük enerji tüketimi?





2 Yanıt Yanıtla +9
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Kefelon 2 yıl TIGERSHARK
TIGERSHARK
Google amca bunlarla uğraşacağına şu androide win serilerinde olduğu gibi otomatik donanım algılama ve optimasyon özelliği getirsen de isteyen her kez son sürüm android kullansa

Google Project Ara ile değişen donanıma göre optimize olan Andorid üzerine baya çalıştı aslında ama Ara projesi nedense rafa kaldırıldı. Üreticiler istemedi büyük ihtimalle...
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