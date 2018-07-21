Haftaya BİM ve A101 marketlerde önemli teknolojik ürünler var

Teknoloji severlerin uğrak yerlerinden birisi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya dikkat çekici ürünler bulunuyor. Televizyon, akıllı telefon, fitness bilekliği ve oyuncu donanımları bunlar arasında.

26 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

26 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 55 inçlik Samsung 4K televizyon yer alıyor. Tizen tabanlı olan televizyon kavisli bir ekrana sahip. 20W ses çıkışı, WiFi, Bluetooth, HDR1000, akıllı kumanda gibi özellikleri olan televizyonun 10-bit renk desteği mevcut değil. Fiyatı 3699TL iken piyasanın biraz daha altına konumlandığını görüyoruz.

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Diğer taraftan Redmi 5 modeli de raflarda yerini almış. 5.77 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran telefon 8 çekirdekli Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefon 3300mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Fiyatı ise 999TL.

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Yine diğer bir ürün Mi Band 2 fitness bilekliği. Halen beğenilen bir ürün olan Mi Band 2’nin 95TL olan fiyatı dolar kuru düşünüldüğünde artık uygun hale geldi.

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27 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

27 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında oyuncu aksesuarları öne çıkıyor. Trust tarafından tedarik edilen oyuncu ürünleri haliyle biraz daha uygun fiyat arayanlara yönelik.

Markanın 3000dpi değere sahip 6 tuşlu fare ve aydınlatmalı mouse pad seti 24.90TL fiyat etiketine sahip. Su dökülmelerine dayanıklı oyuncu klavyesi 27.50TL iken kulak üstü oyuncu kulaklığı da 27.50TL. YouTuber’lar için tripodlu mikrofon da 17.50TL. Yine Mi Band 2 bilekliği de burada 95TL fiyat etiketine sahip.