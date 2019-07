2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör



Haziran ayının başından bu yana ülkemizde sergilenmeye başlanan 2019 BMW 3 Serisi’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Türkiye’de yeni BMW 320i Sedan versiyonuna öncelik veren Alman üretici, aracın başlangıç fiyatını 331 bin 300 TL olarak belirlemiş.

Avrupa’da dört ve altı silindirli motor seçeneklerine sahip olan 2019 BMW 3 Serisi’nin Türkiye’ye giriş yapan 320i versiyonunda 1.6 litrelik benzinli motor kullanılıyor. Otomatik şanzımanla kombine edilen 170 beygirlik motor, fabrika verilerine göre 100 km’de 6 litre yakıt tüketiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamladığı söylenen yeni BMW 320i Sedan’ın maksimum 232 m/s hıza çıkabildiği de verilen bilgiler arasında.

Yeni BMW 320i Sedan, Türkiye’de üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. First Edition Sport Line adı verilen ilk paket 331 bin 300 TL fiyat etiketine sahip. Ardından gelen First Edition Luxury Line paketinin fiyatı 358 bin 500 TL, en tepedeki First Edition M Sport paketin fiyatı ise 365 bin 300 TL olarak açıklanmış durumda. Türkiye’deki ilk teslimatların önümüzdeki Eylül ayında başlayacağı da verilen bilgiler arasında.

Peki 2019 BMW 3 Serisi ile neler değişti? Selefine göre 76 mm uzayan ve 16 mm genişleyen araç daha ferah bir yaşam alanına sahip. Ayrıca, artan ölçülere rağmen aracın ağırlığında 55 kg kadar kayıp söz konusu. BMW Laserlight opsiyonuna LED sahip farlar, L şeklindeki LED stoplar ve kaslı omuz çizgisi, sertliği %25 arttırılan ve hava sürtünme katsayısı 0.23 cd’ye çekilen gövdenin dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Bunun yanı sıra, 2019 BMW 3 Serisi’nde sertliği yol koşullarına göre değişebilen bir süspansiyon sistemi de kullanılıyor.

2019 BMW 3 Serisi’nin kabininde 12.3 inç boyutlu dijital gösterge paneli, 10.25 inç ekrandan kontrol edilen ve “Hey BMW” komutuna tepki veren BMW Operating System 7.0, 16 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi donanımlar bulunuyor. Eller serbest bagaj açma, şeritten çıkma uyarısı, yaya algılama özellikli ön çarpışma asistanı, dur/kalk yapabilen aktif hız sabitleyici, şerit değiştirme uyarısı ve arka çapraz trafik alarmı gibi teknolojiler de 2019 BMW 3 Serisi’nin sürüş asistanları arasında.

