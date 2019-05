Godzilla: King of the Monsters filminden ilk fragman geldi

Warner Bros. ve Legendary Pictures ortaklığında başlayan canavar sinematik evreninde üçüncü film de hazır. Godzilla ve Kong: Skull Island filmlerinin ardından Godzilla: King of the Monsters gelecek yıl vizyona girecek.

En korkunç evren

Godzilla 2 olarak tanımlansa da Godzilla: King of the Monsters ilk filmden biraz farklılaşıyor. Godzilla ve Kong: Skull Island filmlerini bir araya getireceği ifade edilen üçüncü filmde canavarlar arası kapışmalara şahit oluyoruz.

Zooloji ajansı Monarch tarafından keşfedilen bir canavar kolonisinde Godzilla ile birlikte Mothra ve Rodan gibi canavarların yanında ezeli düşmanı üç başlı King Ghidorah da yer almaktadır. Bu süper canavarların kapışmasında insanlığın var oluşu da tehdit altına girecek.

Filmi korku/gerilim filmlerinin usta yönetmeni Michael Dougherty imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunda Stranger Things'den hatırladığımız Millie Bobby Brown, Emmy ödüllü Kyle Chandler, Vera Farmiga gibi isimler yer alıyor. Ken Watanabe ise Monarch mühendisi olarak yeniden karşımıza çıkacak.

Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek olan Godzilla: King of the Monsters filminin ardından Godzilla vs Kong adında dördüncü film de hayranlarıyla buluşacak. Bu filmde sinema dünyasının iki dev canavarını kapışırken göreceğiz.