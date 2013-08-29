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Gmail'in iOS uygulaması geliştirilmiş Drive ve Google+ entegrasyonu ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gmail'in iOS uygulaması geliştirilmiş Drive ve Google+ entegrasyonu ile güncellendi
Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, iOS platformu için geliştirilmiş Drive ve Google+ entegrasyonu ile 2.4 sürümüne güncellendi.
Yapılan güncelleme ile e-postalar içerisinde gelen küçük fotoğraf eklentilerinin tam ekran olarak görüntülenmesi özelliği eklenen uygulama, ayrıca Google Drive ve Google+ ile entegrasyon konusunda geliştirmelere de kavuştu. Bu sayede e-posta içerisinde yer alan uygun bağlantılar, cihaz içerisinde Google Drive ve Google+ uygulamaları yüklüyse direkt olarak bu uygulamalar ile açılacak ve istenirse bu özellik Gmail’in ayarları içerisinden kapatılabilecek.
Güncellenen Gmail iOS uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/27/gmail-for-ios-updated-google-drive-plus-integration/ Yorum Yaz
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