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Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek

Reklam şirketi Google’ın web tarayıcısı Chrome’da yapacağı değişiklik sonucunda reklam engelleyicilerin yetenekleri ciddi oranda kısıtlanacak. Gelişmenin detaylarını haberimizde ele aldık.
3 ay
23,4b
1
190
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Web tarayıcı piyasasının büyük çoğunluğunu elinde tutan Chrome’un geliştiricisi Google geçtiğimiz günlerde Chromium’a yaptığı ve Chrome’a gelecek olan değişiklikle reklam engelleyicilerin elini kolunu bağlayacağa benziyor.


Hali hazırda kullanılan webRequest API’sini declarativeNetRequest API ile değiştirecek olan reklam şirketi böylelikle eklentilerin tarayıcının ağ hareketleri üzerindeki değişiklik yapma yetkisini elinden alacak.

Reklam engelleyiciler engellenecek 

Hali hazırdaki API reklam engelleyicilerinin can damarı olarak nitelendirebileceğimiz özelliklere sahip zira mevcut API söz konusu eklentilerin tarayıcının reklam alan adlarına erişimini engellemesine izin verirken, yeni API’de bu işlemlerin hepsini tarayıcı üstlenecek. Aslına bakarsak WebRequest API’si varlığını koruyacak ancak artık sadece ağ trafiğini görüntülemeye izni olacak yani işlevsiz olacak da denebilir.

Yeni API'ye karşı çıkılan yorumlar silindi 

Chrome üzerinde çalışan çeşitli reklam engelleyici ve güvenlik odaklı eklentilerin çalışma mantığına ters olan yeni gelişmenin geliştiricilere duyurulduğu Chromium bug tracker’sa bir Google mühendisi tarafından AdGuard’ınki gibi yeni API’ye karşı çıkan geliştiricilerin yorumlarının alelacele silinmesinin ardından kilitlendi.
Diğer taraftan Google’ın tarayıcının hızının ve güvenliğinin arttırılması için yapılacağını iddia ettiği gelişme bir çok internet kullanıcısı ve çok sayıda topluluk tarafından kınanırken, reklam şirketinin güvenlik endişeleri adı altında reklam işleri konusundaki çıkarlarını korumaya çalıştığı görüşü hakim. Soruna çözüm olaraksa Firefox’a geçiş önerilmekte.

Reklamlara izin veren ABP'yi az etkiliyor 

İlginçtir Google ve bazı reklam şirketlerinin kendi reklamlarını bloklamaması için ödeme yaptığı AdBlock Plus ise durumdan karışık filtrelere sahip olmadığı için oldukça az etkileniyor. Zira ABP Ublock Origin ve Ghostery gibi gelişmiş engelleme mekanizmaları yerine basit filtreleme araçları kullanıyor. Buna karşın yeni API’nin getirdiği 30 000 filtre sınırı 70 000 filtreye sahip ABP’yi de vuruyor bunu da belirtelim. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://gizmodo.com/googles-plan-to-limit-ad-blocker-performance-on-chrome-1831987583?utm_medium=sharefromsite&utm_source=gizmodo_copy&utm_campaign=top Yorum Yaz
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dede17 3 ay en beğenilen
Bende chrome engellerim hayde....
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ezimuse 3 ay
Firefox'a geçiveririz ne olacak yani.
1 Yanıt Yanıtla +161
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DH Misafiri 3 ay
Ben 3000 çalışanı olan bir şirkette çalışıyorum. Şirketimiz telekom sektöründe öncü bir firma. Doğal olarak internetimiz çok iyi ve sabit IP lidir. Şimdi bu 3000 kişiden birisi alışveriş sitesine girip kırmızı dantelli iç çamaşırı aratınca bundan sonra o siteye giren herkese "daha önce inceledikleriniz" diye aynı reklamları getiriyor. Ulan bem ne işim olur diyemiyorsunuz. Dışarıdan biri misafir gelse ve kazayla o siteyi açsanız -ki benim başıma geldi- rezil oluyorsunuz. 40 yaşında adam kadın iç çamaşırına bakmış diye aklına getiriyor. Ama her chrome yükleyene adblok tarzı bir engelleyici kurarsanız bunlar görünmüyor. Eğer böyle devam edecekse herkesin opera vs. Tarayıcıya geçmesini isteyeceğiz yapacak bişey yok.
Ben 3000 çalışanı olan bir şirkette çalışıyorum. Şirketimiz telekom sektöründe öncü bir firma. Doğal olarak internetimiz çok iyi ve sabit IP lidir. Şimdi bu 300...
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3 Yanıt Yanıtla +105
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HakanG22 3 ay
Sikimde değil bende opera kullanırım
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DH Misafiri 3 ay
Bizde chrome engelleriz olur biter kendileri kaybeder ki zaten ie nin önüne geçmesinin tek sebebi de buydu bundan sonra reklam engelleyicileri kaldırmasa bile benim için bitmiştir,,,
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Mrmikda 3 ay
Bunu duyan Firefox ellerini avuşturup bekliyordur
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Mugetsuga 3 ay
Firefox'a geçerim net.
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Vega 3 ay
İnternette rahat rahat gezinti için kesinlikle reklam engelleyici şart.İnternet siteleri artık sinir bozan bir duruma geldi.Bir sürü istenmeyen öğe ve sinir bozan durum var.
-Reklamsız sayfaların yükleme hızlarının artması
-Sahte "indir" butonları.Tıkladığınız zaman başka bir siteye yönlendirir.Genelde bahis ve porno sitesi olur bunlar.
-Çerez bildirimleri(Bazıları "Tamam" butonuna basmayınca kapanmıyor)
-Reklam engelleyiciyi kapat uyarıları
-Birden çıkan abonelik ve e-bülten pop-upları
-Paylaş butonları(Aslında bu butonlar sizi reklam amacıyla takip eden butonlardır.)
-Bazı haber sitelerinde olan ve sağ alt taraftan çıkan "Sıradaki Haber" kutucuğu
-3.parti kodlar(Çoğu sizin hakkınızda data toplar.)
Eğer doğru filtreleri seçerseniz bu uyarıların hepsini engelleyebilirsiniz.Bazı kullanıcılar hiç araştırmadan yanlış filtreleri ya da reklam engelleyicide ne kadar filtre varsa hepsini seçiyor.

Konuya gelirsek şu an 3 seçenek var gibi görünüyor:
-Firefox kullanmak
-AdGuard Windows programını kullanmak
-Ya da AdGuard DNS ile ağ trafiğini engellemek
AdGuard kurucu ortağı "Windows , Mac ve Android için premium AdGuard ürünlerinin ağ düzeyinde çalıştığını ve bu değişiklikten etkilenmediğini söylemeye gerek yok ." diye açıklama yapmış.
adguard.com/...
Firefox'un ise bazı dezavantajları var.
-Mesela Google Translate uzantısı yok.Yabancı sitelerde gezinirken çok işe yarayan bir uzantıydı.Firefox'taki diğer uzantılar Google'ın kadar iyi değil.
-Genellikle uzantılar ilk olarak popüler olduğu için Chrome'a geliyor ondan sonra diğer tarayıcılara.Uzantı sıkıntısı olabilir.
-Chrome'da olan uzantılar Firefox'ta eksik özellikli ve stabil çalışmayan biçimde oluyor.
-Firefox JS kurallarını desteklemiyor.AdGuard yüklü Chrome üzerinden girilen bir sitede istenmeyen pop-up açılmazken,Firefox ve AdGuard ile girersek bu pop-up karşımıza çıkıyor.Mesela örnek site için alt linke bakabilirsiniz.(Filtreleri güncel olan AdGuard kullanıcıları deneyebilir.)
github.com/...
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drjacob 3 ay
chrome'u silip safariye komple geçiş yaparız zor değil yani
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Paetzold 3 ay
Reklam cidden bunaltıyor insani. Chrome kendi bilir.
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cimbomman 3 ay
Reklam varsa ben yokum
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tibaldo 3 ay
Firefox'a dönerim olur biter. Eski işlemcili sistemlerde bu reklamlar can sıkıcı oluyor :/
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google, chrome ve
13 etiket daha google chrome reklam engelleyici api chromium ublock origin raymond hill adguard ghostery Tarayıcılar Yazılım Metehan Göktaş Popüler MPopüler
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