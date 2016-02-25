Google, AMP projesini devreye sokarak mobil sayfaları hızlandırmaya başladı

Google, web sayfalarının mobil cihazlarda daha hızlı yüklenmesini sağlayacak Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesini bugün resmi olarak başlattı. Web sayfalarının eskisinden 4 kat kadar hızlı (bu 10 kata da çıkabilir) yüklenmesini sağlayan AMP, açık kaynak kodlu bir girişim olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında sunulan framework'ten faydalanılarak oluşturulan web sayfaları normal sayfalara göre yüzde 85 daha hızlı açılabiliyor.

Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) bir açık kaynak spesifikasyonuna dahanarak tasarlanmış web sayfaları olarak tanımlanabilir. Bu teknolojiyle hazırlanmış sayfalar taranarak daha da hızlı sunulmalarına olanak tanıyan bir önbellekte depolanıyorlar. Bu sayede mobil platformdaki içerik talepleri çok daha hızlı şekilde yanıtlanabiliyor. Özetle amaç, önbelleğe alma etrafında inşa edilmiş bir dağıtım sistemiyle daha iyi performansa sahip sayfaların önünü açmak.

Yüksek hızlı mobil sayfaların hazırlanmasına olanak sağlayan AMP HTML, en basit haliyle HTML'nin yalnızca belirli JavaScript bileşenlerinin kullanılabildiği bir alt kümesidir. Ayrıca, interaktif içeriğin aksine okumaya yönelik içerik oluşturmak için tasarlanmış durumda. Şu anda reklam birimleri ve analytics kodu yerleşimi için standart bir yol sunacak şekilde dizayn edilmiş ancak büyük ölçüde JavaScript kullanımını sınırlıyor. Yani kısacası AMP, hantal ve yavaş işleyen kötü JavaScript bileşenlerinden kurtularak mobil sayfaların daha hızlı işlenebilir hale gelmesini sağlıyor.

Twitter, Pinterest, LinkedIn, BBC ve The Washington Post gibi intenernet devlerinin yararlanmaya başladığı teknoloji sadece dört ay içinde uzun bir yol kat etti. Google'ın geçtiğimiz Ekim ayında açıkladığı proje kapsamında Avrupa genelinde 160'dan fazla haber kuruluşu ile genişleyen girişim ABD, Brezilya, Japonya, Endonezya ve Meksika'daki haber siteleriyle büyümeye devam ediyor.

Şirketin blog sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada, mobil kullanıcılara belirli konularla ilgili arama yaptıklarında arama sonuçları sayfasının üst kısmında özel bir popüler haberler bölümü gösterilmeye başlandığı duyuruldu. Yeni teknoloji kullanılarak oluşturulmuş web sayfalarının yer aldığı bu menü, yana doğru kaydırılarak haberler arasında geçiş yapılabilmesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar bu kısımda yer alan haberleri okumak istediklerinde AMP uyumlu olmaları nedeniyle sayfaları son derece hızlı bir şekilde ekrana getirebiliyorlar. Mobil sayfalara ciddi hız takviyesi sağlayan bu açık kaynaklı projeden daha fazla web sitesinin yararlanmaya başlamasını umuyoruz.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/02/amping-up-in-mobile-search.html