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Google, Chrome 76’yı kullanıma sundu

Teknoloji devi Google’ın popüler tarayıcısı Chrome’un 76. sürümü bugün kullanıma sunuldu. Yeni sürümle birlikte Flash Player’dan bir adım daha uzaklaşılıyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
4,1b
1
15
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Bulut teknolojilerinden arama motorunabir çok alanda hizmet veren Google’ın Windows platformunda en çok kullanılan tarayıcı konumunda duran tarayıcısı Chrome, bugün yeni bir sürüme geçti. Yeni Chrome güvenlik alanında kayda değer yeniliklerle geliyor.

Adobe, Flash Player’ın fişini çekeli bir hayli zaman olsa da halen bazı web sitelerinde Flash Player’dan faydalanılıyor. Bu nedenle tasarımcı kısmında terk etme hızlı olsa da tarayıcı tarafında Flash Player’ı bir süre daha göreceğiz.

Flash Player yavaş yavaş terk ediliyor

Yine de Google bu süreci hızlandırmak adına tarayıcısında Flash Player’ı bundan sonra varsayılan olarak kapalı olarak bulunduracak. İsteyen kullanıcılar site tercihlerinden terk edilen uygulamayı yine de açabilecek olsa da Chromium yol haritasına göre 2020 sonunda yayınlanacak sürümden sonra bu seçeneği de bulamayabilirsiniz.
Ek özellikler kısmında ise Progresif Web uygulamarının kurulumunun basitleştirilmesinin yanı sıra web sitelerinin tarayıcının gizli mod’da olup olmasını öğrenebilmesinin bloklandığını görüyoruz. Böylece Chrome kullanıcıları içeriğe erişimi denetlemek için kullanılan bu yöntemden korunmuş olacak.


https://www.pcworld.com/article/3428363/googles-chrome-76-arrives-blocking-flash-in-its-entirety-and-stealthing-incognito-mode.html Yorum Yaz
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Dürüstİnsan 6 gün en beğenilen
Saçma mesajlar yazmayın şuraya artık. İsteyen istediğini kullanır. Ben yıllardan beri birçok tarayıcı kullandım ve en iyisinin Chrome olduğuna karar verdim. Adguard reklam engelleme eklentisiyle harika oluyor.
Saçma mesajlar yazmayın şuraya artık. İsteyen istediğini kullanır. Ben yıllardan beri birçok tarayıcı kullandım ve en iyisinin Chrome olduğuna karar verdim. Adg...
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efec 6 gün yeni yorumcu
Hala Chrome kullanan var mı... Mozilla Firefox varken.
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Rachsuchtig 6 gün dreamblue35
Yalnız şöyle bir şey var bende eskiden 2 tane reklam eklentisi kullanıyordum sonra araştırinca öğrendim ki tek eklenti kullanmak daha verimli. Çünkü çoklu engelleyeciler birbirleriyle çalışabiliyormus. UBlock en iyisi
Yalnız şöyle bir şey var bende eskiden 2 tane reklam eklentisi kullanıyordum sonra araştırinca öğrendim ki tek eklenti kullanmak daha verimli. Çünkü çoklu enge...
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ddsmurat 2 gün
Palemoon ve opera.
Baska web tarayıcısı kullanmaya gerek yok.
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DH Misafiri 2 gün
krom işlemcinin nasını ağlatıyor, firefox ve opera varken..
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efec 3 gün yeni yorumcu
Tamam tercih meselesi ama VPN'i için Opera kullanılır mı ya? Google Chrome da proprietary software.
gnu.org/...
Mozilla Firefox özgür yazılım ve bence en iyi tarayıcı
ancak tamamen özgür olabilmek için şuraya bakın:
spyware.neocities.org/...
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alemburda34 3 gün
En gözüme çarpan www gözükmemesi oldu.
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Mrxy81 4 gün
Gmail, android ve google drive kullanan için chrome şu haliyle dünyanın yapılmış en güzel tarayıcısıdır. Aksini söyleyenin alnını karışlarım. Ellerim de büyüktür.
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drjacob 4 gün
güncellemesi iyi çalışmıyor , macos'da sürekli silip yeniden yüklüyorum
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Devoliath 5 gün yeni yorumcu
Opera GX şuan var olan,, en kullanıcı dostu tarayıcıdır bu konuda da iddialiyim.
1-Ücretsiz vpn
2-Özelleştirilebilme
3-reklam engelleme
4- Chrome eklentileri kullanabilme
5- Ram ve cpu kullanımı sınırlandırabilme
6-Whatsapp,fb sohbet ekranları var
7- Hızlı ve optimize
Eksikleri
1- Cloud serverı olmaması. Ah bir cloud hizmeti olsa tadından yenmez . (Yandex drive gibi) Varsada ben bulamadım.
2- Yandex browser daki gibi otomatik şifre üretme yok. Baya işe yarayan bir özellik. (Özellikle çok fazla kayıt işlemi yapıyorsanız)
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SEO-Uzmanı 6 gün
otomatik dil çevirisi için kullanıyorum !
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Dürüstİnsan 6 gün en beğenilen
Saçma mesajlar yazmayın şuraya artık. İsteyen istediğini kullanır. Ben yıllardan beri birçok tarayıcı kullandım ve en iyisinin Chrome olduğuna karar verdim. Adguard reklam engelleme eklentisiyle harika oluyor.
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dreamblue35 6 gün Dürüstİnsan
selamlar, bende size bir ekran görüntüsü vereyim reklam engelleyici olarak düşünüyorsanız eğer bence yanılma payınızı gözden geçirin derim, aynı sayfadaki reklramları bir firefox birde chrome dan aldığım görüntüleri karşılaştırın ! ekran görüntülerinde yukarıda sağ üst köşeye bakın bakalım bir fark görebilecek misiniz
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efec 6 gün yeni yorumcu
Hala Chrome kullanan var mı... Mozilla Firefox varken.
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Faramir 6 gün efec
Halen Chrome kullanıyorum, tercih meselesi.
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chrome, flash player ve
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