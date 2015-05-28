Google Cardboard yenileniyor, iOS desteği geliyor

Google'ın sanal gerçeklik dünyasına ucuz yollu bir alternatif olarak geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü Cardboard, kullanıcılar arasında büyük bir talep görüyor. I/O 2015 konferansı kapsamında duyurulduğu kadarıyla ise kartondan üretilen bu gözlüğün yenisi geliyor.





Tasarımsal olarak ilk versiyon ile aynı çizgiyi taşıyacak olan yeni Google Cadboard, aynı malzeme türünü de devam ettiriyor. Satın alındıktan sonra sadece üç katlama ile kullanıma hazır olacağı belirtilen sanal gerçeklik gözlüğü, eskiye oranla daha kuvvetli mıknatıslar taşıyacak ve 6-inç'e kadar olan bütün telefonlar ile çalışma gösterecek.

Google ayrıca "VR SDK" yani yazılım geliştirme kitini ve uygulamasını iOS platformuna da getirdi. Bu sayede Android geliştiricileri Cardboard için hazırladıkları uygulamaları iPhone modellerine uygun hale getirebilecek ve böylece çok daha geniş bir kitleye ulaşılabilecek.

Google'ın iOS cihazlar için yayınladığı Cardboard uygulamasına da buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın market değiştirilerek indirilebildiğini belirtmekte fayda var.

http://www.pocket-lint.com/news/134061-new-version-of-google-cardboard-coming-will-also-work-with-iphone