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GogglePal, her kayak gözlüğüne HUD ekranı ekliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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GogglePal, her kayak gözlüğüne HUD ekranı ekliyor
Heads Up Display ya da kısaca HUD ekranları bildiğiniz üzere bütün kayak gözlüklerinde aktif olarak yer almıyor. Bu desteği taşıyan kasklar ise çok yüksek fiyatlara satılıyor. Modüler yapısıyla dikkat çeken GogglePal ise, dünyanın bütün gözlükler ile uyumlu ilk HUD ekran birimi olarak Kickstarter'da bağış topluyor.
Kask içine yerleştirilen Google Glass tarzı ufak optik birimi ile dış kontrol ünitesyle çalışma gösteren ve mıknatıs temelli yapısıyla kolay şekilde montaj edilebilen GogglePal, bütün kayak gözlüklerine uyum sağlıyor ve dahili işlem birimiyle (6 eksenli jiroskop dahil) kişilerin gözleri önüne hız, yükselik ya da dönüş açısı gibi bilgileri getirebiliyor.
GPS teknolojisi üzerinden çevredeki arakadaşların konumlarını belirleyen ve buna göre yol tarifi yapabilen cihaz, ilginç olarak arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile farklı oyunlar da ortaya koyabiliyor. GogglePal ayrıca iOS versiyonu bulunan akıllı telefon uygulamasıyla bağlantı kurarak hem gelen mesajları gözler önüne seriyor hem de ayrıntılı verileri kayıt altına alıyor.
Site üzerinde koyduğu 40,000 hedefin 23,351$'lık kısmını şimdiden toplamayı başaran GogglePal, yapılacak en az 100$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/810787439/gogglepal-the-first-ar-heads-up-display-for-any-go/ Yorum Yaz
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Mr.Legend 4 yıl
Ulan tüm cahiller konuya toplanmış.
Google = bir firma, bu firmaya ait arama motorunun ismi
Goggles = Gözlük
çakal diyen mi ararsın, çakal değil diyip sazan gibi atlayanları mı arasın...
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DH Misafiri 4 yıl
zeki kardeşim çakal dediğin insanlar ingilizce biliyor ama sen google ın gözlük olduğunu bilmiyorsun
sazan gibi atlamaktansa aç bi sözlüğe bak.
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doctor_bey 4 yıl
Google sandım, buraya da girmeseniz olmaz dedim, ama Google değilmiş.

Neyse, mutlaka işine yarayacak olan vardır herhalde
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emre1393 4 yıl
Google ile karıştırmayın, çakallar ismi bilerek böyle yapmışlar.
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