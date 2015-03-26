Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro bağlantısı, 300 metre su geçirmezlik, dokunmatik kontrol: Gelişmiş el feneri Flame Angel

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
GoPro bağlantısı, 300 metre su geçirmezlik, dokunmatik kontrol: Gelişmiş el feneri Flame Angel
Özellikle Kickstarter sayesinde gündelik yaşamımızda sık sık kullandığımız ürünler akıllanmaya ve gelişmiş özellikler kazanmaya devam ediyor. Bağımsız geliştiricilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en son ürünlerden Flame Angel, modüler yapısı ve gelişmiş özellikleriyle farklı amaçlar için harika bir alternatif ortaya koyuyor.
Site üzerinde Carl Thom tarafından başlatılan Flame Angel, temel olarak şık görünümlü bir el feneri. Tonlaraca ağırlığa sahip bir aracın üzerinden geçmesine dayanabilen güçlendirilmiş alüminyum bir gövdeyle gelen ürün, Video ile Sport olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanıyor ve iki model arasında hem ışık açısı hem de ışık sıcaklığı açısından ihtiyaca bağlı ufak farklar bulunuyor. Birçok benzerinden arka tarafına yerleştirilen dokunmatik kontrol butonuyla ayrılan ve yine bu buton sayesinde (Hareketli parça yok, bağlantı farkı var) 300 metre suyun altına indirilebilen fener, gücünü 12.6 Wh gücündeki dahili lityum-iyon bataryasından alıyor ve standart microSUB üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor.
GoPro bağlantısı, 300 metre su geçirmezlik, dokunmatik kontrol: Gelişmiş el feneri Flame Angel
 
1000 lümen gücündeki LED birimiyle düşük ışık modunda 22 saat, orta ışık gücünde 5 saat, maksimum ışık gücünde ise 1 saat aktif kullanım ömrü sunan Flame Angel, oldukça faydalı şekilde GoPro bağlantı aparatlarını aktif olarak kullanabiliyor ve 320 gramlık ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor. Kullanım sahaları arasında su altı keşifleri, DSLR üstü bağlantı sayesinde video ışığı, bisiklet farı ve avcılık gibi birçok alan yer alan fener, özel optiği sayesinde de 300 metre su altında dahi oldukça yoğun bir çıkış yapabiliyor.
Kickstarter konan 35,000$'lık toplam bağış hedefinin, bitimine daha 33 gün kala 56 bağışla 15,045$'lık bölümünü toplamayı başaran Flame Angel, yapılacak en az 219$ bağış ile 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Modüler ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1125295637/flame-angel-300m-waterproof-gopro-mount-touch-sens Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hidrojennn 4 yıl
fiyatı abartı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Tek kelimeyle; müthiş.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Akkuyu Nükleer Enerji 4 yıl Neutron IP Güvenlik Kameraları video inceleme "22x Zum, 500m Gece görüş ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim