Google, 199$'lık Acer C7 Chromebook modelini duyurdu





Geçen ay ARM Cortex-A15 işlemci mimarisinin kullanıldığı ilk bilgisayar olarak nitelendirilen Exynos 5 Dual çipsetli 249$ fiyat etiketine sahip yeni Samsung Chromebook modelini duyuran Google, bugün çok daha ekonomik bir çözüm olan Acer C710-2847'yi gün yüzüne çıkardı. Samsung'un çift Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 GPU'lu ürününün aksine Acer, x86 mimari, 2MP L3 önbellek ve 1.10GHz hıza sahip Intel Celeron 847 işlemciyi tercih etmiş.

11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksellik LED aydınlatmalı CineCrystal LCD ekran, 2GB 1333MHz DDR3 RAM, 1.3MP kamera, mikrofon, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Ethernet, üç USB 2.0, HDMI, VGA portları ve kart okuyucuya sahip C7'ye bütçe dostu segmentine dahil olabilmesi için SSD hafıza yerine 320GB'lık depolama alanı sunan HDD eşlik ediyor. Ayrıca iki yıl boyunca 100GB'lık Google Drive bulut depolama hizmetinden yararlanılabilecek. Mekanik hafızasına rağmen 18 saniyelik bir açılış süresine sahip olan Chrome OS'lu bilgisayar, diğer Chromebook'ların neredeyse yarısına denk gelen 3.5 saatlik bir kullanım süresi sunacak.

Tam boyutlu klavye, tek parça halinde tıklanabilir Touchpad, 25mm kalınlık ve 1.4 kilogram ağırlığındaki Acer C7, yarın 199$ fiyat etiketiyle Amerika'da çevrimiçi olarak Google Play Store, BestBuy.com ve yüzlerce Best Buy mağazasında satışa sunulacak. İngiltere'de ise; yine Google'ın Play Store sitesi, Amazon İngiltere, PC World ve Currys'den Tayvanlı üreticinin en yeni ve ucuz Chromebook çözümü edinilebilecek. İnternet ve bilgisayar teknolojilerini herkese ulaştırabilmek için çaba gösteren Google, Acer markalı ekonomik Chromebook'un yakında diğer ülkelerde de piyasaya sürüleceğini müşdeliyor.

Acer C710-2847 model numarasına sahip internet tabanlı Chrome işletim sisteminin güç verdiği dizüstü bilgisayarın resmi ürün sayfasına ve satış kanallarıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

http://googleblog.blogspot.com/2012/11/the-new-acer-chromebook.html