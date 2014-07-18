GoTenna projesi ile radyo dalgaları üzerinden kendi ağınızı kurabilirsiniz





Günümüzde SMS, çağrı veya sosyal paylaşım gibi aktiviteler için uygun bir ağa bağlanmak ve belirli bir ücret ödemek şart. GoTenna projesi ise bunu ortadan kaldıracak bir çözüm geliştirmiş.





GoTenna projesi minik bir cihaz yardımıyla düşük radyo dalgaları üzerinden bir ağ kurmanızı ve diğer goTenna cihazlarını ağa katarak mesajlaşma veya konum paylaşma işlemlerini yerine getirmenizi sağlıyor.





GoTenna cihazı Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarınıza bağlanıyor ve mesajlaşma ile paylaşım işlemlerini uyumlu uygulama yoluyla gerçekleştiriyor. Verileriniz uygulama üzerinden cihaza gönderiliyor ve cihaz üzerinden de ağdaki seçili cihaz sahiplerine gönderiliyor. Bu esnada da yaklaşık 75km mesafedeki tüm goTenna cihazlarıyla da bir yerel ağ oluşturuyor. Böylece ücretli bir servise bağlı kalmadan arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyorsunuz.





Cihaz binlerce mesajı barındırabilecek bir depolama belleğine sahip. Li-Ion bataryası ile de uzun süreler kullanılabiliyor. Su ve toz geçirmez olduğu için dış mekan aktivitelerinde de hayat kurtarıcı olabiliyor. GoTenna cihazı 150$ fiyat etiketiyle ön siparişe başladı ve gerekli olan miktar toplandıktan sonra nihai sürüm 300$ olarak piyasaya sürülecek.

http://static.gotenna.com/