Gmail'de kayıp e-postaları bulmak artık daha kolay

Google, en çok kullanılan e-posta servislerinden Gmail'in masaüstü arama deneyimini üst seviyeye çıkartan önemli bir yenilik gerçekleştirdiğini duyurdu.

Google, Gmail içerisinde çoğu zaman istemeden çöpe gönderilen ya da spam (İstenmeyen) olarak işaretlenen birçok e-postanın bulunduğunu ve bu nedenle de bazı geriye dönük e-posta aramalarında sıkıntılar çıktığını belirtiyor. İnternet devinin bu sorunları çözmek için attığı adım ise aramalara hem çöp hem de spam kutularını dahil etmek oluyor.

Artık Gmail'de yapılacak e-posta aramalarında çöp ile spam kutuları da sürece dahil ediliyor ve buralarda aradığınıza uygun içerikler bulunursa aşağıda yer alan mesaj (Çöp ve spam içerisindeki bazı e-postalar aramanıza uyuyor) görünerek kullanıcılara bildirim yapılıyor. Ayrıca Gmail genel arama terimlerini geliştirmek için yeni bildirimler gerçekleştirebiliyor.

http://googleappsupdates.blogspot.co.uk/2015/11/find-missing-emails-more-easily-in-gmail.html