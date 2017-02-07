Google AMP sayfalarında artık orijinal adresler yer alacak

Kullanıcıların başta gündeme dair gelişmeler olmak üzere istedikleri içeriklere daha hızlı ve pratik şekilde ulaşmalarını sağlayan "Hızlandırılmış Mobil Sayfalar" hizmetinde küçük fakat etkili bir düzenleme yapıldı. Resmi blog üzerinde yayınlanan açıklamaya göre bundan böyle AMP tabanlı sayfalardaki yazılarda Google’a özel bağlantıların (URL) yerine doğrudan kaynak sayfanın adresi yer alacak.

Ayrıca Bkz.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Google yazılım mühendislerinden Alex Fischer, düzenlemenin kullanım kolaylığının yanı sıra içeriğin güvenirliğini de arttırdığını dile getiriyor. Google’ın haberler bölümünde öncelik tanıdığı AMP sayfaları her ne kadar ziyaretçiler için en hızlı ve doğru bilgiyi sunsa da, web siteleri için önemli oranda ziyaretçi kaybına neden oluyor. Şu an için sadece iOS platformunda hayata geçirilen düzenlemenin kısa süre içerisinde Android'e de gelmesi belirtiliyor.

https://developers.googleblog.com/2017/02/whats-in-amp-url.html

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Düzenlemeyle birlikte kullanıcılar hangi siteyi ziyaret ettiğini açık şekilde bilecek. Üstelik içeriği sosyal ağlarda paylaşmak istediğinizde yine Google adreslerinin yerine orijinal bağlantı gösterilecek. Ekranın sağ üst bölümünde çıkanaracılığıyla orijinal kaynağı görüntüleyebilir ya da tıklayarak direkt asıl siteye gidebilirsiniz.