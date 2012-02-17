Google, Android 5.0 sürümünü 2012 ikinci çeyrekte yayınlayabilir

Google'ın geçtiğimiz yıl resmi olarak kodlarını dağıtmaya başladığı Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü son rakamlara göre yüzde 1'lik kullanım seviyesine yani 2.5 milyon cihaza ulaşmış bulunuyor.

Android 2.3 Gingerbread sürümünün yüzde 50'den fazla bir kullanım oranına sahip olduğu düşünüldüğünde ICS sürümünün kısa sürede bu oranı eriterek liderliği ele geçireceği beklentisi Google'da hakimdi.

Ancak işler istendiği gibi gitmiyor. Üretici firmaların henüz resmi olarak ICS güncellemesini dağıtmamış olması ve ICS yüklü modellerin piyasaya çıkmamış olması kullanım hızını düşürdü.

DigiTimes'ın Tayvanlı kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre bahse konu yavaşlama ve Windows 8 işletim sisteminin 2012 üçüncü çeyrekte çıkacağı beklentilerinin artması, Google'ın Android 5.0 kartını oyuna sürmesine neden olacak.

Android'in Jelly Bean adını alması beklenen 5.0 sürümü, akıllı telefon ve tabletler için optimizasyonlar içerirken her iki arayüzü tek bir sürüm altında birleştirmeye devam edecek.

Jelly Bean'in en önemli özelliği ise Chrome sistem fonksiyonlarını kazanarak çift işletim sistemine izin verecek olması. Böylece aynı tablet cihazında Windows 8 ve Android 5.0 arasında cihazı kapatmaya gerek kalmadan geçiş yapılabilecek. Cihaz üreticileri isterse sadece Android 5.0 kullanırken, isterse Android 5.0 ve Windows 8'i aynı anda kullanabilecek.

Jelly Bean sürümünü 2012 ikinci çeyrekte mobil cihazlarda görmeye başlarken, 3. çeyrekten itibaren de Windows 8 işletim sisteminin yanında ikincil işletim sistemi olarak tablet modellerinde görebileceğiz.

Bu hamlenin, Chrome OS ile dizüstü pazarında istediği etkiyi yapamayan Google için ikinci bir şans olacağı belirtiliyor. Ancak Android 4.0'ın beklentilerin altında kalması Google'ın donanım ortaklarını da tedirgin ediyor.

