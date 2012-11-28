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Gmail ile eposta oluştururken artık doğrudan Drive dosyaları eklemek mümkün

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ay başında çok az bir farkla aktif kullanıcı sayısı bakımından Hotmail'i geride bırakan ve zirveye yerleşen Gmail, kısa süre önce oldukça basit ve tüm fonksiyonları bir araya toplayan yeni bir mail oluşturma modülünü hizmete sokmuştu.

Mail yazarken tek tıklamayla resim, video, lokasyon, etkinlik, ajanda gibi dosyaları ekleme imkanı sunan modül, şimdi de Drive dosyalarını doğrudan ekleyebilme imkanı sunmaya başladı.

Modülün alt kısmında dosya ekleme ve resim ekleme butonlarının arasına konumlanan Drive ikonuna tıklayarak doğrudan hesabınıza erişmeniz ve listeden istediğiniz dökümanı seçmeniz mümkün hale geliyor. Bunun için Gmail dışına çıkmanıza gerek kalmıyor.

Drive hesabınızdan tek seferde 10GB boyutunda dosya gönderebiliyorsunuz. Ayrıca bu dosyalar bulut alanında saklandığı için tüm alıcılar güncel versiyona aynı anda erişebiliyor. Eğer göndereceğiniz dosyaya paylaşım vermediyseniz, göndermeden önce paylaşıma açmanız için Gmail sizi uyarıyor.

Gmail ayrıca gönderdiğiniz dosyalara kullanıcıların erişip erişemediğini de iki kere kontrol ediyor. Drive hesabı entegrasyonu ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara gönderilecek. Bu özellik sadece yeni Gmail mail oluşturma modülü ile kullanılabiliyor.

http://gmailblog.blogspot.com/2012/11/gmail-and-drive-new-way-to-send-files.html Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl
gmail.gittikce tahtını sağlaştırıyor...
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drdbre 6 yıl
Normalden farklı olarak birden fazla dosya seçip koymamıza yarayacak ise(ve öyle olacaktır büyük ihtimal) büyük kolaylık sağlar.
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imse0102 6 yıl
Başar. İyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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cagataykoroglu 6 yıl
osmanefeozkan
Tamam da bu iş google serverlarının torennt ağına dönüşmesini sağlar.

Alan çok kısıtlı kimse bununla uğraşmaz.
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osmanefeozkan 6 yıl
Tamam da bu iş google serverlarının torennt ağına dönüşmesini sağlar.
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spaydix 6 yıl
Vay harika
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Amedra 6 yıl
Drive eskiden kullanırdım bu aralar entegreli olduğunu görünce tekrardan faaliyete geçtim, vallahi güzel olmuş ya.
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regaibyigit. 6 yıl
süper oldu bu
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