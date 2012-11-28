Gmail ile eposta oluştururken artık doğrudan Drive dosyaları eklemek mümkün





Ay başında çok az bir farkla aktif kullanıcı sayısı bakımından Hotmail'i geride bırakan ve zirveye yerleşen Gmail, kısa süre önce oldukça basit ve tüm fonksiyonları bir araya toplayan yeni bir mail oluşturma modülünü hizmete sokmuştu.





Mail yazarken tek tıklamayla resim, video, lokasyon, etkinlik, ajanda gibi dosyaları ekleme imkanı sunan modül, şimdi de Drive dosyalarını doğrudan ekleyebilme imkanı sunmaya başladı.





Modülün alt kısmında dosya ekleme ve resim ekleme butonlarının arasına konumlanan Drive ikonuna tıklayarak doğrudan hesabınıza erişmeniz ve listeden istediğiniz dökümanı seçmeniz mümkün hale geliyor. Bunun için Gmail dışına çıkmanıza gerek kalmıyor.





Drive hesabınızdan tek seferde 10GB boyutunda dosya gönderebiliyorsunuz. Ayrıca bu dosyalar bulut alanında saklandığı için tüm alıcılar güncel versiyona aynı anda erişebiliyor. Eğer göndereceğiniz dosyaya paylaşım vermediyseniz, göndermeden önce paylaşıma açmanız için Gmail sizi uyarıyor.





Gmail ayrıca gönderdiğiniz dosyalara kullanıcıların erişip erişemediğini de iki kere kontrol ediyor. Drive hesabı entegrasyonu ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara gönderilecek. Bu özellik sadece yeni Gmail mail oluşturma modülü ile kullanılabiliyor.

http://gmailblog.blogspot.com/2012/11/gmail-and-drive-new-way-to-send-files.html