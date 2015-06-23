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Gmail'in web sürümüne "Göndermeyi geri al" seçeneği dahil edildi

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gmail'in web sürümüne
 
Dünyanın ve Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Gmail, kısa süre önce Inbox by Gmail'e eklenen "Göndermeyi geri al" seçeneğini web sürümüne de getirdi.
Gmail'in "Ayarlar - Genel -  Göndermeyi geri al" bölümü üzerinden 5, 10, 20 ve 30 saniye süre seçenekleri ile aktif edilen bu yeni özelliği, kişilerin gönderdikleri bir e-postayı seçtikleri zaman dilimi içerisinde geri alabilmesine imkan tanıyor. Bu sayede son anda farkedilen hatalı e-postalar geri çevrilebiliyor, olası büyük sorunlar önlenebiliyor.
2009 yılında bu yana "Labs" bünyesinde test edilen bu özelliğin resmi kullanımı Gmail'in sunduğu kullanıcı deneyimini bir seviyede daha yükseltiyor.

http://thenextweb.com/google/2015/06/23/gmails-undo-send-feature-finally-graduates-out-of-labs-after-six-years/ Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl en beğenilen savinelli
savinelli

sadece google dan google a gönderilen maillerde mi geçerli? şirket postalarında olan recall özelliği sadece aynı domain içindeki kullanıcılarda etkili olduğundan sordum. eğer genel bir standardı yakalayıp bütün posta servisleri destek verirse efsane olur.

Büyük ihtimalle iptal edilme ihtimaline karşılık 30sn bekletip sonra gönderiyordur.
savinellisadece google dan google a gönderilen maillerde mi geçerli? şirket postalarında olan recall özelliği sadece aynı domain içindek...
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gcb1903 3 yıl
Yıllardır zaten vardı ve kullanıyordum.
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interwap 3 yıl
Yıllardır aktifti. Deneme dışında ihtiyaç duymadım.
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nightdrive 3 yıl
Mail yada yazışma uygulamalarının ilk programlandığı zamandan bu yana hepsinde olması gereken bir özelliği google 2009'dan beri test edip daha yeni uygulamaya sokuyor...Neyse geç olsun güç olmasın diyip kısa sürede tüm programlarda standart olmasını umalım..
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BekirTemel 3 yıl
Gayet güzel.
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savinelli 3 yıl
sadece google dan google a gönderilen maillerde mi geçerli? şirket postalarında olan recall özelliği sadece aynı domain içindeki kullanıcılarda etkili olduğundan sordum. eğer genel bir standardı yakalayıp bütün posta servisleri destek verirse efsane olur.
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Umutcan 3 yıl savinelli
savinelli

sadece google dan google a gönderilen maillerde mi geçerli? şirket postalarında olan recall özelliği sadece aynı domain içindeki kullanıcılarda etkili olduğundan sordum. eğer genel bir standardı yakalayıp bütün posta servisleri destek verirse efsane olur.

Büyük ihtimalle iptal edilme ihtimaline karşılık 30sn bekletip sonra gönderiyordur.
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