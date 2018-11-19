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Google, glikoz seviyesi ölçen lensini geliştirmeyi durdurdu

Alphabet çatısı altında bulunan Verily, glikoz sensörlü lens üzerine uzun zamandır çalışıyordu. Diyabet hastaları için kolay bir ölçüm aracı yapmak isteyen firma çalışmalarını durdurma kararı aldı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, glikoz seviyesi ölçen lensini geliştirmeyi durdurdu
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Verily (eski adıyla Google Life Science), gözyaşından glikoz seviyesini tespit edebilen kontakt lens geliştirmek üzere çalıştığını ilk olarak 2014 yılında duyurmuştu. Diyabet hastalarına umut vadeden projenin, alınan bilgiler ışığında durdurulduğu öğrenildi. Google’un çatı firması Alphabet içerisinde çalışmalarını yürüten Verily'nin glikoz seviyesini ölçen kontakt lensi, şirketin önemli projelerindendi.

Diyabet hastaları için etkili bir çözüm

Güncel durumda glikoz seviyesini ölçmek isteyen diyabet hastalarının, cihaza kan örneği sağlamak amacıyla sürekli olarak parmağının ucunu delmesi gerekiyor. Birçok kez tekrarlanan bu işlemin haliyle zorluklara sebebiyet verdiği bir gerçek. 2035 yılında sayılarının dünya çapında 592 milyona ulaşması beklenen diyabet hastalarına rahat bir yaşam sunmak amacıyla pek çok firma daha kolay bir çözüm sunma peşinde. Verily’nin bu projesi de en çok takip edilenlerden biriydi. Göze takılacak basit bir lens yardımıyla, glikoz seviyeniz gözyaşınızdan anlaşılabilecek ve kablosuz olarak aktarılabilecekti. Güncel glikoz test yöntemlerine kıyasla oldukça rahatlatıcı bir çözüm yöntemi olduğu çok açık.

Ayrıca Bkz. "Google Life Sciences'in ismi değişti"

Bazı uzmanlar ise gözyaşının, kana kıyasla glikoz ölçümünde oldukça yanlış sonuçlar verdiğini öne sürerek, projenin başından hatalı olduğunu belirttiler. Geçtiğimiz günlerde Google sağlık girişimleri için yeni bir CEO işe almıştı. Görünen o ki yeni CEO, Verily’nin değişimi yolunda gerekli adımları atmaya başlamış bile.


https://www.theverge.com/2018/11/16/18099193/verily-novartis-glucose-contact-lens-science-health Yorum Yaz
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crazywinner3 6 ay en beğenilen
Google bu aralar ne yaptığını kendi de anlamıyor. İkinci Microsoft vakası olma yolunda adım adım..
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SEO-Uzmanı 6 ay
dijital ölçüm çihazlarından benim anlamadığım şu !
kan şekeri ölçümü bire bir gerçek şeker ölçümü değildir.
bildiğiniz AVO-Metre denilen ve omaj yani kandaki değişen maddelerin
dirençin ölçümüne dayalı bir teknoloji, ve kanda çabuk değer değiştiren şeylerden biri şeker olduğu için aslında belli ölçekteki kandaki direnç değişimini referans alarak bu kadar şeker var diye ortaya bir ön görü oluşturulmaktadır, kan örneği için parmak delme ile ölçümleme hastayı zorlayan bir yöntemdir.
özetle daha hassas AVO-Metre ekipmanı ile parmağı delmeden belli mesefe aralıklı bir şekilde deriye temasla yani sadece parmak dokundurarak kan şekerinin ölçülmesi var olan teknik alt yapı ile zaten mümkün ama işte o zamanda her hasta için örnek numune zımbırtısı gibi ürünlerin ticari satışları ciddi bir şekilde düşeceği için bu sektör bu yolda devam etmekte özetle kimsenin şeker hastalarını gerçekten düşündüğü falan yok !
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OverClocK1ng 6 ay
Buna üzüldüm. Güzel proje idi.
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ma95 6 ay
Cilt altından çok küçük bir iğneyle sürekli ölçüm yapan cihaz geliştirildi(cgms).10 yıla yaygınlaşır. Parmak ucu ölçümü bile yeri geliyo güvenilmez bulunuyor. Gözyaşı büyük ihtimalle çok daha yüksek hata payına sahiptir
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KaZAaRa 6 ay
İstanbul da bir fuarda benzer bir proje üzerine Türk bir startup destek arıyordu. Glikoz seviyesine göre lensin rengi değişecekti. Google yapmasa da biri yapar elbet.
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ERIKCI 6 ay
Ben de düşünüyorum bu beden yaşı gibi bir şey mi diye
tdk.gov.tr/...
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Kefelon 6 ay ERIKCI
Uyarı için teşekkür ederim.
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crazywinner3 6 ay en beğenilen
Google bu aralar ne yaptığını kendi de anlamıyor. İkinci Microsoft vakası olma yolunda adım adım..
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