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Google, Android 5.0 sürümünü 2012 ikinci çeyrekte yayınlayabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
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48
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın geçtiğimiz yıl resmi olarak kodlarını dağıtmaya başladığı Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü son rakamlara göre yüzde 1'lik kullanım seviyesine yani 2.5 milyon cihaza ulaşmış bulunuyor.
Android 2.3 Gingerbread sürümünün yüzde 50'den fazla bir kullanım oranına sahip olduğu düşünüldüğünde ICS sürümünün kısa sürede bu oranı eriterek liderliği ele geçireceği beklentisi Google'da hakimdi.
Ancak işler istendiği gibi gitmiyor. Üretici firmaların henüz resmi olarak ICS güncellemesini dağıtmamış olması ve ICS yüklü modellerin piyasaya çıkmamış olması kullanım hızını düşürdü.
DigiTimes'ın Tayvanlı kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre bahse konu yavaşlama ve Windows 8 işletim sisteminin 2012 üçüncü çeyrekte çıkacağı beklentilerinin artması, Google'ın Android 5.0 kartını oyuna sürmesine neden olacak.
Android'in Jelly Bean adını alması beklenen 5.0 sürümü, akıllı telefon ve tabletler için optimizasyonlar içerirken her iki arayüzü tek bir sürüm altında birleştirmeye devam edecek.
Jelly Bean'in en önemli özelliği ise Chrome sistem fonksiyonlarını kazanarak çift işletim sistemine izin verecek olması. Böylece aynı tablet cihazında Windows 8 ve Android 5.0 arasında cihazı kapatmaya gerek kalmadan geçiş yapılabilecek. Cihaz üreticileri isterse sadece Android 5.0 kullanırken, isterse Android 5.0 ve Windows 8'i aynı anda kullanabilecek.
Jelly Bean sürümünü 2012 ikinci çeyrekte mobil cihazlarda görmeye başlarken, 3. çeyrekten itibaren de Windows 8 işletim sisteminin yanında ikincil işletim sistemi olarak tablet modellerinde görebileceğiz.
Bu hamlenin, Chrome OS ile dizüstü pazarında istediği etkiyi yapamayan Google için ikinci bir şans olacağı belirtiliyor. Ancak Android 4.0'ın beklentilerin altında kalması Google'ın donanım ortaklarını da tedirgin ediyor.
 

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Psydia 7 yıl en beğenilen Muhibbi-
mustafax_001
aceleciburak
Diğer teknoloji siteleri bu haberi dün sabah zaten yayınlamışlardı yani eskiden DH ultra hızlı haber yapıyodu şimdi ise diğer teknoloji sitelerinin haber konusunda gerisinde yer alıyor.bu olaya bi el atılmalı...

Dünyada ilk yayınlanan amd intel haberlerinde niye çok başarılısınız demiyorsunuz?

DH Amd, intel ve apple'in turkiye burolarindan "sanal reklam" ucreti aliyor ama Google'dan almiyor, iste ondan.
mustafax_001aceleciburakDiğer teknoloji siteleri bu haberi dün sabah zaten yayınlamışlardı yani eskiden DH ultra hızlı hab...
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senatorlines 7 yıl
Şu Google ve malüm meşhur üretici ortakları iyice cıvıttı gsm işini oyuncağa çevirdiler, Ghz ve çekirdek yarışı,görsel atraksyon başka birşey yok, her güncellemesi Ghz ve Ram düşmanı, yani şimdi ben android yüklü 1Ghz-512Mb cihaz alacam desem, aldım diyelim cihazı ertesi gün bakıyorum, 1,2Ghz-1GB, 1 ay sonra 1,2Ghz*2 çekirdek, daha 1 ay sonra 1,5*2çekirdek çıkmış ve ben elimdeki cihazdan rahatsız olmaya başlıyorum keşke bekleseydim de şu cihazı alsaydım, ya da elimdekini satayım yeni çıkan daha güçlü onu satın alayım, yok bu işin sonu yok arkadaş, bunlar para tuzaği oldu iyice. Yerim onun Androidini de AndroidStore'sini de, bak Apple en azından 6 ayda bir üst model cihaz çıkartıyor ve herhes durumuna göre 1/2 yıl kullanıyor. O yüzden bana artık bu Android vız geliyor, gittim en kralını NOKIA N9 aldım artık kafam rahat telefon gibi telefon/smartphone. Android isterse cihazlarına UÇAK PERVANESİ koysun hiç umurumda değil.
Şu Google ve malüm meşhur üretici ortakları iyice cıvıttı gsm işini oyuncağa çevirdiler, Ghz ve çekirdek yarışı,görsel atraksyon başka birşey yok, her güncellem...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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h!j@cker 7 yıl
android yanlis bir politika seyrediyor suan bir cok buyuk yazilim firmalari arm tabanli cihazlar icin yazilim uretmek icin kollari sivadi sebebi google in yanlis surum guncelleme gelenegi ile tuketicide biraktigi kotu intiba malasef bu sacma politikalar ve surumlerindeki sikinti gecisler ve hatalar nedeniyle ios u yakalamasi cok zor kimse googledan zirt pirt surum cikarmasini beklemiyor kaliteli en az sorunlu sistem herkesin beklentisi
android yanlis bir politika seyrediyor suan bir cok buyuk yazilim firmalari arm tabanli cihazlar icin yazilim uretmek icin kollari sivadi sebebi google in yanl...
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HAAltuntas 7 yıl
Güzel haber.. Galaxy ace destek sorunu olmaz dimi?
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doroşenko 7 yıl
google ın niyeti iyimi kötümü belirsizlikten kaynaklanıyor bunlar ama bence iyi değil bu zırt pırt sürüm işinden ve google ın arka planda çalışıp kişisel verileri çalan sürümlerinden bıktım ve android tabletimi sattım android tel de şimdilik almayı düşünmüyorum telefonum bozulursa bir çin malı tel alırım win8 çıkana android de iyice oturana kadar beklerim

şu konuya göz atmanızda fayda var sabırla okuyun:
forum.donanimhaber.com/...
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X-FI 7 yıl
daha 1 martta S 2 ler için ICS gelecek.. :D 5.0 daha erken.
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cgdincer 7 yıl
engurlu
cagataykoroglu
engurlu
cgdincer
engurlu
cagataykorogluşimdi bide benim cihaza kaç sene sonra 5.0 desteği gelecek yada gelecek mi? derdi ortaya çıkacak. Sırf bu kafa yüzünden win 8 geldiğinde en büyük darbeyi android yiyecek.
Öyle mi dersin ?? Haberi okumadin herhalde.. Android 5.0 , istediğin zaman android istediğin zaman windows 8 çalıştırabilecek deniliyor..Böyle birşey gerçek olursa android in rakibi olmaz..Gerçi şimdi de yok ta ;))
liselim! ümit dünyası işte naparsın...
Tabi bütün analistler,kullanicilar android in su anda 1 numara olduğunu kabul eden araştırma,teknoloji,anket firmaları salak bi sen akıllısın.. Birde yaşına başına bakmadan liselim diyosun ya :))
avatar a bak hizaya gel. o analistler wp un yükselişe geçeceğini söylüyor. böyle angutça hareketler yaptıkça ios kan kaybetmez. sadece android kan kaybeder.
Eee yani?? ben wp yükselmeyecek dediğimi hatirlamiyorum ?!!? Daha ortada ortalıgı kasıp kavuracak bi wp göremiyoruz..Var olan sistemler üzerine konuşuyoruz ve su an lider android var mı ötesi ?? Hadi analistleride geçtim hic mi yabancı forumları yada android konularını gezmiyorsun..Ios un klasik arayüzünden, kısıtlamalarından, küçük ekranından sıkılıp android li modellere terfi eden ve son derece memnun olan yüzlerce insan var..4s modelinden dolayı hayal kırıklığı yaşayan binlerce iphone kullanıcısı var...Ios mu kan kaybediyor android mi ??

görende yıllardır varda android kullanılıyor sanacak. 3 ayda android fanı olup yine 3 ayda wp fanı olunca android için neler söylenecek merakla bekliyoruz. fanlık tanımınında içini boşalttılar. teknolojide fanlık olmaz akıl mantık işi götürür. bir zamanlarda symbian fanıydı herkes şimdi kimse kalmadı?
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Mr. Jingles 7 yıl
Daha 4 yeni çıktı yahu bu kadar çabuk yeni sürüm çıkarılır mı? Google da artık iki ayda bir sürüm çıkarırsa hangi üretici ayak uydurabilir. Zaten normalde bile üreticiler yeni güncellemeyi çıktıktan en az üç ay sonra getirebilirken henüz yeni çıkmış bir sürümü bu kadar çabuk eskitmek hem üreticileri zor durumda bırakıyor hem de tüketicileri daha fazla kararsız duruma düşürüyor. Acaba yeni sürüm gelecek mi diye endişeleniyor insan.
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Batuist 7 yıl
tek cihazda hem andriod hem windows harika olur.. bence çok tutulur ve bu şekilde ipade ciddi rakip olur.. appleın bu hamleyi önceden görüp ona göre birşeyler yapması gerekir.. neden hem android hemde windows 8 destekli bir cihaz almak varken insanlar ioslu bir cihaz satın almalı ona görre strateji geliştirmeli bence.. ama yeni ipad3ün yüksek çözünürlüklü ekranı yine ivmeyi kendine çevirebilir..
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blizzard3 7 yıl
bu haber ne yav böle ics 4.0 daha resmi olarak yayınlanmadıki bunlar 5 ten bahsediyor
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cgdincer 7 yıl
engurlu
cagataykorogluşimdi bide benim cihaza kaç sene sonra 5.0 desteği gelecek yada gelecek mi? derdi ortaya çıkacak. Sırf bu kafa yüzünden win 8 geldiğinde en büyük darbeyi android yiyecek.
Öyle mi dersin ?? Haberi okumadin herhalde.. Android 5.0 , istediğin zaman android istediğin zaman windows 8 çalıştırabilecek deniliyor..Böyle birşey gerçek olursa android in rakibi olmaz..Gerçi şimdi de yok ta ;))

liselim! ümit dünyası işte naparsın...
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agrkan 7 yıl
Android 4ten bir şey anlamadan 5 geliyor. İlginç
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engurlu 7 yıl cgdincer
cgdincer
engurlu
Orijinalden alıntı: cagataykorogluşimdi bide benim cihaza kaç sene sonra 5.0 desteği gelecek yada gelecek mi? derdi ortaya çıkacak. Sırf bu kafa yüzünden win 8 geldiğinde en büyük darbeyi android yiyecek.
Öyle mi dersin ?? Haberi okumadin herhalde.. Android 5.0 , istediğin zaman android istediğin zaman windows 8 çalıştırabilecek deniliyor..Böyle birşey gerçek olursa android in rakibi olmaz..Gerçi şimdi de yok ta ;))

liselim! ümit dünyası işte naparsın...

Tabi bütün analistler,kullanicilar android in su anda 1 numara olduğunu kabul eden araştırma,teknoloji,anket firmaları salak bi sen akıllısın..

Birde yaşına başına bakmadan liselim diyosun ya :))
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cgdincer 7 yıl
bir zamanlar androidin fazla zamanı diyorduk da gülüyordunuz. ne çabuk piyasa kurdu oldunuz, yoksa bu öngörülerinizde mi boşa çıkacak ?
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Pulstar 7 yıl
Stabilite ve dengeli pil tüketimini sağlayamadıktan sonra isterse 10.0 çıkarsın, umurumda değil. Telefonu açtıktan sonra elimi bile sürmediğim uygulama bir bakıyorum arka planda çalışıyor. Verilerini güncelleyecekse ben açtığım zaman kısa bir süre bekletip güncellesin. Gerçi bu uygulama bir oyun olunca arka planda neyi güncelliyor o da ayrı bir muamma.
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ressambdrm 7 yıl
Güncelleme olayını adam gibi yapsınlar o zaman. İndirelim bilgisayardaki programdan güncellemeyi, takalım usb kablosunu güncellemeyi çakalım gitsin. Benim gibi android hayranı bir insan bile sıkıldı arkadaş android'in saçma sapan tutarsızlıklarından geçtim windows phone 7 ye.
Arama geliyor açıyorum, marketteki uygulamalar yeterli hızlı stabil. Sıkıntı yok
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danGerfuLL 7 yıl
Android cihaz alınacaksa Nexus serisi gerisi hikaye.

Gerek iOS, gerek WP, gerek son zamanlarda Symbian sürüm atlamalarını kendileri düzenledikleri için sıkıntısızca sürüm atlanmasına olanak sağlıyorlar; ama Android'te port edilmesini beklemek gerekiyor tıpkı bir zamanlar Windows Mobile'da olduğu gibi.
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