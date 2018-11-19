Google, glikoz seviyesi ölçen lensini geliştirmeyi durdurdu

Verily (eski adıyla Google Life Science), gözyaşından glikoz seviyesini tespit edebilen kontakt lens geliştirmek üzere çalıştığını ilk olarak 2014 yılında duyurmuştu. Diyabet hastalarına umut vadeden projenin, alınan bilgiler ışığında durdurulduğu öğrenildi. Google’un çatı firması Alphabet içerisinde çalışmalarını yürüten Verily'nin glikoz seviyesini ölçen kontakt lensi, şirketin önemli projelerindendi.

Diyabet hastaları için etkili bir çözüm

Güncel durumda glikoz seviyesini ölçmek isteyen diyabet hastalarının, cihaza kan örneği sağlamak amacıyla sürekli olarak parmağının ucunu delmesi gerekiyor. Birçok kez tekrarlanan bu işlemin haliyle zorluklara sebebiyet verdiği bir gerçek. 2035 yılında sayılarının dünya çapında 592 milyona ulaşması beklenen diyabet hastalarına rahat bir yaşam sunmak amacıyla pek çok firma daha kolay bir çözüm sunma peşinde. Verily’nin bu projesi de en çok takip edilenlerden biriydi. Göze takılacak basit bir lens yardımıyla, glikoz seviyeniz gözyaşınızdan anlaşılabilecek ve kablosuz olarak aktarılabilecekti. Güncel glikoz test yöntemlerine kıyasla oldukça rahatlatıcı bir çözüm yöntemi olduğu çok açık.

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"Google Life Sciences'in ismi değişti"

Bazı uzmanlar ise gözyaşının, kana kıyasla glikoz ölçümünde oldukça yanlış sonuçlar verdiğini öne sürerek, projenin başından hatalı olduğunu belirttiler. Geçtiğimiz günlerde Google sağlık girişimleri için yeni bir CEO işe almıştı. Görünen o ki yeni CEO, Verily’nin değişimi yolunda gerekli adımları atmaya başlamış bile.

https://www.theverge.com/2018/11/16/18099193/verily-novartis-glucose-contact-lens-science-health