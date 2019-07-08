Goodwood Hız Festivali 2019'da boy gösteren en çılgın araçlar [Galeri]

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Dünyanın en çılgın araçlarını bir arada görebileceğimiz çok az etkinlik mevcut. İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali de bu nadir etkinliklerden bir tanesi. Gelenek bu yıl da değişmedi ve Goodwood tepesini tırmanan araçlar tam bir görsel şölen oluşturdu. Biz de bu araçların bazılarını sizler için derledik.

4 – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Goodwood Hız Festivali her zaman olduğu gibi geçmiş ve geleceği bir araya getirdi. Söz konusu etkinlikte yeni tanıtılan spor otomobilleri de gördük bir asrı deviren araçları da. Tepeyi tırmanan “Beast of Turin” lakaplı 108 yıllık Fiat S76, etkinliğin en yaşlı araçlarından biriydi. 280 beygir güç üreten 28.4 litre motora sahip araç, yağmurun ıslattığı yolu homurtulu motor sesiyle tırmanmayı başardı.

Volkswagen’in ID.R isimli elektrikli yarış aracı Goodwood festivalinde başarı tazeledi. Daha önce Pikes Peak tırmanma yarışında ve Nürburgring’de rekora imza atan ID.R, elektrik motorunun etkileyici performansını İngiltere’de de gösterdi. Tırmanış parkurunu 39.9 saniye ile tamamlayan araç, böylece McLaren MP4’ün 1999 yılındaki 41.6 saniyelik rekorunu geride bırakmış oldu.

Ferrari, Pagani, Koenigsegg ve Lamborghini modellerinin yanı sıra Apollo Intensa Emozione ve De Tomaso P72 gibi egzotik araçlar da Goodwood’un dikkat çeken katılımcıları arasındaydı. Festivale katılan araçların oluşturduğu renkli görüntülere aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

https://newatlas.com/best-of-goodwood-2019/60451/