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Global Grad Show 2018'de sergilenen en inovatif projeler

Dünyanın en seçkin tasarım okullarından yüzlerce öğrencinin ve yenilikçi projelerini sergilediği Global Grad Show’da bu yıl sergilenen en etkileyici projelere gelin hep birlikte göz atalım!
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Bu sene Dubai Tasarım Haftası kapsamında 4.sü düzenlenen Global Grad Show, dünyanın en seçkin tasarım okullarından gelen yüzlerce öğrencinin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak sağlayan uluslararası bir organizasyon. Hiçbir şekilde ticari kaygı gözetmeksizin yalnızca küresel sorunlara çözümler arayan öğrenciler, her sene yüzlerce proje sergiliyor.
MIT, Harvard ve Londra’daki Kraliyet Sanat Koleji'nin katkıları ile bu sene Global Grad Show’da 150 farklı proje sergilendi. Tüm projeler bir bütün olarak ele alındığında, yeni nesil tasarımcıların geleceğin dünyası hakkında neler tasvir ettiklerine dair etkileyici sonuçlara varabiliyoruz.
Mirjam de Bruijn, “Twenty” isimli projesi ile Global Grad Show’un bu yılki 1.si olmaya hak kazandı. 

Twenty

Evlerimizde bulunan temizlik ürünlerinin neredeyse %80 oranında su içerdiklerini biliyor muydunuz? Eindhoven Tasarım Akademisi’nden Mirjam de Bruijn'in belirttiğine göre bu, temizlik ürünlerinin hammaddelerinin taşınmasında görev alan kamyon, gemi ve uçakların beşte dördünün yalnızca su taşıdığı anlamına geliyor. 
Projenin çıkış noktası da “Biz 2018 yılında neden su taşımakla uğraşalım ki?” sorusu olmuş. Üstelik likit temizlik ürünleriyle ilgili tek problem bu da değil. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yalnızca şampuan şişeleri için yılda 200 milyon kilogramı aşkın plastik kullanılıyor.
Tüm bu sorunlardan yola çıkarak tasarlanan proje, susuz temizlik ürünlerini kapsıyor. Kapsül biçimine getirilmiş susuz temizlik ürünleri bir şişe suyun içine atıldığında 1 dakika içerisinde diğer temizlik ürünlerinden farksız bir form alıyor.
Global Grad Show kapsamında sergilenen birbirinden pek çok projeye daha aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.
 

https://newatlas.com/global-grad-show-dubai-2018/57283/ Yorum Yaz
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