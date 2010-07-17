Google: Android markette 70.000 civarında uygulama bulunuyor; 100.000'e yakın değil

Yaklaşık 2 gün önce AndroLib'in Android Market'teki toplam yazılım (oyun + uygulama) sayısına dair istatistiki sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Yayınlanan sonuçları yakından incelediğimizde Android Market'te 90.000'in üzerinde yazılım bulunuyordu ve 100.000. yazılımın ağustos ayına doğru kullanıma sunulacağını düşünmeye başlamıştık.

Google'ın, 2. çeyrek finansal sonuçlarının duyurusunu yaptığı toplantıda, Android işletim sistemini destekleyen akıllı telefonlar için yaklaşık 70.000 yazılımın bulunduğu dile getirildi. Görünüşe göre AndroLib, Google'a kıyasla daha fazla hesaplama yapıyor. Zira mart ayına geri döndüğümüzde AndroLib sayıyı 35.000 olarak hesaplarken, Google yetkilileri 30.000'in altını çiziyordu.

Günde 160.000 Androidli telefon satılmaya ve aktive edilmeye devam edildiğini ekleyelim.

http://androinica.com/2010/07/15/google-says-android-market-tops-70000-apps-not-the-nearly-100000-previously-reported/