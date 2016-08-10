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Google Chrome, HTML 5'e odaklanacak

Dünya'nın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, Flash yerine HTML 5 sistemine odaklanmak istiyor. Bu konuda ilk adım gelecek ay atılacak. İşte detaylar:
2 yıl
4,2b
1
22
Tarayıcılar
Haber Editörü
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Bilgisayarların çok daha ağır çalışmalarına neden olan ve bu nedenden ötürü pek çok kez eleştiri alan Flash, şimdilerde büyük firmalar tarafından terk ediliyor. Daha önce kendi internet tarayıcısında Flash'ı bırakıp HTML 5 sistemine odaklanacağını açıklayan Google, nihayet ilk büyük adımı atıyor. Teknoloji devi, gelecek aydan itibaren daha önce açıkladığı kararını uygulamaya koyacağını duyurdu. Yani bu demek oluyor ki bu aydan sonra Google Chrome üzerinde Flash destekli içeriklerin görüntülenmesi engellenecek. Dalga halinde bu engeli kullanıcılara sunacak olan firmanın HTML 5 kaynaklarını arttırması bekleniyor. Nitekim içerikleri görüntülenemeyen pek çok internet sitesi de bu sisteme entegre olacak. En azından beklentiler bu yönde.

Pil Ömrü Dahi Uzayacak

Bilgisayarların kullanımı açısından HTML 5 sisteminin çok daha faydalı oluşuna dikkat çeken Google, Chrome ile beraber bilgisayarlardaki pil ömrünün uzayacağını, sayfa yükleme sürelerinin eski oranla kısalacağını ve en önemlisi tepkisel sürecin çok daha iyi hale geleceğini ön görüyor. Flash içeriklerinin ağır oluşu düşünüldüğünde bahsi geçen iyileşmelerin yaşanacağını söylemek mümkün.

Google Chrome 55 İle İşler Değişecek

En son kullanıma sunulan 53 numaralı sürüm, hali hazırda pil ömrüne etki edecek iyileştirmeler ile geliyor. Ancak yılın sonuna doğru yayımlanacak olan 55 numaralı sürüm ile beraber Flash içeriklerin tamamen engellenmesi, kullanım hızının gözle görülür bir şekilde artması beklenmekte.

https://chrome.googleblog.com/2016/08/flash-and-chrome.html Yorum Yaz
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Crashlone 2 yıl en beğenilen
Aynı şeyi donanımhaber'dende bekliyoruz, halen varsayılan oynatıcınız FLASH...
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FatihAsl 2 yıl
Çok cesur bir adım. chrome muhtemelen ilk seneler kullanıcı kaybedecek. ancak web geliştiriciler flashı terk ettikçe tekrar kaybettiği kullanıcıları kazanmaya başlayacak. bu kararından dolayı Chrome u tebirik ederim
Çok cesur bir adım. chrome muhtemelen ilk seneler kullanıcı kaybedecek. ancak web geliştiriciler flashı terk ettikçe tekrar kaybettiği kullanıcıları kazanmaya b...
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Teknopat76 2 yıl
Konu HTML5'ten açılmışken koskaca 40 kişilik Donanım Haber AR-GE ekibi bir HTML5 Video Oynatıcı geliştirip siteye entegre edemiyor mu? Edemiyorsa elimde güzel bir donanımhaber renklerine uygun bir HTML oynatıcı var kaynak kodlarını vereyimde entegre edin.
Konu HTML5'ten açılmışken koskaca 40 kişilik Donanım Haber AR-GE ekibi bir HTML5 Video Oynatıcı geliştirip siteye entegre edemiyor mu? Edemiyorsa elimde güzel b...
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Paroksetin 2 yıl
ışık hızına ne zaman çıkıyoz?
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Captain_Ivy 2 yıl
Flashı iflasa sürükleyecek bir adımdır bence.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
flash alternatifi bir çok alternatif sistem geliştirildi !
özellikle 2. sırada MS vardı ama bir türlü tutturamadı !
youtube bile flash temelleri üzerinde bu noktaya geldi !
ama ilk önce flashı satan youtube oldu !

( ama yinede geri planda flash desteğini asla kesmedi
çünkü flash bile mp4 dosyalarını açıyor ! yani html5 dediğimiz şey
daha yeni yeni mp4 codecleri browserlere yüklerken !
bunu flash neredeyse 10 yıl önce yapmıştı ! :)
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kadirirdem 2 yıl
artık tamamen kalkmalı flash mı kaldı ?...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
smart tv html5 e uygun değil
onun için eskisi gibi youtube videolarını full ekran açmıyor !
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

artık tamamen kalkmalı flash mı kaldı ?...

usta sen bi chrome kullanicisi olarak bunun biraz erken olduguna ihtimal vermiyormusun ?
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Adoring 2 yıl
Chrome'a windows xp guncelleme destegini kestigi icin kizginim.
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savasserter 2 yıl
Tüh bizim çocuklar üzülecek bu işe. Flash tabanlı basit çocuk oyunları iş görüyordu. Geliştiriciler Html5 uyumlu oyunlar yazsınlar artık. Bu arada Html5 mobil tarayıcılarda gayet iyi performans gösteriyor. Son gelişmelerle mobil ile masaüstü arasındaki fark iyice azalacaktır.
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Teknopat76 2 yıl
Konu HTML5'ten açılmışken koskaca 40 kişilik Donanım Haber AR-GE ekibi bir HTML5 Video Oynatıcı geliştirip siteye entegre edemiyor mu? Edemiyorsa elimde güzel bir donanımhaber renklerine uygun bir HTML oynatıcı var kaynak kodlarını vereyimde entegre edin.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
evrensel bir kural var ortada ;
ve o kural ;
iyi olan hayatta kalır :)
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fthkn 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

evrensel bir kural var ortada ;
ve o kural ;
iyi olan hayatta kalır :)

uyum sağlayan hayatta kalır. Evrensel de değil sadece dünyada geçerli. Evrensel bir kural yok.Evrenin umrunda değil hiçbir kural. Karmaia hakim.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
flash zaten borwserdan bağımsız çalışan bir sistem !
dahası önce html4 é göre fazla işlemci yiyor denilse de
ilerleyen zamanda flash a uyumlu işlemci yongaları çıktı
ve bir çok açıdan flash aynı işi html5 ten daha düşük işlemci gücü ile yapabiliyor !
işin asıl garip tarafı şu ki flash çok başarılı bütünleşik bir sistemdi !
flash'ı eleştiren apple bile artık kendi iphone üzerinden kendi standartlarına göre uygulamalarla bir şeyleri kontrol edip kendi çöpülüğünde kral oldu !
aynı politikaları google android içinde gerçekleştirdi !
uzun lafın kısası html standartları özellikle html5 taşınabilir donanım açısından fazla güç israfına sebep olabilecek seviyede olduğu için html5 şu an sadece PC seviyesinde kullanıcılarla sınırlandırılmak isteniliyor !
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Teknopat76 2 yıl SEO-Uzmanı
Flash'ın tek sıkıntısı işlemciyi zorlaması değil flash güvenlik tarafında da çok sıkıntlı birde sadece Adobe'nin elinde olması nedeniyle gelişime çok uygun değil.HTML5 ise hem daha güvenli hemde daha gelişime açık bir platform.
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Crashlone 2 yıl en beğenilen
Aynı şeyi donanımhaber'dende bekliyoruz, halen varsayılan oynatıcınız FLASH...
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