Google Chrome, HTML 5'e odaklanacak

Bilgisayarların çok daha ağır çalışmalarına neden olan ve bu nedenden ötürü pek çok kez eleştiri alan Flash, şimdilerde büyük firmalar tarafından terk ediliyor. Daha önce kendi internet tarayıcısında Flash'ı bırakıp HTML 5 sistemine odaklanacağını açıklayan Google, nihayet ilk büyük adımı atıyor. Teknoloji devi, gelecek aydan itibaren daha önce açıkladığı kararını uygulamaya koyacağını duyurdu. Yani bu demek oluyor ki bu aydan sonra Google Chrome üzerinde Flash destekli içeriklerin görüntülenmesi engellenecek. Dalga halinde bu engeli kullanıcılara sunacak olan firmanın HTML 5 kaynaklarını arttırması bekleniyor. Nitekim içerikleri görüntülenemeyen pek çok internet sitesi de bu sisteme entegre olacak. En azından beklentiler bu yönde.

Pil Ömrü Dahi Uzayacak

Bilgisayarların kullanımı açısından HTML 5 sisteminin çok daha faydalı oluşuna dikkat çeken Google, Chrome ile beraber bilgisayarlardaki pil ömrünün uzayacağını, sayfa yükleme sürelerinin eski oranla kısalacağını ve en önemlisi tepkisel sürecin çok daha iyi hale geleceğini ön görüyor. Flash içeriklerinin ağır oluşu düşünüldüğünde bahsi geçen iyileşmelerin yaşanacağını söylemek mümkün.

Google Chrome 55 İle İşler Değişecek

En son kullanıma sunulan 53 numaralı sürüm, hali hazırda pil ömrüne etki edecek iyileştirmeler ile geliyor. Ancak yılın sonuna doğru yayımlanacak olan 55 numaralı sürüm ile beraber Flash içeriklerin tamamen engellenmesi, kullanım hızının gözle görülür bir şekilde artması beklenmekte.

https://chrome.googleblog.com/2016/08/flash-and-chrome.html