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Google, 199$'lık Acer C7 Chromebook modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, 199$'lık Acer C7 Chromebook modelini duyurdu
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Geçen ay ARM Cortex-A15 işlemci mimarisinin kullanıldığı ilk bilgisayar olarak nitelendirilen Exynos 5 Dual çipsetli 249$ fiyat etiketine sahip yeni Samsung Chromebook modelini duyuran Google, bugün çok daha ekonomik bir çözüm olan Acer C710-2847'yi gün yüzüne çıkardı. Samsung'un çift Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 GPU'lu ürününün aksine Acer, x86 mimari, 2MP L3 önbellek ve 1.10GHz hıza sahip Intel Celeron 847 işlemciyi tercih etmiş. 
11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksellik LED aydınlatmalı CineCrystal LCD ekran, 2GB 1333MHz DDR3 RAM, 1.3MP kamera, mikrofon, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Ethernet, üç USB 2.0, HDMI, VGA portları ve kart okuyucuya sahip C7'ye bütçe dostu segmentine dahil olabilmesi için SSD hafıza yerine 320GB'lık depolama alanı sunan HDD eşlik ediyor. Ayrıca iki yıl boyunca 100GB'lık Google Drive bulut depolama hizmetinden yararlanılabilecek. Mekanik hafızasına rağmen 18 saniyelik bir açılış süresine sahip olan Chrome OS'lu bilgisayar, diğer Chromebook'ların neredeyse yarısına denk gelen 3.5 saatlik bir kullanım süresi sunacak.
Tam boyutlu klavye, tek parça halinde tıklanabilir Touchpad, 25mm kalınlık ve 1.4 kilogram ağırlığındaki Acer C7, yarın 199$ fiyat etiketiyle Amerika'da çevrimiçi olarak Google Play Store, BestBuy.com ve yüzlerce Best Buy mağazasında satışa sunulacak. İngiltere'de ise; yine Google'ın Play Store sitesi, Amazon İngiltere, PC World ve Currys'den Tayvanlı üreticinin en yeni ve ucuz Chromebook çözümü edinilebilecek. İnternet ve bilgisayar teknolojilerini herkese ulaştırabilmek için çaba gösteren Google, Acer markalı ekonomik Chromebook'un yakında diğer ülkelerde de piyasaya sürüleceğini müşdeliyor.
Acer C710-2847 model numarasına sahip internet tabanlı Chrome işletim sisteminin güç verdiği dizüstü bilgisayarın resmi ürün sayfasına ve satış kanallarıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 
Google, 199$'lık Acer C7 Chromebook modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Google, 199$'lık Acer C7 Chromebook modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Google, 199$'lık Acer C7 Chromebook modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

http://googleblog.blogspot.com/2012/11/the-new-acer-chromebook.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
regaibyigit. 7 yıl
bu ürünleri türkiyede nasıl edinebiliriz?
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Klonoa 7 yıl
olmamış diyorum ben...
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nurettinaz 7 yıl
Samsung versiyon chromebooklar felaketti ve fiyat olarakta çok yüksekti acer versiyonlarını bilmiyorum henüz de zaten bu ürünler ülkemiz için çok kullanışsız ve gereksiz
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Mr.Simitçi 7 yıl
Bunlara google playdan bişi indirebiliyormuyuz ?
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Quard 7 yıl
Özellikleri fena değilmiş. Fiyatı da özelliklerine göre uygun gibi
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Just Smile and Wave 7 yıl Mr.Simitçi
Ertrknz

Bunlara google playdan bişi indirebiliyormuyuz ?

direk chrome web store var normal chrome deki gibi
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janparey 7 yıl
amd adam gibi linux driverları çıkartmadı ki google chromebooklarda amd kullanaydı.Inteli takdir ettiğim konulardan biri dandik grafik birimlari hem mac,windows hem de linuxta sorunsuz çalışıyor
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cengizhan1903 7 yıl
yön tuşları amma küçük olmuş
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exed2043 7 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Rubisco 7 yıl
Ne güzel HTPC olur bundan işte daha ne olsun. Hem torent makinası hem download bilgisayarı hemde bağla tv ye kullan işte.
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based_1984 7 yıl
ışte reklamın anlam ve önemi burada saklı, bizde fiyat aşağı yukarı 1000tl diyelim bana göre yine çok
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jay jay justified 7 yıl
Küçük bir panele sahip, mimarisi çok yeni ve güç tasarruf özellikleri çok gelişmiş bir cihaz için pilin kapasitesi feci şekilde düşük kalmış. O kalınlıktaki ve genişlikteki bir kasaya çok daha fazlası sıkıştırılabilirmiş. Ortalama bir netbook dahi 7-8 saat pil ömrü sunuyor. Yanlış bakmadıysam bu cihazda 3000 mAh'lik bir pil var. Felaket gerçekten. Buna bahane bulmak yersiz çünkü internette, istisnasız tüm inceleme siteleri pil ömrünü tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendirmişler. Bu cihazın öncelikli amacı nette dolaşmak, temel ihtiyaçları gidermek. 3 saatte bir şarja takmak zorunda kalacağım ufak bir cihazla temel işlevler bile sıkıntılı gerçekleşir.
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artcraft35 7 yıl
yön tuşlarına basmak için büyüteç lazım
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xxxx1 7 yıl
google resmen ders veriyor piyasaya,iyi donanımları çok iyi fiyatlara insanlara ulaştırıyor...
bu; başlı başına toplumun sempatisini kazanmak için ciddi bir neden.
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cagataykoroglu 7 yıl
Google böyle giderse epey düşman kazanacak. bir çok insana yetecek bir cihaz ve çok uygun fiyata sunuluyor.
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