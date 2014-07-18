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GoTenna projesi ile radyo dalgaları üzerinden kendi ağınızı kurabilirsiniz

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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GoTenna projesi ile radyo dalgaları üzerinden kendi ağınızı kurabilirsiniz

Günümüzde SMS, çağrı veya sosyal paylaşım gibi aktiviteler için uygun bir ağa bağlanmak ve belirli bir ücret ödemek şart. GoTenna projesi ise bunu ortadan kaldıracak bir çözüm geliştirmiş. 

GoTenna projesi minik bir cihaz yardımıyla düşük radyo dalgaları üzerinden bir ağ kurmanızı ve diğer goTenna cihazlarını ağa katarak mesajlaşma veya konum paylaşma işlemlerini yerine getirmenizi sağlıyor. 

GoTenna cihazı Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarınıza bağlanıyor ve mesajlaşma ile paylaşım işlemlerini uyumlu uygulama yoluyla gerçekleştiriyor. Verileriniz uygulama üzerinden cihaza gönderiliyor ve cihaz üzerinden de ağdaki seçili cihaz sahiplerine gönderiliyor. Bu esnada da yaklaşık 75km mesafedeki tüm goTenna cihazlarıyla da bir yerel ağ oluşturuyor. Böylece ücretli bir servise bağlı kalmadan arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyorsunuz. 

Cihaz binlerce mesajı barındırabilecek bir depolama belleğine sahip. Li-Ion bataryası ile de uzun süreler kullanılabiliyor. Su ve toz geçirmez olduğu için dış mekan aktivitelerinde de hayat kurtarıcı olabiliyor. GoTenna cihazı 150$ fiyat etiketiyle ön siparişe başladı ve gerekli olan miktar toplandıktan sonra nihai sürüm 300$ olarak piyasaya sürülecek. 

http://static.gotenna.com/ Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl en beğenilen
Türkiye'ye sokmazlar bunu.Bitirir yoksa Operatörleri.75km az bir mesafe değil.Şehir içi her yeri kapsıyor resmen.
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deadric 4 yıl
Devletlerin sansür ihtimalleri azalıyor mu?
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ByLeoN13 4 yıl
başka bir kanal üzerinden ses aktarımıda yapabilrse tabi menzil hatrı sayılır şekilde düşer ama tadından yenmez
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nehuse 4 yıl
Uzun Dalga Radyo diye bir şey duymamış olanlar için bu menzil saçma gelebilir.Eski radyoları inceleyin üstünde moskova atina paris gibi şehir adları yazar yani ordan yayın yapan radyoları bile dinleyebilirsiniz.Uzun dalganın avantajı uzak mesafeye yayın yapmaktır.Dezavantajı ise gönderebileceğiniz bilgi miktarı ve kalitesi düşüktür.Zaten cihazın işlevi küçük boyutlu mesajları iletmek o yüzden hiç şaşılacak bir şey yok.
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Hauntedd 4 yıl
Bizim dovlet yok otv yok atv yok trt yok essek vergisi kata kat bununda icine eder
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DH Misafiri 4 yıl
Turkiyede bu tip cihazları kullanmak yasak, buyuk cezaları var.
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Infinitum 4 yıl
Yayılsa operatörleri bitirir ama 75 km inandırıcı gelmedi. Gerçi Türkiyeye gelse devlet buna da vergi koyar.
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Seaword 4 yıl
Gerçek Sürümü 300$ Türkiyeye Verilerle 800 Tl Civarı,
Fiyatıda Biraz Yüksek Yaygınlaşması Zaman Alır.
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navolta 4 yıl
75km
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atillagoguslu 4 yıl
Radyo gücü 2 Watt diyor, sınırlama yok mu? Modem anten güçlerinde sınırlama var.
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Umutcan 4 yıl
Başka bir olayı vardır gibime geliyor, minicik cihaz 75km öteden radyo dalgalarıyla kusursuz iletişim kurabiliyorsa bu bir devrim demektir.
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Şeker Hapı 4 yıl
cep telefonu üreticileri direk içerisine dahil etse bu tarz bir şeyi tabi bir de ses iletebiliyor olsaydı operatör fiyatlarının nasıl düşeceğini tahmin bile edemiyorum ürün çok yaratıcı :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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GoldPunch 4 yıl Şeker Hapı
Archimert

cep telefonu üreticileri direk içerisine dahil etse bu tarz bir şeyi

Kafaya bunu yaklaştırmak epey zararlı sanki.
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