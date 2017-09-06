Intel 1 milyar euroluk cezadan kurtuldu

Avrupa Birliği'nin en yüksek dereceli mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, yaklaşık 10 yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından verilen ve Intel'in 1.06 milyar euro ceza ödemesini isteyen kararı bozarak davanın yeniden görülmesini talep etti. 2009 yılında alınan kararda Intel'in; 2002-2007 döneminde bilgisayar işlemcisi pazarındaki yüzde 70'in üstündeki pazar payını kötüye kullanarak rakiplerini pazardan uzak tuttuğu ve tekel haline geldiği belirtilmişti. Ayrıca şirketin, AMD'ye ait bileşenler yerine kendi ürünlerini kullanması için Dell, HP ve Lenovo'ya doğrudan ödeme yaptığı ve gizli indirimler sunduğu iddia edilmişti.





Silikon Vadisi'nin Zaferi

Bu karara itiraz eden Intel kararı bir üst mahkemeye taşımış ancak üst mahkeme de 2014 yılında kararı onaylamıştı. Son çare olarak para cezası kararını Avrupa Adalet Divanı'na taşıyan şirket buradan olumlu bir yanıt aldı. Konuyla ilgili kararını bugün açıklayan Avrupa Adalet Divanı, alt mahkemenin ''Intel; rakiplerinin kendisine karşı rekabet yeteneğini nasıl etkiledi?'' sorusunu yeterli bir şekilde ele almadığını belirterek para cezası kararını bozdu. Bu kararla birlikte Intel şu an için 1.06 milyar euro ceza ödemekten kurtulsa da dava uzun yıllar daha sürebilir ve sonucunda Intel'e yönelik yeni bir para cezası verilebilir.





Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar Intel için kesin bir kurtuluş anlamına gelmiyor ancak Silikon Vadisi'nin zaferi olarak yorumlanıyor. Son zamanlarda ABD'li pek çok şirkete önemli cezalar veren Avrupa Komisyonu'nun, bu kararlarında objektif davranmadığı ve Amerikan şirketlerini haksız yere hedef aldığı iddia ediliyordu. 2009 yılında Intel'e verilen ceza o dönem için Avrupa Komisyonu'nun verdiği en yüksek ceza olsa da geçtiğimiz aylarda Google'a verilen ceza(2.4 milyar euro), bu miktarı geride bırakmıştı.





Kararın bir diğer yansıması ise halihazırda Avrupa Komisyonu'nda davaları süren Apple, Google ve Facebook gibi şirketlerin ceza kararlarına karşı itirazlarını artırması olacak. Avrupa Adalet Divanı'nın kararı diğer davalar üzerinde bir etkiye sahip değil ancak Amerikan şirketleri bu karardan güç alarak cezalara daha sert tepkiler gösterebilir.

https://www.engadget.com/2017/09/06/intel-escapes-1-06bn-antitrust-fine-for-the-time-being/