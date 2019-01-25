Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek

Web tarayıcı piyasasının büyük çoğunluğunu elinde tutan Chrome’un geliştiricisi Google geçtiğimiz günlerde Chromium’a yaptığı ve Chrome’a gelecek olan değişiklikle reklam engelleyicilerin elini kolunu bağlayacağa benziyor.
Hali hazırda kullanılan webRequest API’sini declarativeNetRequest API ile değiştirecek olan reklam şirketi böylelikle eklentilerin tarayıcının ağ hareketleri üzerindeki değişiklik yapma yetkisini elinden alacak.
Reklam engelleyiciler engellenecekHali hazırdaki API reklam engelleyicilerinin can damarı olarak nitelendirebileceğimiz özelliklere sahip zira mevcut API söz konusu eklentilerin tarayıcının reklam alan adlarına erişimini engellemesine izin verirken, yeni API’de bu işlemlerin hepsini tarayıcı üstlenecek. Aslına bakarsak WebRequest API’si varlığını koruyacak ancak artık sadece ağ trafiğini görüntülemeye izni olacak yani işlevsiz olacak da denebilir.
Yeni API'ye karşı çıkılan yorumlar silindiChrome üzerinde çalışan çeşitli reklam engelleyici ve güvenlik odaklı eklentilerin çalışma mantığına ters olan yeni gelişmenin geliştiricilere duyurulduğu Chromium bug tracker’sa bir Google mühendisi tarafından AdGuard’ınki gibi yeni API’ye karşı çıkan geliştiricilerin yorumlarının alelacele silinmesinin ardından kilitlendi.
Reklamlara izin veren ABP'yi az etkiliyor
https://gizmodo.com/googles-plan-to-limit-ad-blocker-performance-on-chrome-1831987583?utm_medium=sharefromsite&utm_source=gizmodo_copy&utm_campaign=top Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Reklamsız sayfaların yükleme hızlarının artması
-Sahte "indir" butonları.Tıkladığınız zaman başka bir siteye yönlendirir.Genelde bahis ve porno sitesi olur bunlar.
-Çerez bildirimleri(Bazıları "Tamam" butonuna basmayınca kapanmıyor)
-Reklam engelleyiciyi kapat uyarıları
-Birden çıkan abonelik ve e-bülten pop-upları
-Paylaş butonları(Aslında bu butonlar sizi reklam amacıyla takip eden butonlardır.)
-Bazı haber sitelerinde olan ve sağ alt taraftan çıkan "Sıradaki Haber" kutucuğu
-3.parti kodlar(Çoğu sizin hakkınızda data toplar.)
Eğer doğru filtreleri seçerseniz bu uyarıların hepsini engelleyebilirsiniz.Bazı kullanıcılar hiç araştırmadan yanlış filtreleri ya da reklam engelleyicide ne kadar filtre varsa hepsini seçiyor.
Konuya gelirsek şu an 3 seçenek var gibi görünüyor:
-Firefox kullanmak
-AdGuard Windows programını kullanmak
-Ya da AdGuard DNS ile ağ trafiğini engellemek
AdGuard kurucu ortağı "Windows , Mac ve Android için premium AdGuard ürünlerinin ağ düzeyinde çalıştığını ve bu değişiklikten etkilenmediğini söylemeye gerek yok ." diye açıklama yapmış.
adguard.com/...
Firefox'un ise bazı dezavantajları var.
-Mesela Google Translate uzantısı yok.Yabancı sitelerde gezinirken çok işe yarayan bir uzantıydı.Firefox'taki diğer uzantılar Google'ın kadar iyi değil.
-Genellikle uzantılar ilk olarak popüler olduğu için Chrome'a geliyor ondan sonra diğer tarayıcılara.Uzantı sıkıntısı olabilir.
-Chrome'da olan uzantılar Firefox'ta eksik özellikli ve stabil çalışmayan biçimde oluyor.
-Firefox JS kurallarını desteklemiyor.AdGuard yüklü Chrome üzerinden girilen bir sitede istenmeyen pop-up açılmazken,Firefox ve AdGuard ile girersek bu pop-up karşımıza çıkıyor.Mesela örnek site için alt linke bakabilirsiniz.(Filtreleri güncel olan AdGuard kullanıcıları deneyebilir.)
github.com/...
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