Google, Chrome 76’yı kullanıma sundu

Bulut teknolojilerinden arama motorunabir çok alanda hizmet veren Google’ın Windows platformunda en çok kullanılan tarayıcı konumunda duran tarayıcısı Chrome, bugün yeni bir sürüme geçti. Yeni Chrome güvenlik alanında kayda değer yeniliklerle geliyor.
Adobe, Flash Player’ın fişini çekeli bir hayli zaman olsa da halen bazı web sitelerinde Flash Player’dan faydalanılıyor. Bu nedenle tasarımcı kısmında terk etme hızlı olsa da tarayıcı tarafında Flash Player’ı bir süre daha göreceğiz.
Flash Player yavaş yavaş terk ediliyor
Yine de Google bu süreci hızlandırmak adına tarayıcısında Flash Player’ı bundan sonra varsayılan olarak kapalı olarak bulunduracak. İsteyen kullanıcılar site tercihlerinden terk edilen uygulamayı yine de açabilecek olsa da Chromium yol haritasına göre 2020 sonunda yayınlanacak sürümden sonra bu seçeneği de bulamayabilirsiniz.
Ek özellikler kısmında ise Progresif Web uygulamarının kurulumunun basitleştirilmesinin yanı sıra web sitelerinin tarayıcının gizli mod’da olup olmasını öğrenebilmesinin bloklandığını görüyoruz. Böylece Chrome kullanıcıları içeriğe erişimi denetlemek için kullanılan bu yöntemden korunmuş olacak.
https://www.pcworld.com/article/3428363/googles-chrome-76-arrives-blocking-flash-in-its-entirety-and-stealthing-incognito-mode.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Baska web tarayıcısı kullanmaya gerek yok.
gnu.org/...
Mozilla Firefox özgür yazılım ve bence en iyi tarayıcı ancak tamamen özgür olabilmek için şuraya bakın:
spyware.neocities.org/...
1-Ücretsiz vpn
2-Özelleştirilebilme
3-reklam engelleme
4- Chrome eklentileri kullanabilme
5- Ram ve cpu kullanımı sınırlandırabilme
6-Whatsapp,fb sohbet ekranları var
7- Hızlı ve optimize
Eksikleri
1- Cloud serverı olmaması. Ah bir cloud hizmeti olsa tadından yenmez . (Yandex drive gibi) Varsada ben bulamadım.
2- Yandex browser daki gibi otomatik şifre üretme yok. Baya işe yarayan bir özellik. (Özellikle çok fazla kayıt işlemi yapıyorsanız)
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chrome, flash player ve