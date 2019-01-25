Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek

Web tarayıcı piyasasının büyük çoğunluğunu elinde tutan Chrome’un geliştiricisi Google geçtiğimiz günlerde Chromium’a yaptığı ve Chrome’a gelecek olan değişiklikle reklam engelleyicilerin elini kolunu bağlayacağa benziyor.

Reklam engelleyiciler engellenecek

Yeni API'ye karşı çıkılan yorumlar silindi

Reklamlara izin veren ABP'yi az etkiliyor

https://gizmodo.com/googles-plan-to-limit-ad-blocker-performance-on-chrome-1831987583?utm_medium=sharefromsite&utm_source=gizmodo_copy&utm_campaign=top

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Hali hazırda kullanılanile değiştirecek olan reklam şirketi böylelikle eklentilerin tarayıcının ağ hareketleri üzerindeki değişiklik yapma yetkisini elinden alacak.Hali hazırdaki APIolarak nitelendirebileceğimiz özelliklere sahip zira mevcut API söz konusu eklentilerin tarayıcının reklam alan adlarına erişiminiizin verirken, yeni API’de bu işlemlerin hepsini tarayıcı üstlenecek. Aslına bakarsakvarlığını koruyacak ancak artık sadece ağ trafiğini görüntülemeye izni olacak yani işlevsiz olacak da denebilir.Chrome üzerinde çalışan çeşitli reklam engelleyici ve güvenlik odaklı eklentilerin çalışma mantığına ters olan yeni gelişmenin geliştiricilere duyurulduğu Chromium bug tracker’sa birtarafından AdGuard’ınki gibi yeni API’yeyorumlarınınardından kilitlendi.Diğer taraftantarayıcının hızının ve güvenliğinin arttırılması için yapılacağını iddia ettiği gelişme bir çok internet kullanıcısı vetarafından, reklam şirketinin güvenlik endişeleri adı altında reklam işleri konusundakigörüşü hakim. Soruna çözüm olaraksaönerilmekte.İlginçtir Google ve bazı reklam şirketlerininAdBlock Plus ise durumdan karışık filtrelere sahip olmadığı içinetkileniyor. Zira ABP Ublock Origin ve Ghostery gibi gelişmiş engelleme mekanizmaları yerinekullanıyor. Buna karşın yeni API’nin getirdiği 30 000 filtre sınırı 70 000 filtreye sahip ABP’yi de vuruyor bunu da belirtelim. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.