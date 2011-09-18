Google: Çevrimdışı desteği uygulamaları daha kullanışlı hale getirecek

Büyük teknoloji firmalarının bulut bilişimin geleceğini çok iyi görmeleri ve bu alana yatırım yapmaları küçük firmalar ve son kullanıcılar için çok büyük masraf ve emek harcanmasının önüne geçti.





Bulut bilişim hizmeti sunan Google gibi firmalar bu işten kar ederken, marsafları düşüren firmalar ve kullanıcılar da bir anlamda kar etmiş sayılıyor ayrıca küresel anlamda enerji israfının da önüne geçiliyor.





İnternetin olduğu heryerden verilere ulaşma ve düzenleme imkanı veren bulut bilişim için en büyük engellerden birisi internet olmadığı zaman verilere de ulaşamamak. Yaygın kullanıma geçmesi bu nedenle geciken bulut hizmetlerini bu durumdan kurtarmak için firmalar HTML 5 standardı üzerinde çalışmalarına devam ediyor.





Bulut bilişim altyapısını Gmail hizmeti ile kurarak ardından Docs gibi uygulamalarla geliştiren Google tamamen bulut altyapısına dayanan işletim sistemi Chome OS'yi de Acer ve Samsung modelleriyle son kullanıcıya sundu.





Uygulamalar tamamen internet üzerinden çalıştığı için donanıma hiçbir yük getirmeyen Chrome OS için en büyük handikap yine internete bağımlılıktı. Ancak Google HTML 5 standardı ile bu sorunun üstesinden gelmeyi başardı. Şu an sadece Gmail hizmetini çevrimdışı kullanmaya imkan veren Offline Gmail adlı Chrome eklentisi ileride Docs, Calendar gibi hizmetleri de içine alacak.





Chrome Web mağazası ürün yöneticisi Rahul Roy-Chowdhury, çevrimdışı yetenekleri artırmanın Google uygulamalarının çevrimiçi fonksiyonelliğini geliştirdiğini belirtiyor. Ayrıca böyle bir fonksiyonellik uygulamalar üzerinde genel olarak da pozitif bir etki bırakıyor.





Geliştiricilerin uygulamalarına çevrimdışı fonksiyonelliği kazandırmak için çalışması uygulamaların çevrimiçi verimliliğini de artırıyor.





Google'ın uygulama kullanıcıları için büyük bir problem olan çevrimdışı çalışma konusunda ileride daha büyük gelişmeler kaydedebileceği belirtiliyor.