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Gmail'de kayıp e-postaları bulmak artık daha kolay

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi Gmail, temelini oluşturan masaüstü sürümünde artık eskiye oranla çok daha detaylı ve etkili bir arama deneyimi sunmaya başladı.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Gmail'de kayıp e-postaları bulmak artık daha kolay

Google, en çok kullanılan e-posta servislerinden Gmail'in masaüstü arama deneyimini üst seviyeye çıkartan önemli bir yenilik gerçekleştirdiğini duyurdu. 
Google, Gmail içerisinde çoğu zaman istemeden çöpe gönderilen ya da spam (İstenmeyen) olarak işaretlenen birçok e-postanın bulunduğunu ve bu nedenle de bazı geriye dönük e-posta aramalarında sıkıntılar çıktığını belirtiyor. İnternet devinin bu sorunları çözmek için attığı adım ise aramalara hem çöp hem de spam kutularını dahil etmek oluyor.
Artık Gmail'de yapılacak e-posta aramalarında çöp ile spam kutuları da sürece dahil ediliyor ve buralarda aradığınıza uygun içerikler bulunursa aşağıda yer alan mesaj (Çöp ve spam içerisindeki bazı e-postalar aramanıza uyuyor) görünerek kullanıcılara bildirim yapılıyor. Ayrıca Gmail genel arama terimlerini geliştirmek için yeni bildirimler gerçekleştirebiliyor.
Gmail'de kayıp e-postaları bulmak artık daha kolay
 

http://googleappsupdates.blogspot.co.uk/2015/11/find-missing-emails-more-easily-in-gmail.html Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Pi 3 yıl
Beyler 3 tane mail hesabim var. Mail ru programini kullaniyorum. Ancak bu program hepsini tek sayfada gostermiyor. Oyle bir program var mi acaba?
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Patren 3 yıl
iyi olmus bazen bir hesap onaylacam spam olarak algiliyor
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