GlobalFoundries 3 milyar dolarlık yatırım ile fabrikalarında kapasite arttırmına gidiyor

AMD ve ATIC ortaklığında kurulan döküm firması GlobalFoundries, üretim kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyar doların üzerindeki yatırımla Dresden'deki Fab 1 ve New York'taki Fab8 tesislerinde kapasite arttırımına gidilecek.

ATIC (Advanced Technology Investment Company) tarafından yapılacak yatırım kapsamında Fab1'de 45nm, 40nm ve 28nm üretim teknolojileri için üretim kapasitesinin arttırılması ve 110.000 metrekare yeni clean room alanı inşa edilerek aylık wafer kapasitesinin 80.000'e çıkartılması hedefleniyor.

Fab1'deki güncellemenin önümüzdeki yıla tamamlanarak devreye alınması planlanırken, New York'ta inşası devam eden Fab8 için düşünülen güncellemede ise clean room alanının 90.000 metrekarelik bir artış ile 300.000 metrekareye çıkartılacağı belirtiliyor. Fab8 için üretim teknolojilerine yönelik güncelleme ile 28nm, 22nm ve 20nm gibi yeni nesil üretim bantlarına yoğunlaşılması ve hacimli üretimin 2013'te başlaması bekleniyor.