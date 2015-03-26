GoPro bağlantısı, 300 metre su geçirmezlik, dokunmatik kontrol: Gelişmiş el feneri Flame Angel

Özellikle Kickstarter sayesinde gündelik yaşamımızda sık sık kullandığımız ürünler akıllanmaya ve gelişmiş özellikler kazanmaya devam ediyor. Bağımsız geliştiricilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en son ürünlerden Flame Angel, modüler yapısı ve gelişmiş özellikleriyle farklı amaçlar için harika bir alternatif ortaya koyuyor.

Site üzerinde Carl Thom tarafından başlatılan Flame Angel, temel olarak şık görünümlü bir el feneri. Tonlaraca ağırlığa sahip bir aracın üzerinden geçmesine dayanabilen güçlendirilmiş alüminyum bir gövdeyle gelen ürün, Video ile Sport olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanıyor ve iki model arasında hem ışık açısı hem de ışık sıcaklığı açısından ihtiyaca bağlı ufak farklar bulunuyor. Birçok benzerinden arka tarafına yerleştirilen dokunmatik kontrol butonuyla ayrılan ve yine bu buton sayesinde (Hareketli parça yok, bağlantı farkı var) 300 metre suyun altına indirilebilen fener, gücünü 12.6 Wh gücündeki dahili lityum-iyon bataryasından alıyor ve standart microSUB üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor.

1000 lümen gücündeki LED birimiyle düşük ışık modunda 22 saat, orta ışık gücünde 5 saat, maksimum ışık gücünde ise 1 saat aktif kullanım ömrü sunan Flame Angel, oldukça faydalı şekilde GoPro bağlantı aparatlarını aktif olarak kullanabiliyor ve 320 gramlık ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor. Kullanım sahaları arasında su altı keşifleri, DSLR üstü bağlantı sayesinde video ışığı, bisiklet farı ve avcılık gibi birçok alan yer alan fener, özel optiği sayesinde de 300 metre su altında dahi oldukça yoğun bir çıkış yapabiliyor.

Kickstarter konan 35,000$'lık toplam bağış hedefinin, bitimine daha 33 gün kala 56 bağışla 15,045$'lık bölümünü toplamayı başaran Flame Angel, yapılacak en az 219$ bağış ile 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Modüler ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1125295637/flame-angel-300m-waterproof-gopro-mount-touch-sens