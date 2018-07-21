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Haftaya BİM ve A101 marketlerde önemli teknolojik ürünler var

26 Temmuz günü A101 marketlerde Samsung televizyon ve Xiaomi akıllı telefonu satılırken, 27 Temmuz günü BİM marketlerde ise oyuncu donanımları ön plana çıkıyor.
10 ay
74,7b
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36
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji severlerin uğrak yerlerinden birisi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya dikkat çekici ürünler bulunuyor. Televizyon, akıllı telefon, fitness bilekliği ve oyuncu donanımları bunlar arasında.

26 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

26 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 55 inçlik Samsung 4K televizyon yer alıyor. Tizen tabanlı olan televizyon kavisli bir ekrana sahip. 20W ses çıkışı, WiFi, Bluetooth, HDR1000, akıllı kumanda gibi özellikleri olan televizyonun 10-bit renk desteği mevcut değil. Fiyatı 3699TL iken piyasanın biraz daha altına konumlandığını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Sanal gerçeklik artık kendine ait bir bağlantı standardına sahip"

Diğer taraftan Redmi 5 modeli de raflarda yerini almış. 5.77 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran telefon 8 çekirdekli Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefon 3300mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Fiyatı ise 999TL.

 

Haftaya BİM ve A101 marketlerde önemli teknolojik ürünler var
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Yine diğer bir ürün Mi Band 2 fitness bilekliği. Halen beğenilen bir ürün olan Mi Band 2’nin 95TL olan fiyatı dolar kuru düşünüldüğünde artık uygun hale geldi.

 

Haftaya BİM ve A101 marketlerde önemli teknolojik ürünler var
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27 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

27 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında oyuncu aksesuarları öne çıkıyor. Trust tarafından tedarik edilen oyuncu ürünleri haliyle biraz daha uygun fiyat arayanlara yönelik.

Markanın 3000dpi değere sahip 6 tuşlu fare ve aydınlatmalı mouse pad seti 24.90TL fiyat etiketine sahip. Su dökülmelerine dayanıklı oyuncu klavyesi 27.50TL iken kulak üstü oyuncu kulaklığı da 27.50TL. YouTuber’lar için tripodlu mikrofon da 17.50TL. Yine Mi Band 2 bilekliği de burada 95TL fiyat etiketine sahip.

 
Haftaya BİM ve A101 marketlerde önemli teknolojik ürünler var

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Rachsuchtig 10 ay en beğenilen
Şu mikrofonun üstüne niye YouTube logosu koymuşlar ki djjsmsmsm
2 Yanıt Yanıtla +47
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NimbleSoul 10 ay Rachsuchtig
çoluk çocuk hevesini alsın diye. bu ürünün hedef kitlesinin 13 yaş altında, Youtube ile geçinen birkaç youtubera özenenlerden oluşuyor malumunuz. :)
Yanıtla +15
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StaatSanWalt 10 ay
Almayı düşünenler varsa sakın fişi atmasın bu ürünlerin genelde 4 tanesinden üçü bozuk çıkar değiştirirken lazım olur doğru düzgün çalıştığından emin olmadıkça fişi atmayın.
Almayı düşünenler varsa sakın fişi atmasın bu ürünlerin genelde 4 tanesinden üçü bozuk çıkar değiştirirken lazım olur doğru düzgün çalıştığından emin olmadıkça ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ardicli2000 10 ay
Mi Band 2 her yerde 95 TL. Acaba BİM kampanyasını görünce mi fiyat çektiler yoksa BİM ucuz ayağına piyasa fiyatına mı satıyor merak ettim açıkçası.
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mstfckmk 10 ay
Bu satılan xiaomi lerde bant sorunu var mı?
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XanthiN 10 ay
Telefonu babama almayı düşünüyorum. Olumlu olumsuz yorum alabilir miyim?
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StaatSanWalt 10 ay
Almayı düşünenler varsa sakın fişi atmasın bu ürünlerin genelde 4 tanesinden üçü bozuk çıkar değiştirirken lazım olur doğru düzgün çalıştığından emin olmadıkça fişi atmayın.
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elektrontan 10 ay StaatSanWalt
Aslında hakikaten he. 2 yıl garantili değil mi? Alıcaksın, her bozulduğunda inat edip götürüceksin ki hakkımız. Bu da onları ucuz maldan para kazanmaktan ziyade kaliteli malı ucuza yapmaya iter.
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Quard 10 ay
Donanımhaber.com bu ürünlerin incelemesini yapsanız çok iyi olur :)
İsmini söylemeyeceğim bir sitede Bim in ürünlerin bazılarının incelemelerini yapmışlar.Önceden temin etmişler.Atom işlemcili bilgisayar,klavye,mikrofon,mouseydi(yanlış görmediysem).Klavye su dökülmeye dayanaklı dedikleri için denedikleri yöntem ilginç geldi:D mikrofon dandik diyorlardı...
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Mars Portakalı 10 ay
Belki konudan ayrı olacak söylediğim ama akıllı bileklik/saat'lerin uyku takibi diye koydukları özelliklere inanmayın, bir insanın uyku takibini yapmak basit bir şey değil.
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Tengrist 10 ay
Ucuz etin yahnisi kara olur Ata sözü kulağınıza küpe olsun




















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21Temmuz 10 ay
Ucuz ürün diye kalitesiz ürün kullanmayın. Klavye mouse kulaklık mikrofon falan sizi 1 yıl çıkartmaz. Elinizde kalır.
Hee Telefon tv mi band alınabilir belki.
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angelizer 10 ay
beyler buradaki ürünler piyasadakilerle ya kafa kafaya ya da 10-15 lira daha ucuza.
pek de abartacak bir yanı yok aslında.
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BlueDay_86 10 ay
İhtiyacı olanlar için güzel ürünler
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