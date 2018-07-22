Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Godzilla: King of the Monsters filminden ilk fragman geldi

Godzilla ve ezeli düşmanı üç başlı King Ghidorah’ı bir araya getiren film dünyanın en korkunç kavgasına sahne oluyor. Haliyle insanlık da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
2,8b
1
8
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Warner Bros. ve Legendary Pictures ortaklığında başlayan canavar sinematik evreninde üçüncü film de hazır. Godzilla ve Kong: Skull Island filmlerinin ardından Godzilla: King of the Monsters gelecek yıl vizyona girecek.

En korkunç evren

Godzilla 2 olarak tanımlansa da Godzilla: King of the Monsters ilk filmden biraz farklılaşıyor. Godzilla ve Kong: Skull Island filmlerini bir araya getireceği ifade edilen üçüncü filmde canavarlar arası kapışmalara şahit oluyoruz.

Ayrıca Bkz. "Haftaya BİM ve A101 marketlerde önemli teknolojik ürünler var"

Zooloji ajansı Monarch tarafından keşfedilen bir canavar kolonisinde Godzilla ile birlikte Mothra ve Rodan gibi canavarların yanında ezeli düşmanı üç başlı King Ghidorah da yer almaktadır. Bu süper canavarların kapışmasında insanlığın var oluşu da tehdit altına girecek.

Filmi korku/gerilim filmlerinin usta yönetmeni Michael Dougherty imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunda Stranger Things'den hatırladığımız Millie Bobby Brown, Emmy ödüllü Kyle Chandler, Vera Farmiga gibi isimler yer alıyor. Ken Watanabe ise Monarch mühendisi olarak yeniden karşımıza çıkacak.

Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek olan Godzilla: King of the Monsters filminin ardından Godzilla vs Kong adında dördüncü film de hayranlarıyla buluşacak. Bu filmde sinema dünyasının iki dev canavarını kapışırken göreceğiz.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ultrasaray0643 10 ay en beğenilen
Yine karanlıklar içinde godzilla yıl aramakla gozlerimiz kanayacak anlasildi
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
todorov12 10 ay
godzilla izlenir be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-CristaL- 10 ay
Donanım haber neden beğenmemiş anlamadım bence çok güzel bir film olacak. Warner Bros nerdeyse şuana kadar ki yapmış olduğu en cgı efektli filmi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 10 ay
pacific rim yetmemiş galiba :) sinemada belki izlenir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 10 ay
Ben hiç beğenmedim umudumda yok hep gece atmosferi godzilla bir kong skull ısland'a bak birde buna neyse çokda yüklenmek istemiyorum ama inş beni yanıltır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 10 ay
Mothra mı lan o :O
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ultrasaray0643 10 ay en beğenilen
Yine karanlıklar içinde godzilla yıl aramakla gozlerimiz kanayacak anlasildi
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 10 ay
Konu bulamadık canavarlar arası bir güreş filmi çekelim bari. Sanat ne halk ne de sanat için bize göre. Parayı götürsek yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 10 ay
1 film cöptü.. 2 film daha cöp olacak :D
1 filmi izleyenler bilir... Godzilla filmi izlemeyeceksiniz, Stranger Things'deki kizin Dramasini izleyeceksiniz resmen. filmin geri kalan 3'te iklik kizmi ise görsel efekt :P
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Çevrim içi platformlar arasında veri transferi kolaylaşıyor 10 ay Galaxy Tab S4'ün iris tarayıcısına sahip olacağı onaylandı 10 ay Shyamalan’ın Glass filmi için ilk fragman geldi 10 ay Meizu 16 piyasayı sallamaya geliyor 10 ay Yeni S-Pen özellikleri detaylanıyor 10 ay Sirke sineği beyninin, 21 milyon fotoğraftan oluşan 3 boyutlu resmi çekildi 10 ay Yeni MacBook Pro kötü bir ısı yönetimine sahip 10 ay Boston Dynamics, yılda tam 1000 adet 'robot köpek' üretecek 10 ay Bilgisayarlı tomografi beyin kanseri riskini arttırabilir 10 ay PES 2019 demo çıkış tarihi açıklandı 10 ay Star Trek: Discovery'nin 2. sezonundan ilk fragman yayımlandı 10 ay Gorilla Glass 6 geliyor l Mobilite 10 ay Google, Avrupa Komisyonu'ndan aldığı 5 milyar dolarlık cezayı hakediyor mu? [Anket#17] 10 ay Rusya'nın 'terminatör' robotu FEDOR, uzaya çıkmaya hazırlanıyor 10 ay Samsung'un yeni kablosuz şarj standı Wireless Charger Duo sızdırıldı 10 ay Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli bisikletlere ek vergi getirdi 10 ay Fanatikler dikkat! Futbol sizi mutsuz yapıyor 10 ay Bitcoin Diamond, %60'lık büyüme oranıyla uçuşa geçti 10 ay Fareler üzerinde denenen yöntem yaşlanmaya bağlı kırışıklığı ve saç dökülmesini tersine çevirdi 10 ay Stardew Valley'in çoklu oyuncu modu 1 Ağustosta kullanıcıyla buluşuyor 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Godzilla: King of the Monsters filminden ilk fragman geldi Sonraki Balın gerçek olup olmadığını anlayan ''elektronik dil'' 10 ay Steve Ballmer, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın performansını övdü 10 ay Yaranın enfeksiyon kaptığını tespit edip tedavi eden akıllı bandaj geliştirildi 10 ay Corsair Vengeance RGB PRO RAM incelemesi "Hızlı ve Güzel" 10 ay John Wick 3 filminden at üstünde set fotoğrafları 10 ay Canlılığın evrimini şekillendiren faktörler 10 ay Facebook uzak bölgelere internet sağlamak için uydu geliştirdiğini onayladı 10 ay Guardians of the Galaxy yönetmeni James Gunn kovuldu 10 ay Samsung 3 ülkede kripto para ile ödeme almaya başladı 10 ay Aquaman'den sonra Shazam'ın da ilk fragmanı yayımlandı 10 ay Yüzyılın 'kanlı' Ay tutulmasına hazır olun: En iyi Türkiye'den görülecek 10 ay Aquaman'in ilk fragmanı Comic-Con'u salladı 10 ay Microsoft, H&M için moda tavsiyesi veren interaktif bir ayna geliştirdi 10 ay Cep telefonlarındaki radyasyon ergenlerin hafıza performansını etkileyebilir 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un lila renginden görseller internete sızdırıldı! 10 ay YouTube, yeni bilim-kurgu dizisi Origin'in ilk fragmanını yayımladı 10 ay Xiaomi'nin yeni fiyat/performans canavarı Mi A2'nin fiyatı ortaya çıktı! 10 ay Samsung yeni reklam filmlerinde yine Apple'ı hedef aldı 10 ay Felçli fareleri yürütebilen ilaç geliştirildi 10 ay WD bir HDD fabrikasını kapatıyor: talep yetersiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim