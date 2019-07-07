Kim Nerede? 26 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı

2018'de tanıtılan 2019 BMW 3 Serisi Haziran ayından bu yana ülkemizde sergileniyordu ancak fiyatı açıklanmamıştı. Türkiye'de satışa sunulacak 2019 BMW 320i Sedan'ın fiyatı sonunda belli oldu.
11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
11,3b
16
52
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Tam Boyutta Gör

Haziran ayının başından bu yana ülkemizde sergilenmeye başlanan 2019 BMW 3 Serisi’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Türkiye’de yeni BMW 320i Sedan versiyonuna öncelik veren Alman üretici, aracın başlangıç fiyatını 331 bin 300 TL olarak belirlemiş.

Avrupa’da dört ve altı silindirli motor seçeneklerine sahip olan 2019 BMW 3 Serisi’nin Türkiye’ye giriş yapan 320i versiyonunda 1.6 litrelik benzinli motor kullanılıyor. Otomatik şanzımanla kombine edilen 170 beygirlik motor, fabrika verilerine göre 100 km’de 6 litre yakıt tüketiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamladığı söylenen yeni BMW 320i Sedan’ın maksimum 232 m/s hıza çıkabildiği de verilen bilgiler arasında.

Yeni BMW 320i Sedan, Türkiye’de üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. First Edition Sport Line adı verilen ilk paket 331 bin 300 TL fiyat etiketine sahip. Ardından gelen First Edition Luxury Line paketinin fiyatı 358 bin 500 TL, en tepedeki First Edition M Sport paketin fiyatı ise 365 bin 300 TL olarak açıklanmış durumda. Türkiye’deki ilk teslimatların önümüzdeki Eylül ayında başlayacağı da verilen bilgiler arasında.

Peki 2019 BMW 3 Serisi ile neler değişti? Selefine göre 76 mm uzayan ve 16 mm genişleyen araç daha ferah bir yaşam alanına sahip. Ayrıca, artan ölçülere rağmen aracın ağırlığında 55 kg kadar kayıp söz konusu. BMW Laserlight opsiyonuna LED sahip farlar, L şeklindeki LED stoplar ve kaslı omuz çizgisi, sertliği %25 arttırılan ve hava sürtünme katsayısı 0.23 cd’ye çekilen gövdenin dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Bunun yanı sıra, 2019 BMW 3 Serisi’nde sertliği yol koşullarına göre değişebilen bir süspansiyon sistemi de kullanılıyor.

2019 BMW 3 Serisi’nin kabininde 12.3 inç boyutlu dijital gösterge paneli, 10.25 inç ekrandan kontrol edilen ve “Hey BMW” komutuna tepki veren BMW Operating System 7.0, 16 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi donanımlar bulunuyor. Eller serbest bagaj açma, şeritten çıkma uyarısı, yaya algılama özellikli ön çarpışma asistanı, dur/kalk yapabilen aktif hız sabitleyici, şerit değiştirme uyarısı ve arka çapraz trafik alarmı gibi teknolojiler de 2019 BMW 3 Serisi’nin sürüş asistanları arasında.

First Edition Sport Line331.300 TL
First Edition Luxury Line358.500 TL
First Edition M Sport365.300 TL

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rindaman 10 sa. en beğenilen
Araba haberi olunca gulesim geliyor. Milletin 30-40k verdigi araclara burada 300-400k odeniyor artik bu muz cumhuriyetindeki gelismelerden gina geldi.
Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by__metallica 10 sa.
Önceden baba parasıyla gençler 320i binerdi şimdi 1.0 Poloya talim edecekler artık.
2023’de 320i’leri 1.000.000 tl görmek dileğiyle.
Broadway ve TOFAŞ’lara sahip çıkalım
Önceden baba parasıyla gençler 320i binerdi şimdi 1.0 Poloya talim edecekler artık.2023’de 320i’leri 1.000.000 tl görmek dileğiyle.Broadway ve TOFAŞ’la...
Devamını Gör
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by__metallica 8 sa.
Almanya’da elektirik tehsisatı döşeyen akrabam BMW 520 GT ile geldi bu sene. Halbuki daha geçen sene BMW 320 ile gelmişti. Biraz eli para görünce yükseltmiş modeli.
Bende İlerde arabayı değiştirmek için BES yapmıştım , 4800 tl birikmiş 2 yılda.
10 yıl sonra BMW 520 GT olmasa da BMW 1.16d’nin 4 Lastik ve orijinal paspas takımlarını alabileceğim inşallah.
Almanya’da sürünüyorlar resmen... acıyorum akrabama...
Almanya’da elektirik tehsisatı döşeyen akrabam BMW 520 GT ile geldi bu sene. Halbuki daha geçen sene BMW 320 ile gelmişti. Biraz eli para görünce yükseltmiş mod...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
BF033 2 sa.
2012'de yeni kasa çıktığında kosifler lansmanından 99bine standart 320d alan birini duymuştum sanıyorum, net hatırlamıyorum. Şimdi 400den aşağı vermeleri mümkün mü emin değilim. Durumlar fena..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
superegoid 3 sa.
Yalnız motor verileri çok iyiymiş..
170 beygir 7.7 saniye 0-100
Ben bu kasayı çok beğendim..bence en iyi 3 serisi olabilir..
Mutlaka da satacaktır..millet elindeki bmw yi 200 e satsa, 200 daha koyup alır..
Hahahaha..
Yazarken 200 koyması ne kadar da kolay oluyor yahu..
Bitmişiz lan biz..
Yemin ediyorum, dünyanın en güzel topraklarında yaşayıp, fakir fukara olarak ölüp gidiyoruz ya..hakikaten hayatlarımız harcanıyor be..
Bir ülkenin doğru yönetici seçmesi ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 3 sa.
Hala görgüsüz gibi 400-500k ya araba satılıyor ülkede. Umarım kısa zamanda fiyatlar daha çok artar ve araba satışları iyice azalır.
Zaten artık 90 lar da değiliz ki astra golf passat neyine yetmiyor bu modeller bile artık çok konforlu çok güvenli oldu. Bu ekonomide bmw mercedes falan alanlar net görgüsüzdür veya helal para kazanmıyordur açık net...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArıKovanınaDalanAyı 3 sa.
4 yıl önce şu aracın giriş paketi 120 bin TL bandındaydı. 4 yılda fena fakirleştik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xsw 4 sa.
Çok para vergiler yüzünden pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spinattimyalnizliga 6 sa.
Konu verilmişti, araştırmadan konu açmayalım. ;)
mini.donanimhaber.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talharo123 6 sa.
Buna verecegim parayi bankaya koyar ayda 3bin lira getirisini de yerim acimadan. Yazik gunah ulkeye bak komedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 6 sa.
Millet gelmiş yardırmış ama ne hikmetse trafikte sağımız solumuz beyaz renk F10 5 serisi... Bu da peynir ekmek gibi satmaya devam edecektir.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbul_540 6 sa. Stand Alone

Allahını seversen kaç bin satmış 2019 da 5 Serisi az yazsana buraya.1000 Tane arabada 2 tane görünce sağınız solunuz Bmw oluyor.Bunun psikolojide tanımı bile var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 5 sa. Stand Alone
hocam birçok kişinin parası dolarda bu senin benim 3 kuruşumuzla olacak iş değil ama şöyle düşün adamın milyonları var mevduatta dolar düşükken alıyor yüksekken satış yapıyor. Şimdi adamın kafasına göre o para faizden geldi yani bu araba onun için bedava gibi birşey. İster inanın ister inanmayın çevremde bu şekilde iş yapan biri var. 1 haftada 2 araba parası kazandığını söyledi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R0llingMan 7 sa.
Almayın aldırtmayın. Bu dönemin gecmesini bekleyin, yarısından fazlası vergi bunların.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RickSanchezlol 6 sa. yeni yorumcu R0llingMan
İndirim bekliyorsanız safsınız 2 yıla 1 milyon tl olmazsa şu araba şanslıyız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halloz58 7 sa.
Yabancıları zengin ediyoruz anca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Üye, 15 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11341 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yeni bmw 320i fiyatı, 2019 bmw 3 serisi türkiye fiyatı ve
7 etiket daha g20 2019 bmw 320i sedan Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 sa. Spider-Man: Far From Home, gişede beklentilerin üzerine çıktı 5 sa. NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu 6 sa. Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu 6 sa. Denizlerdeki yabancı cisimlere dolanan hayvanların hayatı risk altında 8 sa. Şimdi Intel düşünsün! AMD Ryzen 9 3900X incelemesi 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı Sonraki Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi 12 sa. Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir 12 sa. Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek 13 sa. Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor 13 sa. Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor 14 sa. MSI göreve hazır | AMD Ryzen için X570 Ace 14 sa. Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı 14 sa. Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 15 sa. En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta 16 sa. Binance buluşmaları bu kez Ankara’da 17 sa. Lenovo tercüme yapabilen akıllı faresini duyurdu 17 sa. Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir 18 sa. Google Chrome’a oynat butonu geliyor 19 sa. Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor 20 sa. Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi 1 gün Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak 1 gün Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu 1 gün Steam Yaz İndirimleri'nden 30 TL'ye alınabilecek oyunlar 1 gün MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi 1 gün Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare'de Nişan Alırken Şarjör Değiştiri...
Bölüm Sonu Canavarı
Red Dead Redemption 2 PC Social Club Kaynak Kodunda Görüldü
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim