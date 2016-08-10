Google Chrome, HTML 5'e odaklanacak

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Bilgisayarların çok daha ağır çalışmalarına neden olan ve bu nedenden ötürü pek çok kez eleştiri alan Flash, şimdilerde büyük firmalar tarafından terk ediliyor. Daha önce kendi internet tarayıcısında Flash'ı bırakıp HTML 5 sistemine odaklanacağını açıklayan Google, nihayet ilk büyük adımı atıyor. Teknoloji devi, gelecek aydan itibaren daha önce açıkladığı kararını uygulamaya koyacağını duyurdu. Yani bu demek oluyor ki bu aydan sonra Google Chrome üzerinde Flash destekli içeriklerin görüntülenmesi engellenecek. Dalga halinde bu engeli kullanıcılara sunacak olan firmanın HTML 5 kaynaklarını arttırması bekleniyor. Nitekim içerikleri görüntülenemeyen pek çok internet sitesi de bu sisteme entegre olacak. En azından beklentiler bu yönde.
Pil Ömrü Dahi Uzayacak
Bilgisayarların kullanımı açısından HTML 5 sisteminin çok daha faydalı oluşuna dikkat çeken Google, Chrome ile beraber bilgisayarlardaki pil ömrünün uzayacağını, sayfa yükleme sürelerinin eski oranla kısalacağını ve en önemlisi tepkisel sürecin çok daha iyi hale geleceğini ön görüyor. Flash içeriklerinin ağır oluşu düşünüldüğünde bahsi geçen iyileşmelerin yaşanacağını söylemek mümkün.
Google Chrome 55 İle İşler Değişecek
En son kullanıma sunulan 53 numaralı sürüm, hali hazırda pil ömrüne etki edecek iyileştirmeler ile geliyor. Ancak yılın sonuna doğru yayımlanacak olan 55 numaralı sürüm ile beraber Flash içeriklerin tamamen engellenmesi, kullanım hızının gözle görülür bir şekilde artması beklenmekte.
https://chrome.googleblog.com/2016/08/flash-and-chrome.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
özellikle 2. sırada MS vardı ama bir türlü tutturamadı !
youtube bile flash temelleri üzerinde bu noktaya geldi !
ama ilk önce flashı satan youtube oldu !
( ama yinede geri planda flash desteğini asla kesmedi
çünkü flash bile mp4 dosyalarını açıyor ! yani html5 dediğimiz şey
daha yeni yeni mp4 codecleri browserlere yüklerken !
bunu flash neredeyse 10 yıl önce yapmıştı ! :)
onun için eskisi gibi youtube videolarını full ekran açmıyor !
usta sen bi chrome kullanicisi olarak bunun biraz erken olduguna ihtimal vermiyormusun ?
ve o kural ;
iyi olan hayatta kalır :)
uyum sağlayan hayatta kalır. Evrensel de değil sadece dünyada geçerli. Evrensel bir kural yok.Evrenin umrunda değil hiçbir kural. Karmaia hakim.
dahası önce html4 é göre fazla işlemci yiyor denilse de
ilerleyen zamanda flash a uyumlu işlemci yongaları çıktı
ve bir çok açıdan flash aynı işi html5 ten daha düşük işlemci gücü ile yapabiliyor !
işin asıl garip tarafı şu ki flash çok başarılı bütünleşik bir sistemdi !
flash'ı eleştiren apple bile artık kendi iphone üzerinden kendi standartlarına göre uygulamalarla bir şeyleri kontrol edip kendi çöpülüğünde kral oldu !
aynı politikaları google android içinde gerçekleştirdi !
uzun lafın kısası html standartları özellikle html5 taşınabilir donanım açısından fazla güç israfına sebep olabilecek seviyede olduğu için html5 şu an sadece PC seviyesinde kullanıcılarla sınırlandırılmak isteniliyor !
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