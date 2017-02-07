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Google AMP sayfalarında artık orijinal adresler yer alacak

Google’ın mobil cihazlardan içeriklere daha sade ve hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayan "Hızlandırılmış Mobil Sayfalar" (AMP) özelliğinde artık kısaltılmış adresler bulunmayacak.
2 yıl
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4
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google AMP sayfalarında artık orijinal adresler yer alacak
 
Kullanıcıların başta gündeme dair gelişmeler olmak üzere istedikleri içeriklere daha hızlı ve pratik şekilde ulaşmalarını sağlayan "Hızlandırılmış Mobil Sayfalar" hizmetinde küçük fakat etkili bir düzenleme yapıldı. Resmi blog üzerinde yayınlanan açıklamaya göre bundan böyle AMP tabanlı sayfalardaki yazılarda Google’a özel bağlantıların (URL) yerine doğrudan kaynak sayfanın adresi yer alacak.
Ayrıca Bkz. "Ulaştırma Bakanı, Adil Kullanım Kotası'nın mayıs ayında kaldırılmaya başlanacağını yineledi"
Düzenlemeyle birlikte kullanıcılar hangi siteyi ziyaret ettiğini açık şekilde bilecek. Üstelik içeriği sosyal ağlarda paylaşmak istediğinizde yine Google adreslerinin yerine orijinal bağlantı gösterilecek. Ekranın sağ üst bölümünde çıkan bağlantı simgesi aracılığıyla orijinal kaynağı görüntüleyebilir ya da tıklayarak direkt asıl siteye gidebilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google yazılım mühendislerinden Alex Fischer, düzenlemenin kullanım kolaylığının yanı sıra içeriğin güvenirliğini de arttırdığını dile getiriyor. Google’ın haberler bölümünde öncelik tanıdığı AMP sayfaları her ne kadar ziyaretçiler için en hızlı ve doğru bilgiyi sunsa da, web siteleri için önemli oranda ziyaretçi kaybına neden oluyor. Şu an için sadece iOS platformunda hayata geçirilen düzenlemenin kısa süre içerisinde Android'e de gelmesi belirtiliyor.

https://developers.googleblog.com/2017/02/whats-in-amp-url.html Yorum Yaz
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Yigido59 2 yıl
Amp mi? O ne? Yeniyor mu?
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Virinom 2 yıl Yigido59
Yigido59

Amp mi? O ne? Yeniyor mu?

Accelerated Mobile Pages 'ın kısaltması. Google tarafından geliştirilen, sadece metin içerikli sayfaların çok hızlı bir şekilde açılmasını sağlayan teknoloji. Normalde 500 KiloByte'lara çıkan mobil sayfa boyutu bu teknoloji ile sadece 5-10kb oluyor.
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s. paul jobs 2 yıl
Benimde bir sitem var fakat şu amp muhabbetini bir türlü aktiflestiremedim. Bilgisi olan var ise pm atabilir mi?
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alemburda34 2 yıl
hele şükür lütfetmişler
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