Gmail'in iOS uygulaması geliştirilmiş Drive ve Google+ entegrasyonu ile güncellendi

Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, iOS platformu için geliştirilmiş Drive ve Google+ entegrasyonu ile 2.4 sürümüne güncellendi.

Yapılan güncelleme ile e-postalar içerisinde gelen küçük fotoğraf eklentilerinin tam ekran olarak görüntülenmesi özelliği eklenen uygulama, ayrıca Google Drive ve Google+ ile entegrasyon konusunda geliştirmelere de kavuştu. Bu sayede e-posta içerisinde yer alan uygun bağlantılar, cihaz içerisinde Google Drive ve Google+ uygulamaları yüklüyse direkt olarak bu uygulamalar ile açılacak ve istenirse bu özellik Gmail’in ayarları içerisinden kapatılabilecek.

Güncellenen Gmail iOS uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/27/gmail-for-ios-updated-google-drive-plus-integration/