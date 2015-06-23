Gmail'in web sürümüne "Göndermeyi geri al" seçeneği dahil edildi

Dünyanın ve Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Gmail, kısa süre önce Inbox by Gmail'e eklenen "Göndermeyi geri al" seçeneğini web sürümüne de getirdi.

Gmail'in "Ayarlar - Genel - Göndermeyi geri al" bölümü üzerinden 5, 10, 20 ve 30 saniye süre seçenekleri ile aktif edilen bu yeni özelliği, kişilerin gönderdikleri bir e-postayı seçtikleri zaman dilimi içerisinde geri alabilmesine imkan tanıyor. Bu sayede son anda farkedilen hatalı e-postalar geri çevrilebiliyor, olası büyük sorunlar önlenebiliyor.

2009 yılında bu yana "Labs" bünyesinde test edilen bu özelliğin resmi kullanımı Gmail'in sunduğu kullanıcı deneyimini bir seviyede daha yükseltiyor.

http://thenextweb.com/google/2015/06/23/gmails-undo-send-feature-finally-graduates-out-of-labs-after-six-years/