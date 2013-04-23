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Google, Almanya'da izinsiz WiFi bilgisi toplama nedeniyle 145,000 Avro cezaya çarptırıldı

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Almanya'da izinsiz WiFi bilgisi toplama nedeniyle 145,000 Avro cezaya çarptırıldı

Google'ın Street View araçlarıyla 2008-2010 yılları arasında Avrupa'da izinsiz olarak WiFi ağlarından kişisel bilgi topladığı iddiası ortalığı karıştırmış ve artarda soruşturmalar açılmıştı.

Fransa'da 100 bin Avro para cezasına çarptırılan Google'a bir ceza da Almanya'dan geldi. Hamburg kanun düzenleyicileri, Google'ın izinsiz olarak kişisel verileri topladığı gerekçesiyle 145 bin Avro para cezasına çarptırdı. 

Açıklamada emailler, şifreler, fotoğraflar ve sohbet protokollerinin izinsiz olarak toplandığının anlaşıldığı ve olayın bilinen en büyük özel hayatın gizliliğini ihlal olaylarından birisi olduğu belirtildi.

Google ise bilgilerin istenmeden toplandığını ve hiçbir şekilde kullanılmadığını açıkladı. Google'ın fotoğraflama araçlarının özellikle şifresiz WiFi ağlarına girerek kişisel verileri topladığı ve reklama yönelik olarak kullandığı belirtiliyor.

Google bunun yanında pek çok hizmet ve içeriği ile Avrupa Birliği'nin sıkı bir adil rekabet ve gizlilik ihlali kontrolü altında bulunuyor. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-22/google-fined-145-000-euros-over-wi-fi-data-collection-in-germany.html Yorum Yaz
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eeevrim 6 yıl en beğenilen
Google ın tepkisi kesinlikle böyle olmuştur
[DHVideo=]http://www.youtube.com/watch?v=hpMMyLYgg6c
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IRyujin 6 yıl
Amma da çok muş ceza.
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Celtic Warrior 6 yıl
Beter olsunlar. Batsalarda kurtulsak şu üç kağıtçılardan.
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-Ege 6 yıl
Sen modemine şifre koymuyorsan bilgilerin ele geçirildiğinde hiçbir şey diyemezsin.
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wolf silver 6 yıl
Ne büyük bir ceza....
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gymetlimiss 6 yıl
Günaydın google'ın milletin bilgilerini topladığı kararına yeni mi varabilmişler :D 145 bin avro ise gerçekten çok olmuş batmasın şimdi google ayıp ama .s
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trsr 6 yıl
android in sokak ta ki hali maalesef :D
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K.can.tas 6 yıl
Ceza şaka gibi
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DraGonS 6 yıl
Ne caydırıcı bedel ama.
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cibicibi 6 yıl
aklıma bi an watchdog geldi,
olur mu olur gülmeyin ...
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eeevrim 6 yıl en beğenilen
Google ın tepkisi kesinlikle böyle olmuştur
[DHVideo=]http://www.youtube.com/watch?v=hpMMyLYgg6c
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memoseler 6 yıl
Yakıştı mı be Google sana.
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